ハイクラス人材向けAI面接「CaseMatch」、国内最大規模を誇るアカデミア共催創業成長支援プログラム「1stRound」に採択

株式会社アズユニ

累計受験者数延べ10万人、外資系コンサルティングファームや大手事業会社を中心に導入が進むハイクラス人材向けAI面接サービスを展開するCaseMatch株式会社（本社：東京都南青山、代表取締役：松本拓樹、以下「CaseMatch」）は、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役社長 植田浩輔、以下、「東大IPC」）が運営する国内最大規模を誇る大学・研究機関共催型創業成長支援プログラム「1stRound」の第14回支援先として採択されました。

累計受験者数延べ10万人、外資系コンサル、大手事業会社等をはじめとする企業で導入が広がるAI面接サービスを展開

CaseMatch株式会社は、「最適な組み合わせによりあらゆる価値を最大化する」をビジョンに掲げ、2023年12月に創業した東大発スタートアップです。労働市場の非効率性を解消するため、AIを活用した採用インフラの構築に取り組んでおり、ハイクラス向けAI面接サービス「CaseMatch AI面接」と人材マッチングサービス「CaseMatch ダイレクト」の2サービスを展開しています。

CaseMatch AI面接

サービスサイト：https://biz.casematch.jp/service/ai_interview

採用においては、候補者が入社後にどれだけ活躍できるかを、選考段階で正確に見極めることが難しいという根本的な課題があります。特にコンサルタントや大手事業会社の中核人材など、ハイクラス人材の採用においては、単なるスキルや経験だけでなく、思考力や課題解決力、さらには育成による伸びしろまで含めた評価が求められます。

一方で、従来のAI面接ツールの多くは、汎用的な能力指標をもとに候補者を相対評価する設計となっており、「一定基準に満たない人材のスクリーニング」に用途が限定される傾向があります。そのため、企業ごとに異なる業務要件や評価基準に基づき、「自社で活躍できる人材か」を見極めることは依然として困難でした。

CaseMatch AI面接は、単なるスクリーニングではなく、入社後の活躍を予測するための適性評価に特化して設計されています。業務内容や採用要件をLLMが理解可能な形に変換し、候補者と対話形式で面接を実施。ケース面接や業務シミュレーションに近い形式で思考プロセスや課題解決力を深掘りすることで、職務遂行能力を精緻に測定します。

導入にあたっては、HR業界出身のコンサルタントとAIエンジニアが企業ごとに伴走し、職種・等級・評価基準に応じた評価モデルを構築します。汎用的なテンプレートではなく、企業固有の「求める人材像」や「高評価者の特性」を反映した設計により、自社基準と整合した高精度な評価を実現しています。

候補者はスマートフォンやPCから24時間365日受験可能。外資系戦略ファーム、総合コンサルティングファーム、大手事業会社、メガベンチャーなど100社以上に導入され、累計受験者数は延べ10万人を突破しています。

CaseMatch ダイレクト

サービスサイト：https://biz.casematch.jp/service/direct

こうしたAI面接によって得られる精緻な評価データは、選考だけでなく「どのようなスキルを持つ誰を、どの企業・ポジションに引き合わせるか」というマッチングにも活用できます。CaseMatch ダイレクトは、この評価データを基盤とした人材マッチングサービスです。

現在、累計利用者数は1.5万人を超えており、新卒領域では東京一工・早慶・旧帝大を中心とした上位大学の学生が多数利用しています。加えて、中途領域においても、コンサルタントやIT人材を中心に、即戦力層のマッチングが進んでいます。

従来のマッチングは人手に依存しており、企業・候補者双方が検討できる機会が限られていました。CaseMatch ダイレクトでは、AI面接で可視化された実務能力と企業の求める人材像をデータで結びつけることで、選考効率化にとどまらず、データに基づく採用・配置・育成の高度化を実現します。

CaseMatchは、AIとデータの力で採用の在り方を再定義し、より合理的で持続可能な労働市場の実現に貢献してまいります。「1stRound」の資金支援・事業連携・専門家サポート等を通じ、事業成長の加速を目指します。

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 マネージングパートナー 古川尚史の総評

従来の採用プロセスにおいては、面接官の主観や限られた情報に基づく評価が中心となっており、候補者の実務能力や適性を再現性高く評価することが難しいという課題が存在しています。また、選考にかかる時間やコストの観点でも、企業・候補者双方にとって負担が大きい構造となっています。

「CaseMatch」は、対話形式で候補者の能力を評価し、高い精度で優れた候補者を見出すことを可能にします。さらに、単なるAI面接サービスに留まらず、プラットフォームとして評価データを蓄積・提供することで、採用のリードタイム短縮やコスト低減を実現し、既存の採用支援サービスや単体のAI面接ツールに対して大きな競争優位性を有し得ます。

採用の進んでいるコンサルティング業界を皮切りに、他業界へと展開しながら業界標準となり、採用の在り方そのものを変革していくことを期待しています。

CaseMatch株式会社 代表取締役CEO 松本拓樹

この度、「1stRound」に採択いただき、大変光栄に存じます。

本プログラムを通じて、当社の取り組みやビジョンをご評価いただいたことを大変嬉しく思います。

労働市場における非効率性は、企業と個人双方にとって大きな機会損失を生んでおり、テクノロジーによって解決すべき重要な社会課題であると考えています。当社はAI面接とデータを活用し、個人の実務能力やポテンシャルを可視化することで、ジョブパフォーマンスを予測可能にし、より合理的な意思決定を実現してまいります。

今後は「1stRound」による多面的なご支援を活かしながら、プロダクト開発および事業展開を一層加速させ、採用の在り方を再定義するとともに、労働市場全体の最適化に貢献してまいります。

技術シーズの社会実装を支援、大学・研究機関横断・Non-Equity型、国内最大規模の創業成長支援プログラム

「1stRound」は、大学に関連する優れた技術や着想の事業化、社会実装を支援する国内最大のアカデミア横断型創業成長支援プログラムです。初動を加速させるためのNon-Equity資金支援をはじめ、その事業価値が算定可能な事業体・スタートアップとなるためのハンズオン支援を行うべく、2017年より東京大学を母体に「起業支援プログラム」としてスタートしました。2019年より名称を「1stRound」とし、コーポレートパートナーの参画も得たコンソーシアム形式で展開、その後国公立・私立大学、国立研究機関が参画し、国内最大規模を誇るアカデミア共催プログラムへと進化しています。

過去採択企業の資金調達成功率は約90%、大手企業との協業も拡大

「1stRound」では、過去9年で累計110チームを採択し、会社設立・資金調達を支援してまいりました。過去採択チームの資金調達成功率は約90％、大型助成金の採択率50%以上を達成しております。また、コーポレートパートナーを中心とする大手企業との協業関係の創出にも注力しており、各回とも半数を超えるチームが協業に至っております。採択企業とコーポレートパートナーをはじめとする様々なステークホルダーを繋げ、双方の知見を活かしたより良いスタートアップ創出のためのコミュニティの醸成とともに、技術シーズを活用したスタートアップビジネス促進の加速を目指します。

また、関連アカデミアの起業家教育プログラムとの連携により、全採択数のうち再応募からの採択は20~25％を占めており、アカデミアからの起業をより後押しする、エコシステム構築を目指しています。

「1stRound」：https://www.1stround.jp

【会社概要】

・会社名：CaseMatch株式会社

・代表取締役：松本拓樹

・設立：2023年12月

・所在地：東京都港区南青山7-3-6 南青山HYビル 7F

・CaseMatch：https://biz.casematch.jp/(https://casematch.jp/)