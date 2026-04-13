大日本印刷 「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）2026」に選定

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（本社:東京 代表取締役社長:北島義斉 以下:DNP）は、経済産業省、東京証券取引所および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が共同で、デジタルトランスフォーメーション（DX）に積極的に取り組む企業を評価・公表する「DX銘柄2026」に選定されました。

「DX銘柄」は、東京証券取引所の上場企業の中から、企業価値の向上につながるDX推進の仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定するものです。

「DX銘柄2026」の選定では、DXの推進にあたってAIの利活用がより一層進んでいることや2025年に成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）」を踏まえ、企業におけるAIトランスフォーメーションの取り組みを評価しています。本年度は、30社が選定されました。

【DNPの経営ビジョンにおけるDXの位置づけ】

DNPは、「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する。」という企業理念のもと、印刷プロセスに立脚した独自の印刷（Printing）と情報（Information）の強みを掛け合わせて、多様なパートナーとの「対話と協働」による新しい価値を創出する「P&Iイノベーション」を推進しています。DNPのDXは、この価値創造そのものであり、長年培ってきた強みに最新の技術やデータ活用を通じて進化させ、製品・サービスや製造プロセス、ビジネスモデルを変革し、拡張を続けています。

【DNPのDX戦略】

DNPはDX戦略として、「価値の創出」で、デジタルを活用した「新製品・新サービス創出」と「既存の製品・サービスに新たな価値の付加」を、「経営基盤の強化」で、「社内システムの革新とDX人材の育成・拡充」と「工場のスマート化による生産性向上」を掲げ、価値の創出に取り組んでいます。データ活用やAIを含むデジタル技術で進化させた「P&I」の独自技術・ノウハウ・スキルを、価値創出と競争優位の源泉と捉えています。DNPは中期経営計画に基づき、「注力事業領域における事業変革」と「全社横断の基盤強化」をテーマとして掲げ、DX・AIを推進させる具体的な取り組みを定めています。

○経営指標と連動したDXの推進

DNPは、PBR（株価純資産倍率）やROE（自己資本利益率）を起点に、これらの経営指標を達成するためのKPI（重要業績評価指標）をツリー状に分解・可視化し、各指標に対して、DXの施策を連動させています。また、ROI（投資利益率）・リスク・ガバナンスを一体として、投資回収のストーリーを明確にし、進捗と成果を管理しています。

○DXの推進に向けた組織・人材育成

DNPは、人材ポートフォリオに基づき、高度な専門性を有した人材の採用と育成を強化しています。DNPグループ全体で進めている事業構造改革や注力事業の開発体制を強化するため、DX人材へのリスキリング（学び直し）を進めています。社員一人ひとりが主体的にDXを推進する文化を醸成し、AI活用などのスキル強化を図るなど、DNPグループの変革を支える人材基盤の強化に取り組んでいます。

【今後の展開】

DNPは、DXの推進を通じて、さらに「顧客価値」中心のビジネスモデルへの転換を進めており、製造工程における属人化からの脱却や業務効率の大幅な向上など具体的な成果を創出しています。研究開発領域ではAI活用により従来業務の大幅な効率化を実現しています。

DNPは、今後も注力事業を中心に成長投資を進め、「価値の創出」と「経営基盤の強化」の両輪でDXを推進し、企業価値の向上につなげます。

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