韓国のNO.1スキンケアブランド*¹＜Dr.G＞、グローバルアンバサダーに人気俳優のビョン・ウソクさんを起用。新キービジュアルも公開！

Gowoonsesang Cosmetics., Co. Ltd.

皮膚科医が設立した韓国No.1スキンケアブランド*¹「Dr.G（ドクタージー）」は、2026年2月22日（日）より韓国の人気俳優ビョン・ウソクさんをグローバルブランドアンバサダーとして起用いたしました。

私たちはビョン・ウソクさんが持つ透明感あふれる信頼のイメージや誠実な姿勢が、Dr.G創業者であるアン・ゴニョン博士が30年にわたり大切にしてきた肌本来の「鎮静の力」という哲学を自然に体現してくれる存在であると考えております。とくに、ビョン・ウソクさんのグローバルな影響力は、「Dr.G」が追求する健康な肌の価値を、国境を越えて世界中へと伝える強力な原動力になると期待しています。

今後はビョン・ウソクさんとともに、ブランドの主力製品を中心にグラビア、動画、SNSコンテンツを順次公開し、グローバル消費者とのコミュニケーションを強化していく予定です。

*¹ 韓国のダーマ基礎化粧品市場の市場シェア率1位のドクタージー、 事業部ビューティーパネルサービス、15-65歳の韓国女性11,000人対象、23.09.11～24.09.08

ビョン・ウソクさんを起用したビジュアルを公開！

ビョン・ウソクさんのグローバルアンバサダー就任を記念して、累計販売数3,200万個*¹を突破したロングセラーアイテム＜レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム＞と、ひんやりとした使い心地で敏感な肌をすこやかに保つ＜レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム＞のビジュアルを制作しました。

*¹ 本国メーカー累計出荷数（国内外含む）において 期間：2017年01月～2025年09月

ビョン・ウソクさんのオリジナル映像を公開！

左) レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム 右) レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nTzoYejp_2Q ]

● レッドブレミッシュ クリアスージングクリームについて

Dr.G

レッドブレミッシュ

クリアスージングクリーム

50mL \2,420（税込）

70mL \3,040（税込） ※オンライン限定

肌バリアを守り、すこやかにする冷感水分クリーム

2020年の日本上陸時より展開されている、Dr.Gを代表する水分クリーム。超微細な水分分子が、肌荒れを繰り返しやすい敏感な肌の角質層のすみずみまでうるおいを届け、水分感が長時間持続する肌へ。10種類のCICA成分（2.5％配合）*¹とナイアシンアミド*²、パンテノール*²を配合し、乾燥や紫外線などの外的ストレスによる肌のゆらぎをケアして、肌バリアをサポートします。毎日のスキンケアに取り入れることで、すこやかな肌状態をサポート。累計販売数3,200万個*³を突破した、ブランドのロングセラーアイテムです。

*¹ マデカッソシド、アシアチン酸、アシアチコシド、マデカシン酸、ツボクサエキス、ツボクサ葉エキス、シカパンテノール、シカ酵母、バイオシカ、バリアシカ（保湿成分） *² 保湿成分 *³ 本国メーカー累計出荷数（国内外含む）において 期間：2017年01月～2025年09月

● レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラムについて

Dr.G

レッドブレミッシュ

ヒアルシカスージングセラム

50mL \2,750（税込）

うるおいが不足しがちな肌をやさしく整える冷感水分美容液

リポソームよりもさらに微細な“ナノソーム化”したヒアルロン酸カプセルにCICA成分を閉じ込めた独自開発の「ヒアルシカ*¹」を配合。ナイアシンアミド*²とともに角質層のすみずみまでうるおいを届け、ゆらぎやすい肌をやさしく整えます。さらに、まるで磁石のように肌に密着する「マグネティックヒアルロン酸*³」を配合。超低分子だからこそ叶うスピード浸透*⁴と高い保水力で、外的ストレスや生活習慣の変化によってゆらぎがちな肌にも、うるおいをチャージします。ひんやりとした使い心地で、敏感な肌をすこやかに保つ、新たな水分セラムです。

*¹ アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na （すべて保湿・整肌成分） *² 保湿成分 *³ ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分） *⁴ 角質層まで

