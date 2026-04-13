箔押しブランド『ROKKAKU』と『365Cat.Art』のコラボ新商品がオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて一般発売開始

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と、猫を愛する人が365日楽しめるデザインや企画を提供する「365Cat.Art」に加え、SNSで大人気の「しずわらひなた」のトリプルコラボによって実現した「Cat Art Collection 第二弾」を4月20日（月）からオンラインショップおよび全国の取扱販売店にて順次一般販売を開始いたします。

また、4月13日（月）からROKKAKU公式オンラインショップ限定で先行予約受付中です。

SNSで話題となった「しずわらひなた」の箔押しステーショナリーが待望の一般販売開始

企画・デザインを箔押しブランド「ROKKAKU」、イラストを「365Cat.Art」が担当し、商品デザインのモデル猫として3匹の猫「しずくちゃん」「わらびくん」「ひなたくん」を抜擢。

多くのファンが魅了される愛らしい姿や仕草を切り取った箔押しステーショナリーが登場しました。

トリプルコラボによって実現した、猫好きにはたまらない可愛くてアートなステーショナリーをご覧ください。

ROKKAKU公式オンラインショップ限定で4月13日（月）より先行予約受付中

在庫数には限りがございますので、ご注文はお早めに！

⬇︎お申し込みはこちら

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/preorder

【商品の概要】ポストカード

3匹の猫「しずくちゃん」「わらびくん」「ひなたくん」の愛らしい姿を箔押しで大胆に演出。

それぞれの特徴をデフォルメして描いたイラストも見どころです。



●素材：紙

●サイズ：約W100×H148mm

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）

ダイカットメモ

「しずく」「わらび」「ひなた」「しずわらひなた」

3匹の愛らしいシルエットがそのままダイカットになった使うたびに癒されるメモです。

本文までデザインが施されたデザイナーこだわりの一品。



●素材：紙

●仕様：本文80枚

●商品価格（消費税込み）：各770円（1枚入）

「しずく」(商品サイズ：約W116×H87mm)「わらび」(商品サイズ：約W90×H106mm)「ひなた」(商品サイズ：約W81×H111mm)しおり

デフォルメとリアルのイラストをふんだんに使用した箔押しのしおりです。

２枚でそれぞれ柄が異なり、箔に彩られたイラストが美しく輝きます。



●素材：紙

●サイズ：約W40×H125mm

●商品価格（消費税込み）：各440円（2枚入）

「しずわらひなた リアルタッチ」「しずわらひなた デフォルメ」クリアダイカットステッカー

クリアな素材に全面の箔押しがきらめくダイカットステッカー。

スマホケースに入れておしゃれを楽しんだり、手帳デコにもおすすめです。



●素材：PET

●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入）

「しずく」(商品サイズ：約W67.7×H90mm)「わらび」(商品サイズ：約W66.2×H77.7mm)「ひなた」(商品サイズ：約W65.2×H81.6mm)クリアシートシール

イラストを使用したバリエーション豊かなクリア素材のシートシール。

スマホケースに入れておしゃれを楽しんだり、手帳デコにもおすすめです。



●素材：PET

●シートサイズ：約W100×H175mm

●商品価格（消費税込み）：660円（1枚入）

「しずわらひなた」B6リングノート

箔押し加工を贅沢に施した豪華なリングノートです。

それぞれのイラストが多彩な箔によってきらめきます。



●素材：紙

●サイズ：約W128×H182mm

●仕様：140ページ / 方眼5mm付き

●商品価格（消費税込み）：1,650円（1冊入）

「しずわらひなた リアルタッチ」「しずわらひなた デフォルメ」本文共通デザイン365Cat.Art Profile

テーマはNO CAT NO LIFE！猫と共におしゃれに生きるをモットー。365CAT.ARTは、猫を愛して止まないデザイナー＆イラストレーターORIE KAWAMURAが始めた猫とのアート活動。

現在の主な活動は猫好きさんと共に作る参加型猫アート、プロダクトの制作、猫の保護活動に役立つデザイン提供、猫に関わるコラボ企画や商品デザイン制作。

猫を愛する人が猫と共に365日楽しめるデザインや企画を提供します。

■365Cat.Art 公式サイト

https://365catart.orie.work/

しずわらひなた Profile

マンチカンの「しずくちゃん」「わらびくん」「ひなたくん」の3匹をメインにしたInstagramで大人気のアカウント。日常の愛らしい姿や仕草が話題を呼び、たくさんの人に癒しを届けています。

■しずわらひなた 公式Instagram

https://www.instagram.com/shizuwarahinata/

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【販売場所】

●ロフト(一部店舗)※会期中順次入荷



●ロフトネットストア

https://www.loft.co.jp/store/e/estG11115/

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/



●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ROKKAKU Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ロフト（一部店舗）：販売中

●ロフトネットストア：販売中

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年4月20日（月）

※公式オンラインショップ限定で4月13日（月）より先行予約受付中

●フタバオンラインショップ：2026年4月20日（月）

●ROKKAKU Pinkoiショップ：2026年4月20日（月）

●全国の取扱い販売店：2026年4月下旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

下記URLより新規会員登録いただくと、

スーパーデリバリーで使える3,000円分のポイント＋送料無料クーポンが特典として付与されます。

⬇︎新規会員登録はこちら

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277)

※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）