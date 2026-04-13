「築地銀だこ、初の“えび主役商品”」イオンの冷凍食品専門店「＠ＦＲＯＺＥＮ」に、えび焼たこ焼アソートパック新登場！
イオンリテールは、東北・関東・東海・近畿の冷凍食品専門店「＠ＦＲＯＺＥＮ」※１）にて、株式会社ホットランドが展開するたこ焼専門店「築地銀だこ」の新商品「えび焼たこ焼アソートパック」を販売します。あわせて、３月に発売した「ＵＭＡＭＩたこ焼」とともに展開し、築地銀だこシリーズを強化します。
本商品は、「築地銀だこ」初の試みとなる“えび”を使用したえび焼と、定番のたこ焼の２種類を一度に楽しめる冷凍食品のアソートパックです。専門店ならではの製法とこだわりの素材を生かし、ご家庭でも手軽に“銀だこクオリティ”の味わいをお楽しみいただけます。
≪ 商品の特長とこだわり ≫
【えび焼】 築銀だこ、初の“えび”が主役
●えびを主役にした新商品
具材にえびを使用し、プリッとした食感とえびの旨みをしっかりと楽しめる、新しい築地銀だこの味わい。
●えびの旨みを引き立てる専用バジルソース えびの甘みと相性の良いトマトのコクに、爽やかなバジルの香りを合わせたえび焼専用ソースを添付。
●外はカリッ、中はトロッの食感
築地銀だこならではの焼き上げ技術を冷凍商品でも再現し、香ばしさとなめらかさを両立。
【たこ焼】長年愛される、築地銀だこの定番
●定番の「うまい!!たこ焼」仕様
外カリ・中トロ・プリッとしたたこが特長の、築地銀だこ王道の味わい。
●具材と生地のバランスにこだわり
天かす・ねぎ・紅しょうがを絶妙に配合し、一口ごとに旨みが広がる仕上がり。
●冷凍でも銀だこらしさを追求
焼成方法と冷凍工程を工夫し、店舗のおいしさを家庭で手軽に楽しめます。
【販売概要】
本格展開日：２０２６年４月１３日（月）※１
販売売価：本体５９８円（税込６４５.８４円）※２
規格：６個入り
展開店舗：東北・関東・東海・近畿エリアのイオンの冷凍専門店「＠ＦＲＯＺＥＮ」１９店舗
●宮城県: イオンスタイル仙台上杉
●茨城県：イオンスタイル水戸内原
●群馬県：イオンスタイル高崎
●埼玉県：イオンスタイルレイクタウン・イオンスタイル与野・イオン川口前川店・イオン春日部店
●千葉県：イオンスタイル新浦安ＭＯＮＡ
●東京都：イオンスタイル品川シーサイド・イオンスタイル板橋
●神奈川県：イオンスタイル横浜瀬谷・イオンスタイル横須賀・イオンスタイル新百合ヶ丘
●静岡県：イオンスタイル富士宮
●愛知県：イオンスタイル熱田・イオン新瑞橋店
●京都府：イオンスタイル京都桂川
●大阪府：イオン堺北花田店・イオンスタイル四条畷
≪「＠ＦＲＯＺＥＮ」について≫
「＠ＦＲＯＺＥＮ」は、「冷凍食品を通じて日本の食シーンを変革し、“新たな食スタイル”を創造していく」ことをコンセプトにした国内最大級の冷凍食品専門店です。「朝食」「ランチ」「ディナー」「おつまみ」「スイーツ」といった５つの食シーンに着目し、“日常づかい”に加えて、記念日やパーティ等の“特別な日”を演出する本格的な味や世界のメニューを取り揃え、共働き世帯やシニア層、単身者やＭ・Ｚ世代など、幅広いお客さまからご好評いただいています。
※１：一部店舗では取り扱いが無い場合があります。
※２：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。