● ビョン・ウソクさんプロフィール

1991年10月31日生まれ。韓国出身。身長187cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。韓国地上波ドラマ初主演作となる『21世紀の大君夫人』は、日本でも4月10日(金)よりディズニープラス「スター」で独占配信開始。

Qoo10ビョン・ウソクさんアンバサダー就任記念セット発売

Qoo10では、ビョン・ウソクさんのグローバルアンバサダー就任を記念したお得なセットをご用意。4月13日（月）～4月30日（木）限定で、＜レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム＞と＜レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム＞のセットをお買い上げの方に、＜レッドブレミッシュクイックPHAシートマスク(3枚)＞をプレゼントします。

(ウソク就任記念)デイリーうるおい集中ケアセット

\5,790→ \3,500（40%OFF）

発売期間：4月13日（月）～4月30日（木）

＜セット内容＞

・レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム 70mL

・レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム 50mL

＜購入特典＞

・レッドブレミッシュクイックPHAシートマスク 1枚入り×3枚

●No.1 Skincare Brand in Korea*¹「Dr.G（ドクタージー）」とは？

すべての人に、健康で美しい肌を。

会議室ではなく皮膚科学の知見と、患者に寄り添う姿勢から生まれたダーマコスメ

Dr.Gは、1998年に韓国初の美容皮膚科「ゴウンセサンクリニック」を開院した皮膚科医アン・ゴンヨン博士が、患者の肌と真摯に向き合う中で生まれた韓国発のダーマコスメブランドです。幼い頃、顔に火傷を負い、自らの肌に強いコンプレックスを抱えていたアン博士。「肌に悩む人の痛みを誰よりも知っているからこそ、一人ひとりの声を受け止め、苦しむ人々を救いたい」。そんな思いから皮膚科医となり、2003年にDr.Gを誕生させました。皮膚科医としての25年に及ぶ臨床経験と、皮膚科学に基づいた処方設計を採用し、すこやかな肌のために、角質ケア・保湿・日焼け止めの3STEPを推奨。社内の研究室で独自の成分を開発する中で生まれた敏感な肌にもやさしく寄り添うスキンケア製品は、韓国国内で高い支持を集め、2020年には日本にも本格上陸。現在は世界13か国で展開し、グローバルブランドとしてさらなる成長を続けています。

【Dr.Gの取り組み】

肌の健康を通じて、社会のあらゆるところにポジティブなシナジー効果を生み出すために。

私たちにできることから、少しずつ取り組んでいます。

・品質：自社研究所で導き出す処方設計。すべての製品で、皮膚刺激性・敏感性テストを韓国で実施

・点字：製品に点字を表示。すべての人に選ぶ権利を

・働きやすさ：Great Place to Work(R) Koreaが選ぶ「働きやすい企業」に選出（2020～2025年）

・社会貢献：児童福祉機関や皮膚科学研究財団、火傷財団を支援

・環境配慮：再生可能パッケージ・植物由来インク・空容器回収の実施など、サステナブルな取り組みも積極的に展開

*¹ 韓国のダーマ基礎化粧品市場の市場シェア率1位のドクタージー、 事業部ビューティーパネルサービス、15-65歳の韓国女性11,000人対象、23.09.11～24.09.08

●Gowoonsesang Cosmetics（ゴウンセサンコスメティクス）について

Gowoonsesang Cosmeticsは、皮膚科専門医のDr.アンが2000年に設立したグローバルビューティーカンパニーです。皮膚科での豊富な臨床経験をもとに誕生した化粧品が、現在のK-ダーマコスメを代表するブランド「Dr.G」の原点となりました。現在はDr.Gのほか、「Heal us」「vividraw」「Lab.it」などのブランドを展開し、日本を含む13か国で事業を拡大中。皮膚科学に基づいた製品開発に加え、韓国国内では肌診断や製品提案を行うビューティーテクノロジーサービス「Aiオプティミ」を無償提供するなど、肌の健康に真摯に向き合い続けています。

●お問い合わせ先

■Dr.G 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/dr.g_official_jp/

■Dr.G 日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/drg_jp_official

■Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/drg

■楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/drg-japan/