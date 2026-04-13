墓じまいに伴う離檀料の実態調査｜支払った人は76.00％、金額は10万円～50万円未満が中心、42.00％が困りごとを経験【わたしたちの墓じまい】

株式会社huhu

離檀代行、墓じまい代行業者『わたしたちの墓じまい』（https://kaiso.or.jp/haka/）を運営する株式会社フーフー（本社：神奈川県藤沢市、代表：高木）は、墓じまいをした経験がある男女100人を対象に「離檀料（お布施）に関する実態調査」を実施しました。

本調査では、

- 離檀料（お布施）の支払い有無- 実際に支払った金額（支払った人のみ）- 支払わなかった経緯（支払っていない人のみ）- 離檀をめぐるお寺との困りごと- 離檀サポート業者の認知／利用／満足度／利用意向

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択傾向と、結果から確認できたポイントを中心に調査結果を公開します。

図表素材は、報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-cost/ridanryo-souba/

1. 墓じまいに伴い離檀料（お布施）を支払った人は76.00％

墓じまい経験者100人に「墓じまいに伴う離檀料（お布施）を支払いましたか」と尋ねたところ、「支払った」と回答した人は76人（76.00％）でした。

一方で、「支払っていない」は13人（13.00％）、「離檀する必要がなかった」は11人（11.00％）となりました。

全体の約4人に3人が離檀料を支払っている一方で、約4人に1人は支払いが発生していない結果となっています。

公営墓地や寺院に属さない霊園など、そもそも離檀の手続きが不要なケースも一定数存在していることが分かります。

【内訳（人数）】（n=100）

- 支払った：76人（76.00％）- 支払っていない：13人（13.00％）- 離檀する必要がなかった：11人（11.00％）

2. 実際に支払った金額は「10万～50万円未満」が最多

離檀料を「支払った」と回答した76人に「実際に支払った金額」を尋ねたところ、「10万円～50万円未満」38人（50.00％）が最多となりました。

次いで「5万円～10万円未満」20人（26.32％）、「5万円未満」15人（19.74％）が続きました。

最も多い価格帯が「10万円以上」であることから、離檀料は一定の金額負担が発生するケースが中心となっていることが分かります。

一方で、「50万円以上」は3人（3.95％）にとどまり、極端に高額なケースは限定的でした。

離檀料は「10万～50万円未満」を中心に分布しつつ、全体として一定の費用負担を伴う傾向が確認されました。

【内訳（人数）】（n=76）

- 5万円未満：15人（19.74％）- 5万円～10万円未満：20人（26.32％）- 10万円～50万円未満：38人（50.00％）- 50万円～100万円未満：3人（3.95％）- 100万円以上：0人（0.00％）

3. 離檀料を支払わなかった理由は「お寺から請求されなかった」が最多

「支払っていない」と回答した13人に「支払わなかった理由」を尋ねたところ、「お寺から一切請求されなかった」8人（61.54％）が最多でした。

次いで「用意したがお寺から辞退された」3人（23.08％）、「交渉の結果支払わなかった」2人（15.38％）という結果でした。

離檀料は一律に発生するものではなく、お寺側の方針や関係性によって対応が異なる実態が見えてきます。

【内訳（人数）】（n=13）

- お寺から一切請求されなかった：8人（61.54％）- 用意したがお寺から辞退された：3人（23.08％）- 交渉の結果支払わなかった：2人（15.38％）

4. 離檀時に困りごとを経験した人は42.00％

墓じまい経験者100人に「離檀をめぐって困ったことはありましたか」と尋ねたところ、「とくにない」58人（58.00％）が最多でした。

一方で、何らかの困りごとを経験した人は合計42人（42.00％）となりました。

内容としては「離檀そのものを強く引き止められた」24人（24.00％）が最多で、「金額の折り合いがつかず何度も話し合った」15人（15.00％）が続いています。

金額だけでなく、意思疎通や合意形成が負担となるケースが一定数存在していることが分かります。

【内訳（人数）】（n=100）

- とくにない：58人（58.00％）- 離檀そのものを強く引き止められた：24人（24.00％）- 金額の折り合いがつかず何度も話し合った：15人（15.00％）- 第三者に相談した：2人（2.00％）- その他：1人（1.00％）

