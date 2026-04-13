【40軒を収録】『鎌倉・湘南 古民家カフェ日和』海街の光と記憶が宿る一冊！人気シリーズ最新刊　4月16日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、『鎌倉・湘南 古民家カフェ日和』（川口葉子・著）を４月16日（木）に発売します。

鎌倉・湘南の海風と陽光に包まれた古民家カフェを巡る一冊が誕生。築50年以上の建物に新たな命を吹き込んだ40軒を、美しい写真とともに収録。建物に刻まれた記憶と物語が、静かに心に響きます。

待望のシリーズ最新刊、舞台は鎌倉・湘南へ

東京、京都、金沢――ご好評をいただいてきた「古民家カフェ日和」シリーズの最新刊が、ついに鎌倉・湘南を舞台に誕生しました。

本シリーズでは、築50年以上の建物を「古民家」と定義しています。今回ご紹介するのは、鎌倉・湘南の地に息づく40軒の古民家カフェ。

鎌倉山を拓いた実業家父子の邸宅、江の島で潮風を浴びる民家、葉山で大家族の笑い声が響いた住居--。かつての姿はさまざまですが、いずれも「この建物を残したい」という思いに守られ、時を超えて、カフェとして新たな命を吹き込まれました。光と影が織りなすカフェ空間をとらえた美しい写真と、建物の記憶を綴った心に響く物語とともにお届けします。

■ 築九十年の家をそのままいかした薬膳と美の空間「燕CAFE」

鎌倉駅東口から歩いて十数分。閑静な住宅街の細道の先に、築九十年の二階建て木造家屋「燕CAFE」が現れます。欅の大黒柱や土壁は当時のまま。店主の審美眼で選ばれた時代物の調度品や器も、あえて「欠けたもの」を修復しながら使うのがこだわりです。薬膳教室を開いていた母の味をベースにした薬膳カレーが人気。古いものの不便さごと慈しむ、店主の暮らしの美学が詰まったカフェです。

■ 御用邸のそば、昭和天皇に仕えた侍医頭の家「葉山茶寮 六花 RICCA」

葉山御用邸のほど近くに佇む、昭和天皇の侍医頭の別邸として1934年に宮内庁が建てた邸宅。塵返しの細工が施された障子、黒漆喰の壁、魔除けの意をもつ欄間--華美を退けながら品格を宿した建具のひとつひとつに目を奪われます。三浦や葉山産の食材を蒸篭で仕上げる御膳も好評。築九十年超の気品が、年を重ねるほど深く澄んでいくような一軒です。

■読み比べも楽しい「古民家カフェ」シリーズ

東京の粋、京都の雅、金沢の艶──。

読み比べると、それぞれの歴史や文化の違いが浮かび上がります。

『今日も、東京 古民家カフェ日和』

変わりゆく街・東京の路地に残る、古民家カフェをご紹介します。

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『京都 古民家カフェ日和』

京都の書店員たちが選ぶ「京都ガイド本大賞2021 リピーター賞」を受賞！

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『金沢 古民家カフェ日和』

元お茶屋、金沢町家など、城下町・金沢の記憶をたどる古民家カフェをご案内します。

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著者プロフィール：川口葉子（かわぐち ようこ）

カフェと喫茶店を綴る文筆家・喫茶写真家。 20年以上、カフェや喫茶店を訪れてきた経験をもとに、多様なメディアでその魅力を発信し続けている。著書に『今日も、東京 古民家カフェ日和』『京都 古民家カフェ日和』『金沢 古民家カフェ日和』（すべて世界文化社）、『新・東京の喫茶店』（実業之日本社）他多数。

書籍概要

『鎌倉・湘南 古民家カフェ日和』



■発売日：2026年4月16日（木）

■定価：1,760円（税込）

■版型：四六・144ページ

■発行：株式会社世界文化社

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