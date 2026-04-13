【審査対象拡大】製薬企業向け資材一次レビューAIサービス『MIRAI Review』、Webコンテンツ、動画、患者向け資材・疾患説明資料にも対応

木村情報技術株式会社

業務支援AIソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、製薬企業向け資材一次レビューAIサービス『MIRAI Review(ミライレビュー)』において、一次レビュー（審査）の対象範囲を拡大し、新たにWebコンテンツ、動画、疾患解説・患者向け資材に対応したことをお知らせします。

このことによりレビュー可能な資材の幅が広がり、資材の正確性向上と審査担当者の業務負担軽減が一層期待されます。

『MIRAI Review』は、製薬企業が医療関係者や患者向けに配布する各種資材について、製薬業界のルールを遵守しているかを生成AIが一次レビューするサービスです。2025年10月の提供開始以降、多くのお問い合わせをいただき、PoCの実施や本導入が進むなど高い関心が寄せられています。

木村情報技術は、今後も製薬企業のニーズに沿った機能を拡充し、資材審査業務の効率化と品質担保に貢献してまいります。

▶「MIRAI Review」サービスサイト：https://www.k-idea.jp/product/mirai/

新たに追加されたレビュー対象

- プロモーション用Webコンテンツ（メディカルチェック対象）- プロモーション用動画（メディカルチェック対象）- 患者向け疾患解説資材- 医療関係者向け疾患解説資材- 患者向け服薬指導資材（製品）- 患者向け服薬指導資材（操作説明）- 医療関係者が使用する患者説明用資材- 患者向け疾患解説動画- 医療関係者向け疾患解説動画- 患者向け服薬指導動画（製品）- 患者向け服薬指導動画（操作説明）- 医療関係者が使用する患者説明用動画資材の一次審査イメージ動画の一次審査イメージ

[01:39-02:26]

[場所1] 音声の「37度以上の発熱が続く場合は」の部分

[指摘1] unique ruleの8に違反しています。電子添文の「8.1」には副作用として発熱が高頻度に認められる旨の記載はありますが、「37度以上」という具体的な基準値の記載はなく、電子添文の内容から逸脱しています。

[改善案1] 音声の「37度以上の発熱が続く場合は」という表現から具体的な温度指定を削除し、画像のテキストに合わせて「発熱が続く場合は」と修正してください。

[場所2] 画像のテキストおよび音声の「悪心・腹部膨満感・下痢・便秘」の部分

[指摘2] unique ruleの8に違反しています。電子添文の「11.2 その他の副作用」には「腹部不快感」との記載はありますが、「腹部膨満感」という記載はありません。

[改善案2] 画像テキストおよび音声の「腹部膨満感」を、電子添文の記載に準拠して「腹部不快感」に修正してください。

＊製薬企業以外でも、遵守すべきルールをご提供いただければ、ご利用いただけます。

＊本サービスは、生成AIによるレビュー（審査）支援であり、最終判断は必ず人が行うようお願いいたします。

対象資材拡大の背景

製薬業界では、講演会や説明会、各種プロモーション活動の増加に伴い、審査対象となる資材の種類・量が年々増えています。一方で、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」施行以降、製薬業界におけるルールは一段と厳格化しており、審査担当者の業務負担はますます大きくなっています。

こうした状況から、資材の審査期間が長期化し、資材の利用開始までに時間を要するケースも増えています。そのため現場からは、適切なタイミングで資材を活用できず、機会損失に繋がることも少なくないとのお声が寄せられています。

『MIRAI Review』は、こうした課題を解決するために開発したサービスです。実務での使いやすさを重視した機能拡充を段階的に進めており、今回の審査対象拡大もその一環です。

「MIRAI Review」が実現する２つの価値

(1)時間短縮に貢献

生成AIの活用によりレビュー作業を効率化し、審査完了まで時間を大幅に短縮します。

時間短縮のイメージ

(2)審査結果の標準化に貢献

生成AIが一貫した基準でレビューを行い、判断のばらつきを抑えることで、審査結果の標準化を実現します。

MIRAI Reviewのご利用画面のイメージ

今後の展開

審査結果標準化のイメージ１.レビュー用ファイル登録画面(資材別)２.レビュー結果画面

今後も、本サービスの提供開始後に寄せられたご要望を踏まえながら、機能の拡充を進めていく予定です。また、生成AIの進化スピードは今後さらに加速すると予想されることから、審査に最適な生成AIモデルを継続的に採用してまいります。

【無償PoCのご案内】

『MIRAI Review』では、導入前に実際の審査結果を確認できる無償PoCを実施しています。本サービスにご関心をお持ちの製薬企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「MIRAI Review」お問合せ先 :https://www.k-idea.jp/contact/mirai/

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/