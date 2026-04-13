【著者からのメッセージも！】「ショートケーキBOOKS」シリーズ創刊！『アイドル推されノート　１.未完成な、わたしたち。』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』を発売いたしました。

▲『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』

■「ショートケーキBOOKS」シリーズ創刊！

小学生高学年～中学生女子に向けた新シリーズ、「ショートケーキBOOKS」を創刊！ 多様な興味関心を持つ現代の小中学生女子に、「恋愛」「友情」「動物」「ファッション」などのジャンルの感動の物語や、前向きなメッセージを届けることを目指しています。

■推し活を応援する物語

現在、小学生の50～60%が「推し」をもち、「推し活」をしているといわれています。

誰かを応援することも「自己表現」のひとつの方法であり、エネルギーの発散の手段でもあります。そして、ファンのエネルギーを受けとった者（推される人たち）は、そのエネルギーを自分の成長の糧にします。

本書は、「アイドル」の世界で頑張る女の子たちの友情と成長ストーリー。芸能界やアイドルの世界に興味がある人はもちろん、好きなキャラや推したい登場人物を見つけて応援したい人、ケンカすることもふくめて「友情っていいなぁ」と思える人、夢や目標のために前向きに頑張る人たちに魅力を感じる人、自分を登場人物に投影して自分の成長を見守りたい人、シンプルでストレートな物語が好きな人にもおすすめ！

■著者、蜂八優月氏からのメッセージ

刊行にあたり、著者である蜂八優月氏よりメッセージをいただきました！

キラキラ輝くアイドルの世界。そこには、たくさんの努力や葛藤、覚悟があります。そして、そんなアイドルを支える大人たちにも、それぞれの想いがある。

エンタメの周りには、いつも青春の匂いが漂っていて、まぶしくて、甘酸っぱくて、切なくて……だからこそ、人々は甘い匂いに引き寄せられるように、アイドルを応援してしまうのかもしれません。

また、本作は4人のアイドルそれぞれに、とある想いを込めました。今の時代を生きる女の子たちが、凛と前を向いて生きていくために。そんな大切なことも、この物語を通して届けられたら嬉しく思います。

4人のアイドルの成長とともに、読者の皆さんの背中をそっと押す作品に育てていきたいと思っています。

※著者インタビュー等にもご対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

■ストーリー

アイドル事務所、「2%プロダクション」のオーディションに見事合格した中学2年生の玉村明日香は、同じく合格した真霜呉羽、育美紗英、大葉なごみと4人でグループを組み、デビューを目指すことに。しかし、デビューまでの道のりは遠く、まずは「デビュー前評価」として社長から出された課題をクリアしなければいけなくなった。ダンス、SNS、グリーティング会……プロのアイドルとして活躍するために必要な課題に加え、4人それぞれ悩みもあって――。少女たちの成長、悩み、友情を描いた、共感しまくりの物語。

■『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』も同時発売！

▲得意なことも性格もバラバラな4人が、グループを結成！▲玉村明日香は、見事オーディションで選ばれ、アイドルの道を進むことになるが……。▲顔合わせの日、マネージャーの「ゆっこさん」から言われたのは……!?

「ショートケーキBOOKS」シリーズからは、『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』も発売！ 有名な『フランダースの犬』（原作：ウィーダ）の物語を、ネロの飼い犬であるパトラッシュの目線で描いた感動の物語。悲しいけれど優しいラストシーンはハンカチ必須！

［商品概要］

▲『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』▲パトラッシュとネロはお互いを思いやり、貧しい暮らしながら一生懸命生きていたが……。

■『アイドル推されノート １.未完成な、わたしたち。』

著：蜂八優月

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判・324ページ

ISBN：978-4-05-206331-2

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020633100

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063317/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063317/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494821/

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVZJBWZ/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVZJBWZ/ref=tmm_kin_swatch_0)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/f5cbb0252cbc35f09ca842825d9e9bca/(https://books.rakuten.co.jp/rk/f5cbb0252cbc35f09ca842825d9e9bca/?l-id=item-c-kobo-title)

■『いつまでもネロといっしょに。～パトラッシュの物語』

原案：ウィーダ

文：花田麻衣子

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判・280ページ

ISBN：978-4-05-206326-8

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632600

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063260/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063260/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494834/

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVML6Z2/(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GSVML6Z2/ref=tmm_kin_swatch_0)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/19061e20d3a73831ae5782f8cff7c093/(https://books.rakuten.co.jp/rk/19061e20d3a73831ae5782f8cff7c093/?l-id=item-c-kobo-title)

★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」にて、楽しいコンテンツを続々配信中！

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https://www.youtube.com/@gakkenmillions(https://www.youtube.com/@gakkenmillions)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開