「循環経済時代をリードするキーポイント」と題して、東京大学大学院 工学系研究科精密工学専攻 教授 梅田 靖氏によるセミナーを2026年5月25日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

循環経済時代をリードするための

キーポイントとビジネスモデル・情報活用

～サーキュラー・エコノミーによって“ものづくり”がどう変わるか？～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26295

[講 師]

東京大学大学院 工学系研究科精密工学専攻

教授 梅田 靖 氏

[日 時]

２０２６年５月２５日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

重要鉱物を始めとした原材料確保のための経済安全保障問題としてサーキュラー・エコノミー（循環経済、CE）が注目を集めている。しかし、CEはそれのみではなく、持続可能な社会を構築するための必要条件であり、さらには今後のものづくりの方向性の一面を示している。本講演では、CEの基本的な考え方を整理した上で、CEが指し示す今後のものづくりの方向性として、循環プロバイダーによる企業連携、環境配慮設計、価値提供を中心としたビジネスモデル、情報活用をキーワードに具体例を示しながら解説する。

１．サーキュラー・エコノミーの基本的な考え方

２．循環量ではなく、価値が重要

３．動静脈融合：企業連携の重要性

４．環境配慮設計の勘所

５．価値提供を中心としたビジネスモデル

６．DX活用が鍵

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。