2026.6.23(火)高校教員対象説明会を開催

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、高校教員を対象とした大学説明会を開催いたします。就職や起業などのキャリアサポートの体制、在学生のプレゼンテーションもございます。ぜひご参加ください。

本イベント開催の背景・目的

2026年度入試結果および2027年度入学者選抜制度に関する内容を中心に、卒業生の進路実績や本学の現状、取り組みについてご説明いたします。

開催概要

＜開催日＞

2026年6月23日（火）

＜時間＞

墨田キャンパスへの参加:14:30-16:50(受付14:00-)

オンラインでの参加:14:30-16:20(入室14:20-)

＜参加方式＞

墨田キャンパスへの参加、またはオンライン（Zoom）での参加が選べます

＜場所＞

iU 情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区文花1丁目18-13）

押上駅から徒歩約15分・曳舟駅から徒歩約14分・京成曳舟駅から徒歩約13分・小村井駅から徒歩約7分

https://www.i-u.ac.jp/information/campus/access/

＜スケジュール＞

・14:30-15:00

2026年度入学者選抜結果報告、2027年度入学者選抜について

（入試のポイント・面接試験のポイント 等）

・15:00-15:20

iU概要（教育、カリキュラム、就職）について

・15:30-16:15

iU生プレゼンテーション



・16:15-16:20

アンケート入力

・16:20-16:50

キャンパス見学

※対面参加のみ

※見学終了後、ご希望の方は個別相談も可能です

＜申込方法＞

下記URLからお申込みください。

https://forms.gle/bnHTodwaSdnP9k1C6