株式会社ウィルネクスト、HRパーソン向け「キャリア設計3点セット」を無料公開──強み発見から行動設計・実例まで一式提供

株式会社ウィルネクスト無料ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-58■ 資料公開の背景

人事担当者は、社員のキャリア支援や採用・組織開発の最前線に立ちながら、自身のキャリアを体系的に考える機会を持ちにくい傾向があります。

当社が実施した人事パーソンへのヒアリングでも、「自分の強みを一言で言えない」「キャリアの方向性がぼんやりしたまま業務をこなしている」という声が多く聞かれました。

そこで、強みを可視化し、キャリア構築に寄与するための資料を3点セットで公開するにいたしました。

■ 資料の主な内容

本セットは、HRパーソンが自分軸のキャリアを構築するための実践ツール3点で構成されています。

- 「キャリアOSヒントワード集」：行動パターン・人柄・象徴表現の3軸から強みを言葉にするためのワード素材を提供します。- 「キャリアOSワークシート集」：5つのワークを通じてキャリア資産の棚卸しと行動設計を段階的に実施できます。- 「人事キャリアの道しるべ～HRキャリア事例と可能性15選～」：営業からの未経験転職・一人人事からHRBPへの進化・外資コンサルから事業会社CHROへの転身など、4パターン計15名のリアルなキャリアストーリーを収録しています。■ 資料ダウンロードについて

本資料は下記URLより無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-58

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp