ハッピーターン50周年×亀田の柿の種60周年　ロングセラーブランドのコラボ商品が爆誕　亀田の柿の種 ハッピーターン味／ハッピーターン 亀田の柿の種味4月20日（月）より発売

亀田製菓株式会社

亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：高木 政紀）は、「亀田の柿の種」（2026年発売60周年）と「ハッピーターン」（2026年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品『亀田の柿の種 ハッピーターン味』と『ハッピーターン 亀田の柿の種味』を、2026年4月20日（月）より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売します。

それぞれの“らしさ”を崩さずに味を追求したことで、ひと口目から“いつものおいしさ”を感じつつ、食べ進めるほど新しさが広がる味わいに仕上げました。亀田の柿の種とハッピーターン、それぞれの個性を生かしながら、周年だからこそ実現できたコラボレーション商品です。思わず「どんな味？」と確かめたくなるロングセラー同士ならではの新しい楽しみ方をお届けします。

『120g 亀田の柿の種 ハッピーターン味』 『71g ハッピーターン 亀田の柿の種味』■周年だからこそ実現！亀田製菓が誇るブランドのハッピーコラボレーション

亀田製菓は、長年愛され続ける「亀田の柿の種」（2026年に発売60周年）と「ハッピーターン」（2026年に発売50周年）が、ともに周年イヤーを迎えることから、「多くのお客様にワクワクと楽しさを届けたい」という想いを起点に、特別なコラボレーションを実現しました。半世紀以上にわたり、お子様から大人まで日常に寄り添ってきた両ブランドが、節目の年に“おいしさの進化”で新たな出会いをつくります。

柿の種のカリッと軽快な食感が生み出す、リズミカルで止まらないおいしさと、“お客様に幸せが戻って来るように”という想いから生まれたハッピーターンの唯一無二のあまじょっぱさ。両ブランドの個性を生かしながら、今だけの特別なコラボレーションで、新しいおいしさを提案します。いつものおやつ時間はもちろん、仕事の合間や家飲みなど、これまでとは少し違う食シーンにも広がる“限定コラボ体験”で、毎日に寄り添うワクワクを生み出し続けていきます。W周年の節目を彩る今だけの特別企画として、これからの「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」にぜひご期待ください。

■両ブランドの“らしさ”を残したユニークな味の秘密とは

『亀田の柿の種 ハッピーターン味』は、ハッピーターンの唯一無二である、あの“あまじょっぱい”おいしさを、亀田の柿の種ならではの独自の味付け製法で再現しました。さらに、その独自製法の一つである、油をかけて仕上げる「カリッとスナック製法」により、よりクリスピーで軽快な食感をお楽しみいただけます。亀田の柿の種らしい“カリッと”食感をそのままに仕上げました。

『ハッピーターン 亀田の柿の種味』は、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を残しながら、亀田の柿の種のピリ辛な醤油の香ばしさと、ピーナッツの香りを掛け合わせた「亀田の柿の種」の味わいを加え、コラボレーションならではの食べ進めるほどクセになる味わいに仕上げています。

■『亀田の柿の種 ハッピーターン味』開発担当者コメント

【亀田製菓株式会社 マーケティング戦略部 亀田の柿の種担当 橘田 奈津美】

W周年イヤーだからこそチャレンジできた商品です。ただ『亀田の柿の種 ハッピーターン味』という一見シンプルに思えるこの組み合わせには、実は大きな壁がありました。ハッピーターンのおいしさは、専用の生地とパウダーの相性で成立しているため、パウダーをそのまま柿の種にかけただけでは、あの“ハッピーターンそのもの”の味にはならない。調味工程や味の出し方を工夫して、柿の種ならではのカリッと食感の生地をベースにした“ハッピーターンらしさ”を表現できる味わいに仕上げました。60周年という特別な節目が、こうした難題に挑む私たちの背中を押してくれたと思っています。周年だからこそ実現できた、新しい“幸せのカリッと”を楽しんでいただけたら嬉しいです。

■『ハッピーターン 亀田の柿の種味』開発担当者コメント

【亀田製菓株式会社 マーケティング戦略部 ハッピーターン担当 萩原 滉平】

W周年イヤーだからこそ、より多くのお客様に新しい楽しさをお届けしたいという想いで、今回の商品開発に挑みました。開発にあたり、まず一番悩み、そしてこだわったのが「“亀田の柿の種味”とはいったいどんな味なのか」という点です。単なるピリ辛醤油味では“亀田の柿の種らしさ”にはならない。長年、柿の種とピーナッツが一緒に親しまれてきたからこそ、一緒に食べたときの“あの味わい”まで含めて再現したいと、チーム全員で方向性を揃えました。そのうえで、ハッピーターンならではのあまじょっぱさとのバランスを徹底的に追求。

“亀田の柿の種らしさ”を感じつつも、気づけば次の一枚に手が伸びてしまう、そんな“とまらないおいしさ”に仕上がるまで、試作を何度も繰り返しました。ぜひ周年ならではのおいしさを楽しんでいただき、みなさんにハッピーがターンしますように！

【商品概要】■ハッピーターン 亀田の柿の種味

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■亀田の柿の種 ハッピーターン味[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12968/table/66_3_4f466c7f4bc3f77d05fb767a6fcfe593.jpg?v=202604131051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/12968/table/66_4_43dea3878bd115828a089a2018a10c1c.jpg?v=202604131051 ]

【ブランド情報】

「亀田の柿の種」は、1966年に“ピーナッツ入り柿の種”として発売された国民的おやつです。カリッと香ばしい柿の種とピーナッツの“黄金バランス”が生む絶妙なおいしさで、愛され続けてきました。日々の暮らしにそっと寄り添い、気持ちをカリッとわくわくさせる、あなたのおともでいられるように。2026年には発売60周年を迎え、これからも世代を超えて愛される存在であり続けます。

「ハッピーターン」は、1976年に発売した“日常に小さな幸せを届ける”ロングセラーブランドです。第一次オイルショックによる不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて名付けられました。当時主流だった醤油・塩味とは異なる“洋風のあまじょっぱい味”に挑戦し、後に「ハッピーパウダー」と呼ばれる独自製法と、キャンディーのような個包装で新しい価値を生み出しました。唯一無二のあまじょっぱい味わいで世代を超えて愛され、2026年に発売50周年を迎えます。