5. 離檀をサポートしてくれる墓じまい業者の認知は34.00％

墓じまい経験者100人に「離檀のサポートをしてくれる墓じまい業者の存在を知っていましたか」と尋ねたところ、「知っていた」34人（34.00％）にとどまりました。

一方で、「知らなかった」50人（50.00％）、「墓じまい後に知った」16人（16.00％）となりました。

事前認知は3割台にとどまり、半数は存在を知らないまま離檀を進めていたことが分かります。

【内訳（人数）】（n=100）

- 知っていた：34人（34.00％）- 知らなかった：50人（50.00％）- 墓じまい後に知った：16人（16.00％）

6. 離檀をサポートしてくれる墓じまい業者利用者の64.71％が「満足」と回答

「知っていた」と回答した34人に「実際に利用したか」を尋ねたところ、「利用して満足した」22人（64.71％）が最多でした。

「利用したが不満が残った」は5人（14.71％）、「利用しなかった」は7人（20.59％）でした。

利用者の約3人に2人が満足している結果となっています。

【内訳（人数）】（n=34）

- 利用して満足した：22人（64.71％）- 利用したが不満が残った：5人（14.71％）- 利用しなかった：7人（20.59％）

7. 未認知層の51.52％が「知っていれば利用していた」と回答

「知らなかった」または「墓じまい後に知った」と回答した66人に「当時知っていたら利用していましたか」と尋ねたところ、「利用していた」34人（51.52％）が過半数を占めました。

「利用していなかった」は32人（48.48％）でした。

認知不足が利用機会の損失につながっている可能性がうかがえます。

【内訳（人数）】（n=66）

- 利用していた：34人（51.52％）- 利用していなかった：32人（48.48％）

調査結果まとめ

本調査では、

- 離檀料（お布施）を支払った人は76.00％- 支払額は「10万円～50万円未満」が38人（50.00％）で最多- 支払わなかった経緯は「お寺から請求されなかった」が最多（未払い層の61.54％）- 離檀をめぐる困りごとは42.00％で、最多は「離檀の引き止め」- 離檀をサポートしてくれる墓じまい業者の認知は34.00％にとどまる- 認知者の利用満足は64.71％、未認知者の51.52％が「知っていれば利用していた」

という結果が確認されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-cost/ridanryo-souba/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：墓じまいの経験がある男女

※本調査は「わたしたちの墓じまい」利用者に限定したものではなく、墓じまい経験者を対象に実施しています。

アンケート母数：100名

実施日：2026年2月6日

調査実施主体：株式会社フーフー「わたしたちの墓じまい」（https://kaiso.or.jp/haka/）

関連ページ：https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-cost/ridanryo-souba/

【わたしたちの墓じまいとは】

創業2002年、丁寧さと安さが自慢の、離檀代行、墓撤去工事、改葬手続き代行、格安永代供養紹介まで全て行う墓じまい専門業者。本社は神奈川県、全国に15の支店（加盟店）があり、日本全国からの依頼に対応しています。

【対応エリア】

北海道｜ 青森県｜ 岩手県｜ 宮城県｜ 秋田県｜ 山形県｜ 福島県｜ 茨城県｜ 栃木県｜ 群馬県｜ 埼玉県｜ 千葉県｜ 東京都｜ 神奈川県｜ 新潟県｜ 富山県｜ 福井県｜ 石川県｜ 山梨県｜ 長野県｜ 岐阜県｜ 静岡県｜ 愛知県｜ 三重県｜ 滋賀県｜ 京都府｜ 大阪府｜ 兵庫県｜ 奈良県｜ 和歌山県｜ 鳥取県｜ 島根県｜ 岡山県｜ 広島県｜ 山口県｜ 徳島県｜ 香川県｜ 愛媛県｜ 高知県｜ 福岡県｜ 佐賀県｜ 長崎県｜ 熊本県｜ 大分県｜ 宮崎県｜ 鹿児島県｜ 沖縄県

▶︎ 公式HP：https://kaiso.or.jp/haka/

▶︎ オウンドメディア：https://kaiso.or.jp/media/

▶︎ 公式YouTube：https://www.youtube.com/@TV-bs2sd

▶︎ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hakabito/

運営会社：株式会社フーフー

設立：2002年

本社所在地：神奈川県藤沢市

会社概要：https://kaiso.or.jp/haka/privacypolicy/

お問い合わせ：https://kaiso.or.jp/haka/contact/