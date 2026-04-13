「miiveクーポン」、レジャー・飲食・ライフスタイル領域の提携先を拡充。日常から余暇まで、“使いたくなる”福利厚生をさらに強化

株式会社miive

株式会社miive（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：栗田廉）は、福利厚生プラットフォーム「miive」における従業員優待サービス「miiveクーポン」において、新たにレジャー・飲食・ライフスタイル領域の提携先を追加したことをお知らせいたします。

■ 提携拡充の背景

近年、物価上昇やライフスタイルの多様化を背景に、企業の福利厚生には「日常的に利用されること」や「実用性」がこれまで以上に重視されています。miiveでは、こうしたニーズに応えるべく、飲食・映画・ファッションなど、利用頻度の高いジャンルを中心にサービスの拡充を進めてまいりました。生活に密着したラインナップを提供することで、従業員の利用率向上および満足度向上に寄与しています。



そしてこの度、新たにレジャーや外出、ライフイベント領域に対応する提携先を追加し、従業員が日常から余暇まで幅広いシーンで利用できるクーポンラインナップを拡充いたしました。miiveでは、今後も多様化するニーズに応える福利厚生サービスの提供を通じて、企業と従業員の皆さま双方に価値を提供してまいります。

■ 新たに追加された主な提携先

今回の拡充では、以下の企業・サービスが新たに利用可能となりました。

- 株式会社TOAI（ジャンカラ） カラオケ：ルーム料金20%OFF／1組様- 株式会社横浜八景島（八景島シーパラダイス） 水族館・レジャー施設：アクアリゾーツパスの利用が可能- 株式会社アークミール（フォルクス／ステーキのどん／どん亭） 飲食：お会計から10%OFF- 株式会社ネクステージ 中古車販売：車購入か売却どちらかで商品券10,000円分、購入・売却同時なら商品券20,000円分



今回の拡充により、日常の食事や娯楽に加え、休日のレジャーやライフイベントまで、幅広いシーンで活用できる福利厚生へと進化しました。miiveは今後も、従業員一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったクーポンラインナップの拡充を進めてまいります。





■ 福利厚生プラットフォーム「miive」について

miiveは、カードとアプリを活用した全国・全世界でご利用いただけるポイント型の新しい福利厚生プラットフォームです。企業は、利用できるお店や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。 インフレに伴う従業員への還元強化や、採用・定着における他社との差別化、拠点格差のない福利厚生の実現や既存手当の見直しなど、さまざまな課題解決をサポートしています。従業員の月次利用率は90％を超え、利用状況を管理画面上でリアルタイムで把握できる等、本当に使われる福利厚生を実現することで、価値ある人的投資を実現します。





【会社概要】

商号：株式会社miive

設立：2020年7月2日

代表者：代表取締役 栗田 廉

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：福利厚生プラットフォーム「miive（ミーブ）」の開発・運営

URL：https://miive.jp/about-company