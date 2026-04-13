2026.6.23(火)高校教員対象説明会を開催

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学校法人電子学園　iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、高校教員を対象とした大学説明会を開催いたします。就職や起業などのキャリアサポートの体制、在学生のプレゼンテーションもございます。ぜひご参加ください。



本イベント開催の背景・目的



2026年度入試結果および2027年度入学者選抜制度に関する内容を中心に、卒業生の進路実績や本学の現状、取り組みについてご説明いたします。



開催概要



＜開催日＞


2026年6月23日（火）



＜時間＞


墨田キャンパスへの参加:14:30-16:50(受付14:00-)


オンラインでの参加:14:30-16:20(入室14:20-)



＜参加方式＞


墨田キャンパスへの参加、またはオンライン（Zoom）での参加が選べます



＜場所＞


iU 情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区文花1丁目18-13）


押上駅から徒歩約15分・曳舟駅から徒歩約14分・京成曳舟駅から徒歩約13分・小村井駅から徒歩約7分


https://www.i-u.ac.jp/information/campus/access/



＜スケジュール＞


・14:30-15:00


　2026年度入学者選抜結果報告、2027年度入学者選抜について


　（入試のポイント・面接試験のポイント 等）



・15:00-15:20


　iU概要（教育、カリキュラム、就職）について



・15:30-16:15


　iU生プレゼンテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



・16:15-16:20


　アンケート入力



・16:20-16:50


　キャンパス見学


　※対面参加のみ


　※見学終了後、ご希望の方は個別相談も可能です



＜申込方法＞


下記URLからお申込みください。


https://forms.gle/bnHTodwaSdnP9k1C6