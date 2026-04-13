【STELLAR HOLLYWOOD 表参道店】4月15日（水）リニューアルオープン！洗練された新空間で、アクセサリーを選ぶ体験をより豊かに

株式会社エスモードアート

アクセサリーブランド STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド） は、ブランド唯一の実店舗である表参道店を、2026年4月15日（水）13:00よりリニューアルオープンいたします。

ベージュを基調とした明るい店内へと生まれ変わり、アクセサリーが一層美しく映える空間に。より心地よくお過ごしいただける店舗として、ブランドの世界観を体感できる場所へとアップデートしました。

今回のリニューアルには、お客様にもっと気軽に立ち寄り、アクセサリーとの出会いを楽しんでいただきたいという想いが込められています。

リニューアルの背景と、空間づくりに込めた想い

STELLAR HOLLYWOOD 表参道店は、内装を全面的に見直し、より明るく洗練された印象へとリニューアルいたしました。

ライティングやディスプレイを再構築することで、アクセサリー一つひとつの魅力がより際立つ空間へ。初めての方でも自然と足を運びやすく、心地よく商品をご覧いただける環境を整えました。

上質さを大切にしながら、より多くの方に気軽にお楽しみいただけるショップへと生まれ変わっています。

明るく洗練されたベージュを基調とする新しい店内は、アクセサリーの繊細な質感や光をより美しく引き立てるように設計。ディスプレイスペースも再構成し、これまで以上に豊富なラインナップを見やすく、ゆったりとご覧いただけるようになりました。

さらに壁面にはシーズンビジュアルを大きく配置し、ブランドが大切にしている世界観を直感的に感じていただける空間へと進化しています。

リニューアルオープン記念ノベルティ

リニューアルオープンを記念し、定番人気アイテム「スターヘアクリップ」を、ご購入者限定で特別にプレゼントいたします。

マーブル模様やメタルなど、それぞれ印象の違うスターバンスは、ヘアアレンジにさりげない華やかさをプラス。ラフにまとめた髪に添えるだけで、スタイリングを引き立てるワンポイントとしてお楽しみいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

4月新作コレクション “One Pearl. One Promise.”

新しく生まれ変わった店舗では、春の気分を高める 4月の新作コレクション もご覧いただけます。

淡水パールスウィングレーンピアス 16,500円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S14W02S07)淡水パールスウィングチェーンピアス 13,200円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S14W01S05)淡水パールマルチウェイネックレス 29,700円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/ANK6S14W01S05)

One Pearl. One Promise.

一粒のパールに、ひとつの約束を。

淡水パールとインパールシリーズに、新たに新作が登場いたしました。

天然の淡水パールは、一粒ごとに形や大きさ、表情がすべて異なり、まん丸ではない少しいびつなフォルムや柔らかな個性が魅力です。同じものが二つと存在しないからこそ生まれる特別な輝きがあり、まるで私たち一人ひとりの個性のように寄り添ってくれるパールです。

海辺の光をまとったような透明感と、日常にすっと馴染む上品さを兼ね備えたデザインで、これからの季節に心地よく寄り添うコレクションです。

淡水パールマルチウェイネックレス 29,700円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/ANK6S14W01S05)淡水パールスウィングチェーンピアス 13,200円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S14W01S05)インパールビジューピアス 12,800円（税込）(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S14W03S07)

店舗情報

■ STELLAR HOLLYWOOD 表参道店

TEL：03-6419-7480

営業時間：13:00～19:00

住所：〒107-0062

東京都港区南青山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）について

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、身につけることで自分らしさを引き出し、日常を少し特別なものへと導くアクセサリー・ジュエリーブランドです。

何げない日々の装いに加えるだけで、まるで映画のワンシーンのように、自分が主役になる瞬間をつくり出します。

また、金属アレルギーに配慮し、ニッケルをほとんど含まないニッケルフリー素材を使用。

肌にやさしく、金属アレルギーの方にも安心して身につけていただけるものづくりを心がけています。

あなたが輝くことで、この星もまた輝く。

STELLAR HOLLYWOODは、この星で輝くあなたの物語に寄り添います。

最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。

■Instagram

URL：https://www.instagram.com/stellarhollywood/

■ 公式オンラインストア

URL：https://www.stellarhollywood.com/

会社概要

会社名：株式会社エスモードアート

所在地：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP：https://smode.co.jp/