SKINNYDIP LONDON × コウペンちゃん 初コラボコレクションが登場！日常に寄り添う“癒し”のコレクションを発売！

株式会社エスツー・ラボ

株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店として、人気キャラクター「コウペンちゃん」との初となるコラボレーションコレクションを発売いたします。

「コウペンちゃん」は、日常の些細なことを肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんのキャラクター。いっぱいいて、どこにでもいるので、あなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草とやさしいことばに癒される存在として、SNSを中心にLINEスタンプや書籍、グッズなどで展開され、幅広い世代から支持を集めています。

今回のコレクションでは、そんなコウペンちゃんのやさしく癒される世界観に、SKINNYDIP LONDONならではの遊び心あふれるデザインを掛け合わせ、日常に“ときめき”と“癒し”をプラスするアイテムに仕上げました。



キラキラとした素材感やポップなレイアウトを取り入れながらも、コウペンちゃんの持つやさしさや温かさを感じられるデザインとなっており、毎日の生活にそっと寄り添うコレクションです。

■アイテムラインナップ（価格はすべて税込）

iPhone用ケース：4,400円

デザインにはホログラムやグリッターでキラキラ、ギラギラとした加工を行い、ステッカー風にすることで、SKINNYDIPらしいデザインに仕上げました。

ビーズフォンストラップ：2,640円

コウペンちゃんのイメージをビーズパターンでデザインした、フォンストラップ。スマートフォンだけではなくバッグチャーム等のワンポイントアイテムにも。

ビーズリストチャーム：2,970円

スマートフォンに装着すればリストストラップに、バッグにつければバッグチャームにもなる2WAYアイテムです。

※「ビーズリストチャーム」は製造上の都合により、発売日が他商品と異なります。4月24日(金)以降順次販売開始予定です。

ワイヤレスイヤホンケース：2,970円

ワイヤレスイヤホンはもちろん、リップや小銭などの小物を収納できる、実用性の高いカラビナ付きミニポーチ型イヤホンケース。バッグチャームとしても可愛く使えるアイテムです。

ＩＤカードケース：2,860円

ＩＤカードや交通カード入れとしても使えるカラビナ付きケース。ステッカーチックにグリッターを加えてキラキラにデザインしているため、バッグチャームとしても可愛くお使いいただけます。

ポーチ：2,970円

ステッチ加工と刺繍をあしらったポーチ。マチもしっかりとあるため、モバイルアクセサリーやコスメ等しっかり収納できる持ち歩きやすいサイズ感のポーチ。（サイズ目安：約 H8.5×W11×D7cm）

これらのアイテムはすべて、SKINNYDIP本社ロンドンのデザインチームが日本限定販売向けに特別に企画・制作。SKINNYDIPらしいポップな世界観とグローバルな感性が融合した、他では手に入らない特別なコレクションです。

【販売情報】

●コウペンちゃん はなまるストア（オンラインストア）

発売日：4月17日(金)※11:00発売

●KIDDYLAND お取り扱い情報

発売日：4月17日(金)

・キャラクター公式ショップ「コウペンちゃん はなまるステーション」

・コウペンちゃんのおみせやさん

（原宿店・大阪梅田店・京都四条河原町店・名古屋パルコ店・新宿店）

・コウペンちゃんのおみせやさん出張所inキデイランド福岡パルコ店



●「SKINNYDIP POPUP STORE in ルミネエスト新宿」開催概要

場所：ルミネエスト新宿 B1F 中央東口改札外 券売機横

住所：東京都新宿区新宿3-38-1

開催期間：2026年4月18日（土）～5月6日（水・祝）

営業時間：施設営業時間に準ずる

特設ページＵＲＬ：https://www.skinnydip.co.jp/view/page/lumine2604

※ポップアップストアでの販売数には限りがございます。開催中でも商品によっては完売する可能性がございます。



※すべての販売において「ビーズリストチャーム」は製造上の都合により、

発売日が他商品と異なります。4月24日(金)以降順次販売開始予定です。

●SKINNYDIP POPUP STORE in ルミネエスト新宿 一部日時のご入場につきまして

『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』では下記の日時を、Live Pocketによる時間帯ごとの事前予約制（先着順）と、当日整理券配布制とさせていただきます。



■ 電子整理券（事前配布）予約入場について

・2026年4月18日(土) 10:30～13:00

・2026年4月19日(日) 10:30～13:00

●予約申し込み開始日時：2026年4月14日（火）19：00～

●『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』予約ページ

➨ https://livepocket.jp/e/u5wty

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。



※事前予約申し込みの入場チケットは、商品の購入をお約束するものではございません。

※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのでご了承ください。

※指定時刻に合わせてショップまでお集まりください。

指定時刻前にお集まりいただいてもお待ちいただく可能性がございます。

※お会計は一度のご入場につき一回限りとなります。

※整理券対象日程内においてもご予約のお客様がご来店されないなど、混雑状況に応じて当日の追加整理券の配布、及びフリー入場を実施する場合がございます。

※整理券対象日程ではない日時においても、混雑状況に応じて事前整理券の配布、もしくは当日整理券の配布を行わせていただく場合がございます。

■ 当日入場整理券（当日配布）について

4月18日（土）19日(日)の13:00以降の当日入場整理券は店舗前階段にて配布いたします。

・配布時間：当日 10:00～10:30

・配布場所：ルミネエスト新宿 JR改札口周辺階段（※詳細は案内画像をご確認ください）

※配布時間前のお並びはご遠慮ください。

※10:30以降の配布は行いませんのでご注意ください。

※指定時刻に合わせてショップまでお集まりください。

指定時刻前にお集まりいただいてもお待ちいただく可能性がございます。



■ フリー入場について

当日、整理券後のお時間は、整理券なしでご入場いただけるフリー入場へ移行予定です。

※フリー入場となるお時間は未定です。当日の整理券配布状況により変動します。

※最新情報はSKINNYDIP公式Xより発信いたします。



ただし、混雑状況により安全確保が必要と判断した場合は、予告なく整理券の配布を行う可能性がございます。



SKINNYDIP日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

■コウペンちゃんとは

日常の些細な事を肯定してくれる、コウテイペンギンのあかちゃんのキャラクター「コウペンちゃん」。

いっぱいいて、どこにでもいるので、あなたのそばにもいるかも。

可愛らしい仕草とやさしいことばに癒される存在として、SNSを中心にLINEスタンプや書籍、グッズなどで展開され、幅広い世代から支持を集めています。



るるてあX｜x.com/k_r_r_l_l_(https://x.com/k_r_r_l_l_)

コウペンちゃんグッズ公式X｜@kouhou7(https://x.com/kouhou7)

■SKINNYDIP LONDONについて

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力で、モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で展開されています。

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

日本公式オンラインショップ：https://www.skinnydip.co.jp/

※価格は全て税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

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