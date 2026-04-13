【アツラエ松坂屋名古屋店】ジュエリーBOXまるごと整理ご相談会を開催！

株式会社オリエント4C's

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店「アツラエ〈ATSURAE Jewelry Reform by ajour〉 」を運営する、株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表：三枝幹弥）は、松坂屋名古屋店にて【ジュュエリーBOXまるごと整理ご相談会】を開催いたします。

ジュエリーBOXまるごと整理ご相談会

近年、親世代から譲り受けたジュエリーを保有しながらも、デザインの古さや使用機会の減少により、ジュエリーボックスに保管されたままとなっているケースが増加しています。

一方で、「思い出があるため手放せない」「次の世代に受け継ぎたい」といったニーズも高まっており、ジュエリーの価値を“保有”から“活用・継承”へと見直す動きが広がっています。

このような背景を受け、当社ではジュエリーを一度に整理し、最適な活用方法を提案する相談会を企画いたしました。

また期間中、ジュエリーリフォームご成約またはチェーン・マグネットパーツのご購入金額税込33,000円毎に「松坂屋商品券1,000円」分を進呈いたします。※修理・買取は除く。

お見積もりやご相談のみの承りも無料で行っておりますので、このお得な機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

ジュエリー職人来場で即日修理が可能！

会期中は、国家技能検定1級（貴金属装身具製作技能士）を取得したジュエリー職人が、4日間限定で来場いたします。

通常は約4週間お預かりして行う加工を、会期中に限り職人がその場で対応し、当日中のお渡しを可能とする特別サービスをご提供いたします。

傷や汚れが気になる指輪が新品同様の輝きを取り戻す磨き加工、サイズ直しやチェーン切れなどの修理まで幅広いご要望に対応いたします。

■4月16日（木）～19日（日）

10:00～18:00 ※最終日加工受付は15:00までとさせていただきます。

ジュエリーデザイナーによる無料ご相談会

3日間限定で、国内でも権威ある賞の一つである「JJAジュエリーデザインアワード」の受賞歴を持つジュエリーデザイナー・加藤かおるが来場いたします。

リフォームに関するご相談や、お手持ちの宝石を活かしたデザインのご提案など、専門的なアドバイスを無料にて承ります。

お客さま一人ひとりの想いやライフスタイルに寄り添いながら、ジュエリーの新たな魅力を引き出すご提案をいたします。

なお、デザイナーへのご相談はご予約優先とさせていただきます。

■4月26日（日）～28日（火）

10:00～18:30分 ※最終日は15:30までとさせていただきます。

ご予約・お問い合わせ：052-684‐4569

WEB予約：https://airrsv.net/atsurae-designer/calendar

〔同時開催〕金・プラチナ買取りフェア

期間中、金・プラチナの買取査定を実施いたします。使わなくなったジュエリーや片方だけのピアス、壊れてしまったジュエリーなども対象となり、専門スタッフがその場で査定いたします。

本フェアでは特典として、買取査定額を通常より5％アップにてご案内いたします。リフォームや修理とあわせて、ジュエリーの整理・有効活用をご検討いただける機会としてご利用いただけます。

※インゴットなど一部対象外の品がございます。

ATSURAE〈アツラエ〉では買取の3つのポイントを基準に買取を行っております。

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

〔詳細はHPをご確認ください。〕https://ajour.jp/recycle/

※買取には、マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いいたします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間をいただいております。精査後のお買取りになりますので、ご了承くださいませ。

《概要》

■2026年4月16日(木)～28日(火) 10時～20時

■問い合わせ：052-684-4569

■松坂屋名古屋店 本館4階 ATSURAE〈アツラエ〉常設店

■営業時間：10:00～20:00

■愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1 本館4階

https://atsurae.jewelry/

アツラエ松坂屋名古屋店は、これからも地域の皆様に愛され続ける店舗を目指し、スタッフ一同、心を込めてお客様をお迎えいたします。