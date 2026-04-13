フィギュアスケーター 友野一希選手監修『TOMONO CURRY』第2弾 2026年5月15日（金）発売～大人の味わいを楽しむ本格ビーフカレーが登場～

株式会社第一住建ホールディングス

第一住建グループのライフスタイル事業を展開する株式会社INOVE STYLE（本社：大阪市中央区、代表取締役：山口潤）は、第一住建グループ所属のフィギュアスケーター 友野一希選手監修によるレトルトカレー第2弾「TOMONO CURRY（本格ビーフカレー）」を、同選手の誕生日である

５月１５日（金）より発売いたします。

株式会社第一住建が手掛ける複合施設「INOVE＋（イノベプラス）」は、毎月の家賃のみで施設内のカレーショップ、美容室、ネイルサロン、アイサロン等が利用できる、不動産業界初の賃貸管理サービスです。同施設のカレーショップで提供していた健康カレーを背景に、“勝負メシがカレー”である友野選手の監修のもと、2024年8月に第1弾「TOMONO CURRY（欧風チキンカレー）」を発売。販売開始から30分で完売するなど、多くの反響をいただきました。

■友野一希選手がこだわり抜いた味とパッケージデザイン

大好評をいただいた第1弾に続き、「味違いの商品を作りたい」という友野選手の想いから、第2弾の企画がスタートしました。競技シーズンを終えたタイミングで試作と試食を重ね、満を持して商品化が実現しました。

第2弾は、大人の味わいを意識した本格ビーフカレー。飽きのこない家庭の定番の味わいと、ホテルクオリティのコク深さを両立させた一品を目指しました。牛肉は食べ応えのある大きめカットとし、柔らかさと旨味を最大限に引き出しています。さらに、じっくり煮込んだ玉ねぎの甘みがルーに溶け込み、上品で奥行きのある味わいに仕上がりました。

第1弾では辛さ調整用のスパイスを付属しましたが、第2弾では風味を引き立てるガラムマサラを採用。そのままでも、仕上げに加えても、本格的な味わいの変化をお楽しみいただけます。

パッケージデザインは前作のアメリカンヴィンテージテイストを踏襲しつつ、より大人で上品な色合いに。友野選手自身のこだわりが細部にまで反映されています。

■『ＴＯＭＯＮＯ ＣＵＲＲＹ』特典トレーディングカード

第1弾に続き、第2弾もトレーディングカードを特典として1枚封入。全9種類のうち、7種類がノーマルカード、2種類がサイン（印刷）入りレアカードとなっています。また、5個セット以上購入特典として、特製透明トレカをプレゼントいたします。

※キャンペーンの詳細は、ECサイト「INOVE STYLE Essentials」をご確認ください。

■友野一希選手コメント

「TOMONO CURRY」の第2弾がついに発売されます！

今回は、ちょっと大人な味わいのビーフカレーに挑戦しました。

大きめにカットした柔らかい牛肉と、じっくり煮込んだ玉ねぎの甘みがしっかり感じられて、コクのある仕上がりになっています。

ルーの色合いやパッケージも、前作とは違った雰囲気を楽しんでもらえるようにこだわりました。

ご家庭で「また食べたいな」と思ってもらえるようなカレーになっていると思います。ぜひ一度味わってみてください！

友野 一希選手【商品概要】

商品名：TOMONO CURRY 本格ビーフカレー

発売日時：2026年５月１５日（金）１２時より

価格：850円（税抜）

内容量：200g（オリジナルトレーディングカード1枚封入）

賞味期限：製造より2年間

発売元：株式会社INOVE STYLE（第一住建グループ）

販売場所：「INOVE STYLE Essentials」

▶ https://inovestyle.com/⁠(https://inovestyle.com/%E2%81%A0)

※ロゴステッカープレゼントや直筆入りサインプレゼント

応募キャンペーン等を実施。第1弾5月15日～6月14日、

第2弾6月15日～7月14日。

なお、本商品は売上の一部を、友野一希選手の競技活動資金として活用いたします。

■フィギュアスケーター 友野一希選手

4歳の時に近所にあった上野芝スケートリンクでスケートを始める。競技の面においては世界選手権やグランプリシリーズ、全日本フィギュアスケート選手権などで活躍。

2022年四大陸フィギュアスケート選手権 銀メダル、2025CS木下グループ杯 銀メダル

生年月日：1998年5月15日/出身地：大阪府堺市/練習拠点：浪速アイススケート場(大阪府大阪市)

■株式会社INOVE STYLE（第一住建グループ）

株式会社INOVE STYLE（本社：大阪市中央区／代表取締役：山口 潤／ https://www.inove-style.jp/ ）は、

第一住建グループにおけるライフスタイル部門として、「より新しく、より豊かなライフスタイルの実現」を掲げ、宿泊・民泊事業を起点に、食品やグッズの企画・販売などを展開しています。住まいから暮らしへと広がる、新しい価値創造に取り組んでいます。滞在体験と商品を横断した一貫したライフスタイル提案を強みとし、心の豊かさを感じられる体験やモノを通じて新たな発見と感動を提供しています。また、独自の基準を軸に多角的に“ここちよさ”を提案しています。ECサイト「INOVE STYLE Essentials」では、日々の暮らしを上質に整えるアイテムを取り揃えています。