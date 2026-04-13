箔押しブランド『ROKKAKU』と『オビワン』のコラボ新商品がオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて一般発売開始

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、人気イラストレーター「オビワン」とのコラボ新商品「ダイカットポストカード」と「ステッカー」が登場！

4月20日（月）からオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて順次一般販売を開始いたします。

また、4月13日（月）からROKKAKU公式オンラインショップ限定で先行予約受付中です。

遂に！旅を続けるクマのワンシーンを描いた箔押しステーショナリーが一般販売開始

イラストレーター兼グラフィックデザイナーとして活躍中のob1toy（オビワン）と箔押しブランドROKKAKUのコラボ。「TOURSシリーズ」より、海から陸、そして宇宙まで旅を続けるクマを描いた「ダイカットポストカード」と「ステッカー」が新登場！

オビワンの持つレトロ可愛い世界観とROKKAKUならではの箔押し加工技術が詰まった見どころ満載のアイテムです。

ROKKAKU公式オンラインショップ限定で4月13日（月）より先行予約受付中

在庫数には限りがございますので、ご注文はお早めに！

⬇︎お申し込みはこちら

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/preorder

【商品の概要】ダイカットポストカード

繊細なテクスチャを施した箔の輝きが目を引くダイカットポストカードです。

インテリアとして飾ったり、プレゼントにもぴったりのアイテムになっています。



●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各550円（1枚入）

ステッカー

「BUS TOURS」(商品サイズ：約W155×H105mm)「GALAXY TOURS」(商品サイズ：約W151×H100mm)「SHIPS TOURS」(商品サイズ：約W154×H104mm)「TRUNK TOURS」(商品サイズ：約W135×H140mm)

旅を続けるクマのワンシーンを、きらきらと輝く箔押しが彩るダイカットステッカーです。

スマホケースに入れたり、デコレーションに最適なサイズ感で、手元のアイテムを華やかに演出します。



●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各550円（1枚入）

「BUS TOURS」(商品サイズ：約W90×H60mm)「GALAXY TOURS」(商品サイズ：約W80×H55mm)「SHIPS TOURS」(商品サイズ：約W90×H60mm)「TRUNK TOURS」(商品サイズ：約W90×H60mm)ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

オビワン（ob1toy）

イラストレーター兼グラフィックデザイナー。レトロで可愛いをコンセプトに、幅広いデザインを制作。自身のオリジナルグッズ「レトロ郵便」を発信し、多くのファンを魅了し続けています。

■オビワン（ob1toy）instagramアカウント

https://www.instagram.com/ob1toy/

【販売場所】

●ロフト(一部店舗)※会期中順次入荷



●ロフトネットストア

https://www.loft.co.jp/store/r/rst99s002/

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/



●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ROKKAKU Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ロフト（一部店舗）：販売中

●ロフトネットストア：販売中

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年4月20日（月）

※公式オンラインショップ限定で4月13日（月）より先行予約受付中

●フタバオンラインショップ：2026年4月20日（月）

●ROKKAKU Pinkoiショップ：2026年4月20日（月）

●全国の取扱い販売店：2026年5月中旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

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⬇︎新規会員登録はこちら

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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）