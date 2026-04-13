【沖縄古宇利島 One Suite THE GRAND】「鮨 さいとう」「鮨 あらい」「鮨 龍次郎」コラボ美食旅が開催されました

合同会社 One Suite

合同会社One Suite（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営するホテル「One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド：今帰仁村古宇利）」は、去る2026年3月29日(日)・30日(月)の2日間、施設内レストラン「La BOMBANCE古宇利島」にて”ワンスイート美食旅 第26弾”と題して、六本木「鮨 さいとう」、銀座「鮨 あらい」、南青山「鮨 龍次郎」の3店舗合同のコラボディナーイベントを開催いたしました。

日本を代表する三つの鮨店の大将が一堂に会する本企画は、過去に例を見ない初の試みであり、三者三様の江戸前鮨を一度に味わえる、唯一無二の美食体験となりました。

■ 参加申込希望者多数により特別レイアウトにて開催

通常、コラボ美食旅は8席限定のシェフズカウンター（個室）にて開催しておりますが、本企画は前例のないコラボレーションということもあり、メルマガ会員様への先行案内および各店舗の常連顧客様へのご案内の段階で、想定を大きく上回る反響をいただきました。

そのため、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、ダイニングエリアを特別レイアウトにて設え開催いたしました。

■ 鮨の名匠三者の握りを堪能する二夜限りの鮨体験

「鮨 さいとう」店主・齋藤孝司氏がドン ペリニヨンのアドバイザーを務めているご縁から、乾杯はドン ペリニヨンで華やかにスタート。会場は終始、和やかで熱気あふれる雰囲気に包まれました。

当日は、東京・豊洲市場より仕入れた鮮魚や「やま幸」の鮪、沖縄県産の車海老など、厳選された食材を使用し、つまみから鮨へと続く構成でご提供いたしました。

鮨の提供では、大将がお客様の前に立ち、それぞれの持ち場で握りを披露し提供した後、立ち位置を入れ替えながら鮨を握りご提供。一度の食事で三者それぞれの握りを味わえる趣向となっており、シャリの温度や握りの強さなど、細やかな違いもお楽しみいただきました。

■ コラボレーションディナーお品書き

【つまみ】

くずそうめん

タコ

あん肝

酔っ払い蟹

太刀魚焼き物

アカジンの揚げ出し

ソーキそば

【握り】

鯛

障泥烏賊

赤身

背トロ

腹トロ

大トロ

小肌

車海老(沖縄県産)

ウニ

穴子巻き

■ 超予約困難な鮨の3名店

鮨 さいとう店主 齋藤 孝司氏

【鮨 さいとう】〈コラボ2度目〉

10年連続ミシュラン三つ星に輝き、全国の頂点に君臨する鮨の名店。現在はミシュランを返上し、会員制としてさらなる高みを追求している。

〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5

アークヒルズサウスタワー1F

アークヒルズ公式ページ(https://www.arkhills.com/gourmet_shops/0010.html)

鮨 あらい店主 新井 祐一氏

【鮨 あらい】〈初コラボ〉

「銀座久兵衛」「すし匠」で研鑽を積み独立。2020年にミシュラン一つ星を獲得し、緻密な技が光る江戸前鮨で高く評価されている。

〒104-0061

東京都中央区銀座8-10-2 ルアンビル地下1F

鮨 あらい 公式サイト(https://sushi-arai.com/)

鮨 龍次郎店主 中村 龍次郎氏

【鮨 龍次郎】〈初コラボ〉

鮨激戦区・東京で33歳にして独立。素材を生かす技と独自の感性で評価され、2023年に35歳でミシュラン一つ星を獲得。以降、現在に至るまで継続して維持し、高い支持を集めている。

〒107-0062

東京都港区南青山2-11-11 ARISTO南青山1階

鮨 龍次郎 公式サイト(https://ggrc700.gorp.jp/)

■ ワンスイート美食旅 第26弾 イベント概要

「鮨 さいとう」「鮨 あらい」「鮨 龍次郎」コラボレーションディナー

〈日時〉2026年3月29日(日)・30日(月) 二部制17:00～/20:00～

〈料金〉お一人様 55,000円(税込/サービス料込/ドリンク代別途)

〈会場〉La BOMBANCE古宇利島

※One Suite THE GRANDご宿泊者様対象・中学生以上限定

■ One Suiteが描く《食》を目的とする新たな旅のかたち

「美食旅」は、全国の名店シェフとLa BOMBANCE 古宇利島の料理人が一体となり、その日、その場所でしか実現しないコラボレーションを創り上げる試みです。

開業当初より継続的に実施しており、これまでに26件のコラボレーションを行ってまいりました。一過性のイベントではなく、食を起点に旅の価値を再定義するための取り組みとして位置づけています。

1日あたりの席数は16席に限定し（例外あり）、料理だけでなく、空間、時間、そして滞在体験全体を含めて設計。宿泊者のみが体験できる、極めてプライベートで濃密な時間を提供いたします。

近年、宿泊施設に求められる価値は「泊まる場所」から「その場所を訪れる理由そのものとなる場所」へと変化しています。

One Suite THE GRANDでは、2021年の開業当初より“食にこだわる宿”として、滞在の中心に食体験を据えてきました。その延長線上にある取り組みとして「美食旅」を位置づけ、目的地として選ばれる理由そのものを“食”によって創出しています。

沖縄・古宇利島という特別なロケーションに、日本各地の食文化を持ち込み融合させることで、国内外のゲストに新しい旅の選択肢を提示してまいります。

■ 今後の美食旅の展開について

これまでに美食旅を行った日本各地の名店

「美食旅」は今後も継続的に実施し、季節やテーマに応じて日本各地の名店との協働を行ってまいります。また、生産者や地域との連携を深めることで、食を通じた新たな価値創出にも取り組んでいきます。

【One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451

電話：0980-51-5770

メール：thegrand@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.thegrand.jp/