【ABC-MART】春のお呼ばれに合わせたい、大人の「品格」と「軽やかさ」を纏う春の新作スニーカー

株式会社エービーシー・マート

暖かな陽光に包まれ、心浮き立つ季節。春は、謝恩会や結婚式、新生活のレセプションなど、大切な人たちと集まる「お呼ばれ」の機会がぐっと増える時期です。そんな特別な日の装いで、意外と頭を悩ませるのが「足元」の選択。フォーマルすぎると堅苦しく、カジュアルすぎると場にそぐわない――。

そんな悩みを解決し、男女問わず今の空気感にフィットするのが「クラシック×機能性」を兼ね備えた一足です。今回は、春のお呼ばれシーンを彩る、旬のスニーカーの選び方を紐解きます。

■大人の余裕と上品さは残しつつ、しっかりスニーカー

端正な表情を持ちながら、ソールはスニーカー仕様で快適な履き心地を約束する、スニーカーローファーやバレエスニーカー。男女ともに、非常に人気でトレンドから新定番になりつつあります。「一見、カッチリ靴」なのに実は「疲れ知らずなラクチンシューズ」ないいとこ取りは、春のお呼ばれスタイルにもしっかりはまります。

セットアップやジャケットスタイルが、ほどよくカジュアルダウンした印象になるので、リラックスした和やかな雰囲気にもぴったりです。

■足元を彩る「素材」と「色」の合わせ方

スニーカーローファーや、バレエスニーカーで合わせやすいカラーリングといえば、トリプルブラックと呼ばれる、甲周りから靴底まで全てがブラックで統一されたカラーリング。でも春の日差しにはやや重めの印象になりがちです。

通年通して使える映える色としてグレーやネイビー、柔らかなベージュは春のスタイルに相性が良く、さらにソックスもコーデに合わせると、パンツから少し見える明るい色が全体のバランスにアクセントを与えます。

■「清潔感はマスト」お出かけ前のメンテナンス

せっかくの素敵な靴も、汚れや型崩れがあっては台無しです。春の明るい日差しの下では、意外と細かな部分まで目につきやすいもの。スニーカーだと革靴よりもお手入れが甘くなりがちですが、お呼ばれの席ではお手入れもしっかりとおこないたいところです。

おろしたての靴にはあらかじめ防水・防汚スプレーしておくことがおすすめです。特に明るいカラーのソール部分は汚れが目立ちやすいため、帰宅後の軽いブラッシングや消しゴムタイプのクリーナーで白さを保つのが「大人のお呼ばれ」のマナーです。

■ABCマートでははお呼ばれシーンに最適な旬のスニーカーを紹介します！

■カッチリ服にもはまる「新作バレエスニーカー」6選

Adidas

サンバ ジェーン W FTWR/ALUM/CORE

14,300円（税込）22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6981670001043/

adidas

テコンドー メイ バレエ W CORE/FTWR/GUM3

12,100円（税込）22.0cm~26.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7061580001044/

CONVERSE

オールスター トレックウエーブ BL OX BLACK/BLACK

15,950円（税込）22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7123130001012/

PUMA

SPEEDCAT BALLET NOVA SATIN 02NEW NAVY/GUM

12,100円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7113720002044/

COLE HAAN

ゼログランド ラエリン メリージェーン スニーカー CH POWDER

28,600円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7126540001016/

JORDAN BRAND

ジョーダン ポワント 001BLACK/SAIL

17,820円（税込）22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7074350001044/

■スタイル選ばず使える「新作スニーカーローファー」6選

adidas

ハンドボール スペツィアル ローファー W AURO/AURO/GUM5

15,400円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7060810001044/

CONVERSE

CS ローファー II SK GRAY

18,700円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7123320001013/

CONVERSE

CS ローファー II SK CAMEL

17,600円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7123310001013/

PUMA

LOAFYR METALIC *01SILVER/BK

15,400円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7050950001044/

VANS

ローファー 53 SUEDE BROWN

9,900円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7048920001015/

NIKE

ウィメンズ エア マックス フェノメナ 001BLACK/M GOL

20,130円（税込）22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7070770001046/

■気持ちも上がる履き心地で、足取りも軽くなる。

「きちんと見え」するシューズなのに、実はとてもアクティブに動ける。

そんなハイブリッドなシューズが一足があれば、春のお呼ばれがもっと軽やかで、もっと楽しい時間に変わります。立っているのも、いつもの革靴やパンプスよりも、ずっと楽になり、急いでいたら走る事もできます。

お呼ばれをもっと気軽に楽しむ秘訣として、実は足元の選択がとても大事になるのです。

新しい季節の訪れを、お気に入りの足元と一緒に満喫できるように、少しでも皆さんの参考になればうれしいです。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

■ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）