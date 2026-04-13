株式会社 いい生活「いい生活売買クラウド」コメントAI自動生成機能をリリース

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、「いい生活売買クラウド」において、コメントAI自動生成機能をリリースしたことをおしらせします。

■開発の背景と機能概要

「いい生活とは」 :https://www.e-seikatsu.info/

不動産ポータルサイトや自社ホームページへの物件掲載において、ユーザーの目を引く「キャッチコピー」や、写真の内容を補足する「画像キャプション」の作成は不可欠です。しかし、数多くの物件を扱う営業現場では、1枚ずつの写真に適切な見出しを付け、物件ごとに異なる魅力を発信する作業が大きな業務負荷となっていました。

当社はこの課題を解決するため、AI技術を活用し、物件情報を入力するだけで最適なコピーを提案するコメントAI自動生成機能の開発に至りました。

今回のアップデートは、こうした「現場の悩み」を解消し、事務作業の時間を「顧客と向き合う時間」へと転換することを可能にします。煩雑な手入力やPC作業を効率化することで、成約率に直結する追客スピードを加速させ、高いパフォーマンスを発揮できる営業環境を提供します。

本機能の内容は以下の通りです。

1.「書く」から「選ぶ・直す」へ：制作時間を大幅短縮

ゼロから文章をひねり出す必要はありません。AIが物件の特徴を分析し、複数のキャッチコピー案を提示します。ユーザーは提案された案から最適なものを選び、必要に応じて微調整するだけで、質の高い広告文が完成します。

2. 全画像のキャプションを自動化：手間の掛かる作業を代行

リビング、キッチン、眺望など、手間のかかる写真1枚ずつの見出し作成もAIが代行。画像の内容に基づいた的確なキャプションを瞬時に生成し、情報の詰まった魅力的な物件詳細ページを素早く構築します。

3. 営業現場の負荷を最小限に：スキルに依存しない広告作成

新人からベテランまで、誰でも短時間で訴求力の高い広告を作成可能です。制作業務の属人化を防ぎ、店舗全体の業務効率化と標準化を推進します。

当社は今後も、テクノロジーの力で不動産業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させ、より付加価値の高い業務に集中できる環境を提供してまいります。

■いい生活のセキュリティ対策

当社は、以下の3つの柱により、お客様のデータを「構造的」に守り続けています。

1. 構造的分離

当社のオフィス（社内環境）と、お客様のデータを管理するデータ金庫（SaaS環境）は「海を隔てた別の島」のように完全に分断されています。万が一、社内PCがウイルスに感染しても、SaaS環境への道を構造的に遮断しているため、二次感染を構造的に遮断しています。

2. ゼロトラスト（※2）

「誰も信用しない」ことを前提としたゼロトラストアーキテクチャを採用し、社内アクセスも空港の保安検査レベルで都度検証するモデルを採用しています。多要素認証（MFA）を徹底し、常に厳格な本人確認を実施しています。

3. クラウドネイティブ（※3）

RDP（遠隔操作）を利用する方式とは異なり 、ブラウザやAPI通信による方式を一貫して採用しています。限定された指示データのみを通し、ウイルスの主要な感染経路となるドライブ共有等の仕組み自体が存在しないため、リスクを構造的に排除しています。

また、いい生活は、情報セキュリティ規格であるISO/IEC 27001（ISMS）をはじめ、クラウドセキュリティ規格であるISO/IEC 27017（ISMS-CLS）、ITサービスマネジメント規格であるISO/IEC 20000（ITSMS）の3つの国際認証を取得し、厳格な運用を続けています。

いい生活は、単なるソフトウェアベンダーではなく、お客様のビジネス継続性を最優先に考える戦略的パートナーとして、今後も「止まらない不動産実務基盤」を提供し続けます。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

※2ゼロトラスト：「社内ネットワークだから安全」という従来の性善説を捨て、「すべてのアクセスを疑い、その都度検証する」という考え方

※3 クラウドネイティブ：既存のソフトウェアを単にクラウド上の「場所」に置くのではなく、「最初からクラウドで動くことを前提」に設計・構築されたシステムのこと

・ いい生活売買クラウド https://www.es-service.net/service/sale/(https://www.es-service.net/service/sale/)

不動産売買業務に最適化された売買業務のデジタル化を支援するサービスです。売却査定から販売、広告、顧客情報の管理、売買契約、成績管理などの一連の業務をデジタル化。最新の法改正に対応した重要事項説明書や売買契約書を利用することも可能です。

・ 株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/

株式会社いい生活

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社いい生活 マーケティング本部 広報部

TEL：03-5423-7836（平日9時～18時） E-Mail：contact.pr@e-seikatsu.co.jp