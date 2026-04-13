【あの感動の物語を新たな切り口で！】「ショートケーキBOOKS」シリーズ創刊！『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』を発売いたしました。

▲『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』

■「ショートケーキBOOKS」シリーズ創刊！

小学生高学年～中学生女子に向けた新シリーズ、「ショートケーキBOOKS」を創刊！ 多様な興味関心を持つ現代の小中学生女子に、「恋愛」「友情」「動物」「ファッション」などのジャンルの感動の物語や、前向きなメッセージを届けることを目指しています。

■犬のパトラッシュ目線の物語にリメイク

本書は、『フランダースの犬』（原作：ウィーダ）を、パトラッシュ目線で描いた物語。あのとき、あのシーンで、パトラッシュはどんな気持ちでネロに寄り添っていたのか……新たな切り口で読む感動必至の名作。

「泣ける」とわかったうえでも、「泣ける小説」を読みたい人、主人公たちがつらい境遇に立たされても物語を読み続けられる人、小さいときに読んだ「名作」を違う角度で深く楽しみたい人、「動物の心の声を聞きたい」と思ったことがある人におすすめ！

■ストーリー

牧場で生まれた「ぼく」は、牧羊犬であるお父さん、お母さんと幸せに暮らしていた。ところが、牧場主のギャンブル仲間で、乱暴なダニエルに借金のかわりに連れ去られ、重い荷車を引くつらい労働をさせられるようになってしまう。同じ境遇の犬、ジャックとともにつらい日々に耐えていたが、ある夏の日、あまりの暑さと疲れで倒れてしまい、そのまま置き去りにされてしまった。

そこを通りかかった小さな男の子「ネロ」と「ジェハンおじいさん」の2人は、「ぼく」を家に連れていき、ていねいに看病する。その甲斐あってすっかり元気になり、2人のことも信頼できるようになった「ぼく」は、「パトラッシュ」という名前をもらい、牛乳を配達する仕事を手伝うようになる。

絵が上手なネロと、ネロと仲良しの女の子、アロア、それにジェハンおじいさんと、楽しい日々を過ごしていたが、ジェハンおじいさんの体調がだんだん悪くなり、生活はさらに厳しいものになっていく。

そんな中でも画家になる夢を抱き、前向きに努力するネロをパトラッシュは応援し、一緒に仕事を頑張るが、ある日、アロアの家の倉庫が火事になり、アロアの父に快く思われていなかったネロは放火の疑いをかけられてしまい……。

▲どんなにつらいことがあっても、パトラッシュとネロは一緒に乗り越えてきた。▲ネロとジェハンおじいさんに助けられ、「ぼく」は元気を取り戻していく。▲ネロと仲の良い女の子、アロアも加わり、楽しい日々を過ごしていたが……。

■『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』も同時発売！

アイドルグループとしてデビューを目指す4人の女の子たちの友情と成長を描いた『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』も「ショートケーキBOOKS」シリーズより同時発売！

『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』を読んでたっぷり泣いたあとは、『アイドル推されノート』を読んで笑顔になろう！

［商品概要］

▲『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』▲歌が得意な玉村明日香は、真霜呉羽、育美紗英、大葉なごみとグループデビューを目指す！

■『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』

原案：ウィーダ

文：花田麻衣子

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判・280ページ

ISBN：978-4-05-206326-8

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632600

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063260/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494834/

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVML6Z2/

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/19061e20d3a73831ae5782f8cff7c093/

■『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』

著：蜂八優月

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判・324ページ

ISBN：978-4-05-206331-2

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020633100

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063317/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063317/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494821/

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVZJBWZ/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVZJBWZ/ref=tmm_kin_swatch_0)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/f5cbb0252cbc35f09ca842825d9e9bca/(https://books.rakuten.co.jp/rk/f5cbb0252cbc35f09ca842825d9e9bca/?l-id=item-c-kobo-title)

★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」にて、楽しいコンテンツを続々配信中！

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開