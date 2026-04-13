【銀座ル・ブラン】毎年好評の「選べる10cmケーキセット」がリニューアル｜人気ケーキを食べ比べできる期間限定商品

株式会社モーリ

東京・銀座の洋菓子店「ル・ブラン」は、毎年期間限定で販売し、ご好評をいただいている「選べる10cmケーキセット」。今年は選べるケーキのラインナップをリニューアルして販売開始いたしました。

選べる10cmケーキセットのケーキラインナップに春ケーキを追加して一新しました。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/leblanc/261143/■「選べる10cmケーキセット」とは

本商品は、直径10cmのミニホールケーキを４台または３台お選びいただけるセットです。

通常のホールケーキ（5号・直径15cm）よりもやや小ぶりなサイズで、2～3名様で楽しめる食べやすい大きさとなっています。

同じケーキを複数選ぶこともできるため、お気に入りのケーキをたっぷり楽しむことも、さまざまな味を少しずつ食べ比べることも可能です。

ご自宅でのデザートとしてはもちろん、ご家族やご友人とシェアして楽しむシーンにもおすすめです。

■今年は季節のケーキをリニューアル！

今年は選べるケーキのラインナップを見直し、新たな味わいも加えてご用意いたしました。

長年愛され続けている看板商品のモンブランをはじめ、ベリーをあしらったチーズケーキや濃厚なチョコレートケーキなど、多彩な味わいを取り揃えています。

さらに、春限定の白桃のケーキなど、季節ごとの味覚もお楽しみいただけます。

■ギフトに最適なケーキセットです

お届けの際はロゴ入りの青い化粧箱にお入れしてお届けいたします。

落ち着いた色合いの上品な箱で、見た目にも華やかに仕上げており、誕生日や記念日といった特別な日にはもちろん、母の日や父の日の贈り物、さらにはお中元などの季節のご挨拶にもご利用いただけます。

銀座ル・ブランでは、レストランで提供しているケーキの味わいをご自宅でも気軽に楽しんでいただきたいという想いから、本商品を企画いたしました。

これからも季節に合わせたケーキの展開を通じて、さまざまな味わいをお届けしてまいります。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/leblanc/261143/箱を開けた瞬間に思わず見とれてしまう可愛いケーキが詰まっています■各ケーキのご紹介モンブラン

長年愛され続けている一番人気のケーキ。コクのあるマロンクリームとやさしい甘さが調和した、銀座ル・ブランの看板商品です。

モンブラン（10cm）ニューヨーク（10cm）ニューヨーク（ベリーチーズケーキ）

コクのあるチーズケーキに、フランボワーズやカシスなどのベリーを合わせた、華やかな味わいのチーズケーキです。

アルカサール

濃厚なチーズの味わいの中に、レーズンのやさしい甘みが広がる、奥行きのあるチーズケーキです。

アルカサール（10cm）ショコラドゥショコラ（10cm）ショコラドゥショコラ

なめらかなチョコレートクリームとダックワーズ生地を重ねた、食感とコクを楽しめるチョコレートケーキです。

ペッシェ（白桃ケーキ／春限定）

白桃のみずみずしさを生かし、白桃を贅沢に使った、やさしい甘さと爽やかさが広がる春限定のケーキです。

※夏には別途夏限定ケーキをご用意する予定です。

ペッシェ（10cm）■商品概要

商品名：選べる10cmケーキセット

内容：10cmホールケーキ 4台または3台

価格：5,600円（4台）、4,700円（3台）

サイズ：直径約10cm（通常5号サイズ約15cmより小ぶり）

販売方法：楽天市場「銀座ル・ブラン」(https://item.rakuten.co.jp/leblanc/261143/)

※楽天リアルタイムランキング「各種ケーキセット部門」において過去に1位を獲得している商品です。

■「ル・ブラン」について

実店舗では、東京（銀座・新宿）で手作り料理とおいしい洋菓子の店「ル・ブラン」として、イタリアンを中心とした料理や自家製ケーキを提供し、ゆったりとした時間を楽しめる空間づくりを大切にしています。現在はECにも展開し、熟練パティシエが素材にこだわり手作りしている冷凍ケーキや焼菓子を全国へお届けしています。

各店舗情報：ル・ブラン銀座店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13000960/)、ル・ブラン新宿店(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13033006/)、銀座ル・ブラン（楽天市場）(https://www.rakuten.co.jp/leblanc/)

情報提供元：株式会社モーリ／銀座ル・ブラン