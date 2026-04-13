ドクターリセラの美容ドリンク「美肌コンセントレート」が、ジャパン・フード・セレクションにて最高順位のグランプリを受賞！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラの「美肌コンセントレート」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第97回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門において最高順位であるグランプリを受賞しました。

「美肌コンセントレート」は、厳選された成分をバランスよく配合し、ハリやうるおいを意識した日々のケアをサポートする美容ドリンクです。

ピーチ味で飲みやすく、毎日の習慣として取り入れやすい、インナーケアを意識したアイテムです。

美肌コンセントレート 受賞理由・評価ポイント

以下の点がジャパン・フード・セレクションで高く評価されました

・飲む前から安心感と期待感が膨らむ上質感のあるパッケージ

・優しい甘さのピーチ味で、美容ドリンク特有の飲みにくさは皆無

・毎日飲んでも飲み飽きず、まろやかな甘酸っぱさが美味しい

・ピクノジェノール(R)が配合された贅沢な美肌ドリンク

・インナーケアに着目した美肌、コンセントレートという着眼点

・飲むだけで整うインナーケア市場においての明確な差別化

・高いレベルでの原料選定、品質管理、全社員の安全教育の徹底

ジャパン・フード・セレクション

一般社団法人日本フードアナリスト協会が2013年より開始した食品・食材の評価・認証制度。

フードアナリスト資格者23,000人が「味」「製法」「デザイン」など、100以上ある細かなチェック項目に基づき厳正に評価。

一般社団法人日本フードアナリスト協会

2005年設立。食の資格「フードアナリスト(R)」の運営団体。

食情報の専門家・食の消費者のスペシャリストであるフードアナリスト資格者(会員数)は、約23,000名。

詳細を見る :https://www.japan-foodselection.com/prize/va3vipysql2g

受賞製品「美肌コンセントレート」

価格： 8,964円(税込)

内容量：1箱／50mL× 10本入

特徴

「美しさは、内側から。」美肌コンセントレートは、厳選された美容成分を贅沢に配合し、毎日のケアを手軽にサポートするドリンクタイプのインナーケアです。

注目のピクノジェノール(R)をはじめ、低分子コラーゲンペプチド、ヒアルロン酸、エラスチンなどをバランスよく配合。

ピーチ味で飲みやすく、毎日無理なく続けられるのも魅力です。

日々の習慣として取り入れることで、うるおいを意識したコンディションづくりをサポートし、理想の自分を目指す毎日へ。

おすすめの方

・いつまでもキレイでいたい

・口にするものは自然のものが良い

・美味しくないと続かない

使用方法

1日1本を目安にお召し上がりください。

冷やすとより一層美味しく召し上がれます。

（使用量目安：1日1本／使用期間目安：約10日分）

栄養成分表示

・エネルギー：1本 34kcal

・炭水化物：9.07g(糖質 8.37g、食物繊維 0.7g)

・タンパク質：3.04g

・脂質：0g

全成分

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、エリスリトール、還元麦芽糖水飴、乳糖果糖オリゴ糖、パラチノース、ガラクトマンナン分解物、ピーチ果汁、フランス海岸松樹皮抽出物(ピクノジェノール(R))、セラミド含有米抽出物、フィッシュエラスチン、サケ鼻軟骨抽出物(プロテオグリカン含有)、/酸味料、香料、増粘多糖類、V.C、甘味料(ステビア)、ナイアシン、ヒアルロン酸、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、V.B12(一部にゼラチンを含む)

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/innercare/beautiful-skin-concentrate

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※3)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※3)2026年2月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/