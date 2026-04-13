カンヌ国際映画祭に参加するための知識を詰め込んだ電子書籍を島根のローカルＴＶ局が発刊

山陰中央テレビジョン放送株式会社

山陰中央テレビジョン放送株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役社長：田部長右衛門）が実施するコンテンツプロジェクト「ＤＯＰＡＭＩＮＥ」[ https://tsk-tv.com/dopamine/(https://tsk-tv.com/dopamine/) ]では、カンヌ国際映画祭に参加するための知識をまとめた電子書籍を制作。

カンヌ国際映画祭に参加するためのアクレディテーション取得からレッドカーペットでの取材、フランス人ガイドおすすめのグルメ・ショップ取材情報など、現地でのリアルな体験を余すことなく収録している。

本書の概要

■書籍タイトル

『 超・出張報告書 知識ゼロで行くカンヌ国際映画祭：カンヌの歴史から映画祭入場方法・レッドカーペットでの取材まで 』（DOPAMINEブックス）

■発行

TSKさんいん中央テレビ DOPAMINEプロジェクト

■発売

Amazonにて

[ https://amzn.asia/d/0dmJmXAH(https://amzn.asia/d/0dmJmXAH) ]

価格1,250円

Kindle Unlimited加入で読み放題！

「自分には関係ない世界」と思っていたすべての人へ

「カンヌ」という名前は知っている。レッドカーペットを歩く映画スターも思い浮かぶ。でも--結局、何をする場所なの？どうやったら参加できるの？

そんな"ぼんやりとしたカンヌ像"しか持っていなかった島根県のローカルテレビ局員が、初めてカンヌ国際映画祭へ出張した。事前に必死でかき集めた情報と、現地で見聞きしたリアルな体験を余すことなくまとめたのが本書だ。

この本でわかること

「カンヌ」という街を知る

紀元前の小さな漁村から、1834年にイギリス貴族ヘンリー・ブローラム卿が別荘を構えたことで始まる上流社会のリゾート地への変貌。そして、ファシズムによる映画の政治利用に対抗するかたちで誕生した「自由な映画祭」の理念と歴史--意外と知られていないカンヌの来歴を丁寧に解説する。

「カンヌ国際映画祭」の全体像をつかむ

パルム・ドールとは何か。映画見本市マルシェ・ドゥ・フィルムとは何か。映画スターでなくてもレッドカーペットを歩けるのか。ビギナーが抱く素朴な疑問をQ＆A形式でわかりやすく解説。コンペティション、ある視点、監督週間……複雑な部門構成もすっきり整理する。

「実際に参加する」ための実用情報

アクレディテーション（バッジ）の種類と取得方法、過酷な上映チケット争奪戦の攻略法、レッドカーペットへの入場方法、プレス取材の申請手順まで。「知っていれば失敗しなかった」現地でのリアルな体験談も随所に収録している。

「カンヌ周辺」のプチトリップガイド

映画祭のついでに立ち寄りたいカンヌ市内の名店から、断崖に築かれた"天空の村"グルドン、美食と芸術の村ムージャン、ピカソが愛した港町アンティーブまで。南仏プロヴァンスの魅力を余すことなく紹介する。

章立て

| 第一章 | カンヌの歴史と映画祭の成り立ち |

| 第二章 | カンヌ映画祭を知るためのQ＆A |

| 第三章 | カンヌ映画祭に参加するための具体的なHow to |

| 第四章 | 知っておくと便利な豆知識集 |

| 第五章 | フランス人コーディネーターおすすめのグルメ＆ショップ取材レポ |

掲載スポット（一部）

アストゥー・エ・ブラン/Astoux et Brun（創業1953年・老舗シーフードレストラン）

ラ・パルム・ドール/La Palme d'Or（ミシュラン一つ星・ホテル マルティネス内）

ル・パレ・デ・パン/Le Palais des Pains（カンヌ駅前の本格ブーランジェリー）

マルシェ・フォルヴィル/Marche Forville（100年続くカンヌの台所・常設市場）

コンフィズリー・フロリアン/Confiserie Florian（花の砂糖菓子が並ぶ1921年創業の老舗）

ラ・タヴェルヌ・プロヴァンサル/La Taverne Provençale（標高760mの絶景レストラン・4世代続く家族の味）

ラ・プラス・ド・ムージャン/La Place de Mougins（世界を巡ったシェフが織りなすプロヴァンス料理）

リリアン・ボンヌフォア/Lilian Bonnefoi（名門ホテル出身パティシエが手がけるサロン・ド・テ）

こんな方におすすめ

はじめてカンヌ国際映画祭への参加を検討している方 南フランス旅行の行き先にカンヌを加えたい方 映画が好きで、いつかカンヌに行ってみたいと思っている方 「自分には関係ない世界」だと思いながら、なんとなく気になっている方

DOPAMINEプロジェクトについて

DOPAMINEは、TSKさんいん中央テレビが推進するコンテンツ発掘プロジェクト。年に一度様々なコンテンツ企画を募集してコンテンツを製作する。現在、第一期最優秀企画に選出された映画「男人魚」の制作を行っている。プロジェクトを通して、映画制作にも取り組み始めた同局が、カンヌ国際映画祭を視察した際に得た知識と体験を、広く共有することを目的に本書を制作した。世界中から映画への情熱が集まる2週間の熱量を、ローカルテレビ局員ならではの視点でまとめている。

企業・問い合わせ先

TSKさんいん中央テレビ DOPAMINEプロジェクト

〒690-8666 島根県松江市向島町134-10

e-mail：dopamine@tsk-tv.co.jp