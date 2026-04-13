「日経新聞」の書評でも話題！ 『「私」という存在の科学』が好評につき増刷決定 ――なぜ私たちはここにいるのかを科学的に物語る一冊

株式会社ＮＨＫ出版

発売直後から反響を呼び、2026年3月28日の「日経新聞」朝刊の書評でも取り上げられた『「私」という存在の科学――ビッグバンから意識の出現まで』(2026年2月25日・NHK出版刊)が、このたび好評につき増刷となりました。

本書は、「あなた」や「私」がなぜ存在するのかという根源的な問いに、宇宙物理学、生命科学、進化学、遺伝学、脳科学、心理学など、多様な科学の知見を総合して挑む意欲作です。

ビッグバンから星の誕生、生命の出現、人類の進化、そして意識の芽生えまで、138億年にわたる壮大な歴史を一冊に凝縮。科学の発見をつなぎ合わせることで、「私たちの存在は偶然なのか、必然なのか」という問いに新たな視点をもたらします。

リチャード・ドーキンスも絶賛！

「多くの科学者は自分の専門分野しか知らないが、ティム・コールソンは科学を統合された全体として理解している。読む喜びに満ちた、不朽の業績だ」

私はこの本で科学がめざましい功績をあげてきたことを読者に納得させたい。私は科学的知識のごく一部を要約することしかできないが、私たちが存在する理由をめぐる歴史を伝えるにはそれで十分だ。私たちの宇宙の歴史と仕組みは目を見張るうえに美しく、理解するに値するものだ。科学的方法を恐れるべきではない。受け入れるべきである。これまで何百万人もの科学者が懸命な努力によってもたらしてきた知識には、はっとするような驚きがある。さあ、ここからは、私たちが存在する理由を探る時間の旅に出かけよう。

――本文より抜粋（一部編集）

目次

NHK出版デジタルマガジンにて無料試し読みを公開中！試し読みはこちら :https://mag.nhk-book.co.jp/article/85970

第１章 科学的に考える

第２章 時間の始まり――物理学の視点

第３章 すべては粒でできている――化学の視点

第４章 私たちのいるところ――地球科学の視点

第５章 命の出現――生命科学の視点

第６章 生命はすべてを支配する――進化生物学の視点

第７章 意識の宿る場所――脳科学の視点

第８章 人類はなぜいまのようになったのか――古生物学と人類学の視点

第９章 あなたと私

第10章 なぜ私たちは存在するのか

著者

ティム・コールソン／Tim Coulson

(C) Oxford University - David Fleming

オックスフォード大学動物学教授。30年にわたり生物学の講義を行うとともに、これまでに学術誌に200を超える論文を発表している。主な研究テーマは捕食動物の生態系への影響について。教育及び研究の実績に対して、王立協会、イギリス生態学会などから国際的な賞を受賞。オックスフォード大学の自然史博物館において、定期的に一般向けの講義を行うほか、BBC、Sky、Channel4 などの番組にコメンテーターとして出演している。

商品情報

『「私」という存在の科学 ビッグバンから意識の出現まで』

［著］ ティム・コールソン

［訳］ 藤原 多伽夫

出版社：NHK出版

発売日：2026年2月25日

定価：3,190円(税込)

判型：四六判

ページ数：496ページ

ISBN：978-4-14-082008-7

URL：

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000820082026.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/414082008X

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18492149/