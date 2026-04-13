全国の町工場コミュニティーの仲間8社と「どうだい？」ブースから「FIELDSTYLE TOKYO 2026」へ合同出展

株式会社 丸八化成

全国の町工場コミュニティー「町工場プロダクツ」に所属する8社が、2026年5月9日（土）・10日（日）に東京ビッグサイトで開催されるアウトドアイベント「FIELDSTYLE TOKYO 2026」において、大同生命保険株式会社の提供する「どうだい？」ブースより合同出展いたします。

「町工場プロダクツ」は、各地の町工場が自社ブランド製品の開発・販売に挑戦するコミュニティであり、これまで主にBtoBで活躍してきた製造業が、一般消費者へ直接価値を届ける新たな取り組みを行っています。

1か月後に東京で初めて行われるFIELDSTYLE JAPAN

今回の出展は、同コミュニティとして「FIELDSTYLE」のイベントに初めて参加するものであり、アウトドア市場に向けて、町工場の技術力と独自性を発信します。

当日は、各社が手掛けるアウトドア関連製品やアイデア商品を展示し、「町工場だからこそ生まれるものづくり」の魅力を体感できるブースとなります。

アウトドア関連製品の展示販売のイベント

■出展の見どころ

・全国の町工場8社による合同出展

・BtoB中心だった製造業のBtoC挑戦

・素材・加工技術を活かしたアウトドア製品の提案

町工場プロダクツの参加するメンバーDura-glow（シルバー×グリーン）販売価格\3,630円（税込）コミュニティーで生まれたコラボ商品

2025年8月にmakuakeプロジェクト第6弾として埼玉県の金属加工の株式会社栗原精機と愛知県の樹脂成型の株式会社丸八化成による町工場×町工場の強みを掛け合わせた唯一無二の光を纏うカラビナ【Dura-glow】

■株式会社丸八化成 出展内容

株式会社丸八化成は、蓄光ブランド「OUROBOROS（ウロボロス）」より、以下の商品を出展いたします。

・ウロボロスクリップ＿（オリーブドラブ/カーキ/ブラック） \770(税込）

・ウロボロスクリップ朧＿（おぼろ）蓄光グリーン/蓄光ブルー \1,320（税込）

・朧Sビナ2個セット＿蓄光グリーン/蓄光ブルー \1,320（税込）

・朧カラビナ5個セット＿蓄光グリーン/蓄光ブルー \1,200（税込）

・Dura-glow＿シルバー/レッド/ブラック：蓄光グリーン/蓄光ブルー \3,630（税込）

makuakeプロジェクト第7弾の商品の展示をしますので商品を直接ご確認していただけます。

（マクアケからの応援購入は可能です。）

イベント概要

・イベント名：FIELDSTYLE TOKYO 2026

・開催日：2026年5月9日（土）～10日（日）

・会場：東京ビックサイト西ホールアトリウム内

・出展形式：「どうだい？」ブース内合同出展

・参加団体：町工場プロダクツ8社

プロジェクト概要

・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ

・開始日時：2026年4月6日（月）11:55

・販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

・種類：D型 / S型

・価格：超早割\1,760円～

・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売