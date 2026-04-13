【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】4/24 提携医療機関「医誠会国際総合病院」と共同で第12回健康セミナーを開催

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「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年4月24日に、提携医療機関である医療法人医誠会（代表者：谷 幸治、本社：大阪市）の「医誠会国際総合病院」と共同で、第12回健康セミナーを開催することをお知らせします。

12回目となる今回は、医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 消化器外科 川本 雅彦 医師を講師にお迎えし、「その腹痛、胆石かも？胆石の症状・治療を知る」をテーマにお話しいただきます。

胆石は主として胆のうに石ができる病気で、突然の強い腹痛や吐き気を引き起こすことがあります。近年は健康診断などで偶然見つかることも増えていますが、症状がない場合でも注意が必要なことがあります。本講座では、胆石ができる原因や症状、検査方法、治療について、手術が必要になる場合も含めて分かりやすくお話しします。

セミナー後は健康啓発のため、採血による腫瘍マーカー検査を実施します。検査結果によっては、医誠会国際総合病院での外来受診予約も可能です。未来の自分の健康について考えてみませんか。

セミナーの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場での入浴や、発酵食を中心とした症状別提案型メニューのお食事などをお愉しみいただけます。学びと癒しを同時に体験できる、当館ならではのウェルビーイングなひとときをお過ごしください。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/iseikai12

＜医誠会国際総合病院×うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 第12回健康セミナーについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/492_1_13e4e6e8563e93863e1431c14b54ba5f.jpg?v=202604131051 ]

＜医療法人医誠会について＞

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。

また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。

※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx）による

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

健康増進サロン屋内温水プール(25m)大浴場ジム

公式HP：https://umekita-onsen.jp/