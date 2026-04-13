2026.6.23(火)高校教員対象説明会を開催
iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、高校教員を対象とした大学説明会を開催いたします。就職や起業などのキャリアサポートの体制、在学生のプレゼンテーションもございます。ぜひご参加ください。
本イベント開催の背景・目的
2026年度入試結果および2027年度入学者選抜制度に関する内容を中心に、卒業生の進路実績や本学の現状、取り組みについてご説明いたします。
開催概要
＜開催日＞
2026年6月23日（火）
＜時間＞
墨田キャンパスへの参加:14:30-16:50(受付14:00-)
オンラインでの参加:14:30-16:20(入室14:20-)
＜参加方式＞
墨田キャンパスへの参加、またはオンライン（Zoom）での参加が選べます
＜場所＞
iU 情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区文花1丁目18-13）
押上駅から徒歩約15分・曳舟駅から徒歩約14分・京成曳舟駅から徒歩約13分・小村井駅から徒歩約7分
https://www.i-u.ac.jp/information/campus/access/
＜スケジュール＞
・14:30-15:00
2026年度入学者選抜結果報告、2027年度入学者選抜について
（入試のポイント・面接試験のポイント 等）
・15:00-15:20
iU概要（教育、カリキュラム、就職）について
・15:30-16:15
iU生プレゼンテーション
・16:15-16:20
アンケート入力
・16:20-16:50
キャンパス見学
※対面参加のみ
※見学終了後、ご希望の方は個別相談も可能です
＜申込方法＞
下記URLからお申込みください。
https://forms.gle/bnHTodwaSdnP9k1C6