2026年4月22日(水)″EBARA WAVE アリーナおおた″にて、『大相撲従業城南大田場所 サカゼン80周年記念場所』開催決定！

坂善商事株式会社

大きいサイズの専門店を展開する坂善商事株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村上隆司、以下サカゼン）は、2026年に迎える創業80周年を記念し、大相撲巡業城南大田場所のメインスポンサーとして『大相撲巡業城南大田場所 サカゼン80周年記念場所』を4月22日(水)に開催する事を発表いたしました。

城南大田場所への協賛4期目となる今年は、サカゼンが創業80周年というアニバーサリーイヤーです。

"大きいサイズのサカゼン"として関東圏を中心に実店舗・EC店を運用まいりましたが、大きいサイズの事業の歴史はちょうど半分の約40年。

本社のある日本橋馬喰町の店舗へ多くの力士の方々がご来店頂いておりましたが、その頃は大きいサイズの洋服屋はほぼなく、「私たちのサイズが無いから買い物が楽しくない。」とお声をいただいた事をキッカケに事業を始めました。

相撲なくして今日のサカゼンは語れません。

周年を記念し、今年の協賛はメインスポンサーを務め、チケットや会場座布団など、当日を盛り上げる為に多くの企画をご用意しております。

◆当日チケット

チケット表面イメージチケット裏面イメージ

◆一階席座布団

座布団表面イメージ座布団裏面イメージ

◆サカゼン80周年記念特設サイト

URL： https://www.sakazen.co.jp/page/80th_anniversary(https://www.sakazen.co.jp/page/80th_anniversary)

【特設サイトの主なコンテンツ】

1.【目玉企画】『ありがとうサカゼン』:サカゼンアンバサダーをはじめ、サカゼンに関連するタレントや著名人の方々から寄せられた、特別ビデオメッセージを順次公開。ここでしか見られない特別なコンテンツです。

4月末頃には日頃よりサカゼンをご愛顧いただいている相撲部屋を代表し、『音羽山部屋』『立浪部屋』『錣山部屋』の皆様にご協力いただき、メッセージ動画が追加される予定です。

2.最新情報一覧 & お得情報：80周年を彩るセールや期間限定商品、キャンペーン情報をいち早くお届け。

3.サカゼン限定商品紹介：ディズニーキャラクターデザイン商品など、周年でしか手に入らない特別なラインナップを公開。

4.サカゼンをもっと知る：創業から現在までの歩みや、サカゼンを支えるスタッフの想い、サカゼンモデルとして活躍するモデルからのメッセージを紹介。

◆坂善商事株式会社について

坂善商事株式会社

坂善商事株式会社は1946年創業で今年創業80周年を迎えるアパレル専門店。普通サイズの紳士服/カジュアルウェア事業、オーダースーツ事業（Bliss World）、3L~9Lまでの大きいサイズ事業（カジュアル/ビジネス/スポーツウェア/シューズ/肌着/小物雑貨etc）、ヨーロッパ直輸入のハイブランドのセレクトショップ事業など、関東圏を中心に約30店舗展開。「全ての人に楽しさと幸せを」をミッションに掲げ、事業を通じてお客様と従業員、また地域社会へ貢献していく事を目指しています。

・坂善商事株式会社

https://sakazen-shoji.jp/(https://sakazen-shoji.jp/)

・公式オンラインストア

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)