クラウド型ETLツール「Reckoner」、Python・JavaScriptによる「コード実行機能」をリリース―ノーコードとコードを組み合わせた柔軟なデータ連携を実現

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）が提供するクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」は、データ連携フロー内でPythonおよびJavaScriptのコードを記述し、独自のデータ処理を実装できるコード実行機能をリリースしたことをお知らせします。本機能により、GUIベースのノーコード操作によるデータ連携に加え、コードによるカスタム処理を組み合わせた柔軟なデータ連携が可能になります。

「Reckoner」サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_code_execution_function_20260413&utm_content=)



■背景

DX推進やAI活用の進展に伴い、SaaSや業務システム間のデータ連携の重要性が高まっています。一方で、実際のデータ連携の現場では、より複雑なデータ加工や条件処理が求められるケースも増えています。

「Reckoner」ではこれまで、ノーコードのGUI操作により、非エンジニアでも扱いやすいデータ連携環境を提供してきました。

今回、「Reckoner」のデータ連携フロー内でPythonおよびJavaScriptによる処理を実行できる、コード実行機能を新たにリリースしました。これにより、ノーコードでは対応が難しい処理をコードで実装でき、より高度なデータ連携を実現します。

■コード実行機能について

コード実行機能では、「Reckoner」のデータ連携フロー内において、PythonおよびJavaScriptによるカスタム処理を記述・実行することができます。これにより、標準タスクでは対応できないデータ変換や条件処理などを柔軟に実装できます。

主な特徴

- Python・JavaScriptによるカスタム処理「Reckoner」のデータ連携フロー内でPythonおよびJavaScriptのコードを記述し、独自のデータ処理を実装できます。- 高度なデータ加工に対応複雑な条件分岐やロジック処理など、ノーコードでは対応しにくい処理にも柔軟に対応します。- ノーコードベースのフローとの組み合わせ「Reckoner」のノーコードベースのタスクと組み合わせることで、運用しやすく柔軟なデータ連携フローを構築できます。

操作画面イメージ

「Reckoner」は今後も、ノーコードとコードの両立を強化し、より高度で柔軟なデータ連携を実現する機能拡張を継続してまいります。

■クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携を、ブロックをつなぐようなマウス操作で構築できるクラウドサービスです。

ノーコードによる直感的な操作に加え、コード実行にも対応し、複雑な条件分岐や独自ロジックにも柔軟に対応可能です。これにより、専門的な知識に依存しない運用と高度な要件への対応を両立し、継続的かつ安定したデータ活用を可能にします。

kintone、Salesforce、奉行クラウド、Google BigQueryなどのSaaSに加え、オンプレミス環境の基幹システムなど100種以上の多種多様なシステムを連携し、データ運用の効率化と高度なデータ活用を実現します。

サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_code_execution_function_20260413&utm_content=)

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )

クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_code_execution_function_20260413&utm_content=) )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/