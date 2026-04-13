アイヴァンのグローバルブランドアンバサダー朝美絢、新ビジュアル公開 音彩唯を迎えた新章がスタート

株式会社アイヴァン

時代と共に常にアイウェアの新しい価値を創造してきた＜EYEVAN＞。ジャパン・メイドの確かなクオリティと洗練されたデザインを進化させ、ファッションアイウェアの可能性を追い求めてきました。

今、EYEVANが提唱するコンセプトは“Wear an Original Perspective = オリジナルな視点を持つこと”。混沌とした世界の中で、自分の眼鏡を選び、自分だけの視野を着ることは日々の生活を豊かにするとEYEVAN は考えます。

2025年3月よりグローバルブランドアンバサダーに就任した宝塚歌劇団雪組トップスター・朝美絢さんに加え、このたび新たにトップ娘役・音彩唯さんを迎えた新キャンペーンを展開いたします。

それぞれが持つ異なる魅力と感性が交差することで、EYEVANが掲げる「オリジナルな視点」をより多角的に表現します。

宝塚歌劇団は、日本の伝統的な美的感覚と世界のエンターテインメントが融合した独自の文化を形成し、110年以上にわたり多くの人々を魅了し続けてきました。その中で培われた繊細な表現力と存在感は、EYEVANのクラフトマンシップと美意識とも深く共鳴しています。

〈コメント〉

朝美絢さん

「知れば知るほどアイウェアに夢中になるEYEVAN。私もその沼から抜け出せそうにありません。

さらに沢山の皆様に知っていただけますように。引き続きEYEVAN の魅力をお届けし続けたいと思います！！」

音彩唯さん

「この度EYEVANのグローバルブランドアンバサダーに就任致しますこと、大変光栄に思います。日常にそっと寄り添いながら、気持ちを前向きにしてくれる、そんなアイウェアの魅力を、皆さまにお届けできますよう努めてまいります。」

私たちEYEVAN はこれまでの50年、ファッションだけではなく様々なクリエイターと共にカルチャーを提案してきました。

これからの100年ブランドに向けて、このキャンペーンイメージで“Made in Japan / 福井鯖江” のクラフトマンシップの継承と日本文化を世界へ発信していきます。

〈ABOUT EYEVAN〉

EYEVANは、1972年に“着る眼鏡” をキーフレーズにファッションアイテムとしての眼鏡というコンセプトを提唱し、日本のクラフトマンシップを存分に生かした品質の圧倒的なこだわりと美しいデザインで、国内外に展開するアイウェアブランド。

〈プロフィール〉

朝美 絢/Jun Asami

神奈川県出身。2009 年宝塚歌劇団に入団、『Amour それは…』で初舞台。同年月組に配属。2017年雪組に組替え。2024 年10 月雪組トップスターに就任し、2025 年『ROBIN THE HERO』（宝塚大劇場／東京宝塚劇場）で大劇場お披露目を果たす。

音彩 唯/Yui Neiro

兵庫県出身。2019 年宝塚歌劇団に入団、『オーシャンズ11』で初舞台。同年雪組に配属。2026 年2 月雪組トップ娘役に就任し、4 月『波うららかに、めおと日和』（梅田芸術劇場メインホール）より朝美絢の相手役を務める。

※2026年4月13日より、朝美絢・音彩唯の雪組新トップコンビお披露目公演となる『波うららかに、めおと日和』（梅田芸術劇場メインホール）が開幕。

https://eyevan.com/global-brand-ambassador/takarazuka

※4月下旬より動画公開予定