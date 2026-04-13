手間いらずで、長く楽しめる。母の日のドライフラワーギフト発売

株式会社クラビズ

株式会社クラビズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：秋葉優一）が展開するドライフラワー・スワッグ通販専門店「土と風の植物園」は、5月10日の母の日に向けたドライフラワーギフトを、公式オンラインストアにて発売いたしました。

華やかでありながら主張しすぎず、リビングや玄関、寝室など、どんな場所にも自然に溶け込むデザインを取り揃えています。

また、水換えなどの手入れが不要で長く楽しめるのは、ドライフラワーならではの特長です。「飾ることが負担にならない花」として、お母さんの暮らしにそっと寄り添う存在を目指しました。

いつまでも咲き続ける、ありがとうの気持ち

母の日ギフト特集2026 :https://tsuchikaze.jp/collections/mothersday

母の日に限らず、大切な節目に花を贈る文化は、これまで多くの場面で受け継がれてきました。

一方で、生花には水替えや日々の手入れ、数日後の撤去といった負担が伴うこともあります。

ドライフラワーのギフトなら、水やりなどのお手入れは不要で、美しい姿を長く保ちながら、お母さんの暮らしに馴染みます。

また、時間とともにゆっくりと変化していく風合いも、ドライフラワーならではの魅力です。贈られた時のうれしい気持ちを思い出しながら、長く大切にしていただけます。

どの品も、アトリエで丁寧に加工したドライフラワーを使用し、ひとつひとつ心を込めて手作りしています。

【商品概要】

１.母の日スワッグと花びんセット（全3種）

飾るだけで空間が華やぐ、ドライフラワーのスワッグと花びんのセット3種です。花びんはそれぞれのスワッグに合う2種からお選びいただけます。スワッグ単品での購入も可能。 お母さんの暮らしに、やさしく馴染みます。

▲＜夢ごこち＞ アンバーの花びんとのセット▲＜夢ごこち＞ グレーの花びんとのセット▲＜春びより＞ グレーの花びんとのセット▲＜春びより＞ クリアの花びんとのセット▲＜やすらぎ＞ クリアの花びんとのセット▲＜やすらぎ＞ アンバーの花びんとのセット

商品名（画像上段から）

「色褪せない思い出を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜夢ごこち＞」

「色褪せない笑顔を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜春びより＞」

「色褪せない感謝を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜やすらぎ＞」



価格

＜夢ごこち＞：11,200円～（税込）

＜春びより＞：9,500円～（税込）

＜やすらぎ＞：9,500円～（税込）



スワッグのサイズ

＜夢ごこち＞：長さ（麻紐結び目～先端）約40cm × 25cm

＜春びより＞：長さ（麻紐結び目～先端）約45cm × 25cm

＜やすらぎ＞：長さ（麻紐結び目～先端）約50cm × 30cm



商品ページ

色褪せない思い出を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜夢ごこち＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-397)

色褪せない笑顔を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜春びより＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-395)

色褪せない感謝を贈る、母の日スワッグと花びんセット＜やすらぎ＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-396)

２.母の日を彩る、ドライフラワーのテラリウム（全2種）▲左から＜まごころ＞・＜ときめき＞

母の日に贈る、手のひらサイズの小さな風景。ガラスの中に彩りゆたかな世界が広がる、ドライフラワーのテラリウムです。さまざまな草花をお入れしているため、角度によって異なる表情を楽しめます。コンパクトで飾りやすく、場所を選ばないのも魅力です。ふたつのカラーをご用意しています。

商品名（画像左から）

「母の日を彩る、ドライフラワーのテラリウム＜まごころ＞」

「母の日を彩る、ドライフラワーのテラリウム＜ときめき＞」



価格

4,800円～（税込）



サイズ

幅12cm×奥行12cm×高さ12cm（ガラス部分：直径12cm×高さ11cm、口径7cm）



商品ページ

母の日を彩る、ドライフラワーのテラリウム＜まごころ＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-398)

母の日を彩る、ドライフラワーのテラリウム＜ときめき＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-399)

３.母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル（全3種）▲左から＜季節のしらべ＞・＜花ごころ＞・＜ときの記憶＞

春の花、スイートピーを主役にしたガラスのフラワーボトルです。足元にはグリーンを敷き詰め、お家で草花を育てているような感覚を楽しんでいただけるひと品です。コンパクトで飾りやすく、場所を選ばないのも魅力。三つのカラーをご用意しています。

商品名（画像左から）

「母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜季節のしらべ＞」

「母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜花ごころ＞」

「母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜ときの記憶＞」



価格

3,500円～（税込）



サイズ

幅6cm×奥行6cm×高さ16cm（ガラス部分：幅7.5cm×奥行7.5cm×高さ11cm）



商品ページ

母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜季節のしらべ＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-402)

母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜花ごころ＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-400)

母の日を彩る、ガラスのフラワーボトル＜ときの記憶＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-401)

４.色あせないぬくもりを贈る、カーネーションのドライフラワーブーケ［ラッピング付］

母の日のギフト選びに自信がない方も安心。ラッピング付きで迷わず贈れる、母の日カラーのドライフラワーブーケです。主役は、母の日の定番・カーネーション。紫陽花とカスミソウ、ユーカリを添えて、淡いトーンでまとめました。

商品名

「色あせないぬくもりを贈る、カーネーションのドライフラワーブーケ［ラッピング付］」



価格

5,720円（税込）



サイズ

長さ（麻紐結び目～先端）約35cm × 25cm



商品ページ

https://tsuchikaze.jp/products/made-373

５.想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット（全3種）▲左から＜凪のまなざし＞・＜心のゆりかご＞・＜ほどける時間＞

ドライフラワーと小さな花びんのセットを、透明のバッグにお入れしたひと品。 基本は中身を取り出してお飾りいただく仕様ですが、バッグに入れたままでもお楽しみいただけます。お母さんの好みに合わせて選べる、三つのカラーをご用意しました。バッグには、リボンと母の日のタグを付けてお届けします。

商品名（画像左から）

「想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜凪のまなざし＞」

「想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜心のゆりかご＞」

「想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜ほどける時間＞」



価格

6,200円（税込）



サイズ

フラワーベース：直径9cm×高さ13cm

バッグ：11cm×11cm×高さ25cm(持ち手含めると約34cm）



商品ページ

想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜凪のまなざし＞(https://tsuchikaze.jp/products/set-098-c)

想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜心のゆりかご＞(https://tsuchikaze.jp/products/set-098-a)

想いをはこぶ、母の日のドライフラワー&花びんセット＜ほどける時間＞(https://tsuchikaze.jp/products/set-098-b)

4/19まで実施中。早割のご案内

母の日に向けて、4月19日までの期間限定で早割キャンペーンを実施しております。

大切な贈り物を、少し早めにご準備いただける特別な機会です。

［早割キャンペーン概要］

4/19(日)までのご注文で、対象の母の日ギフトを5％OFFの特別価格でご購入いただけます

（商品ページおよびカート内の価格は、すでに割引後の金額が表示されています）



＊お持ちのクーポンとの併用も可能です（決済手続き画面にてクーポンコードをご入力いただくと、5％OFFの価格からさらに割引が適用されます）



母の日ギフトの特設ページはこちら(https://tsuchikaze.jp/collections/mothersday)

母の日を前に、わたしたちが想うこと

普段は離れていても、ふと心の中で想いを寄せるひととき。

そんな時間が、またやさしく心をつないでくれる気がします。



いつか振り返ったときに、あたたかな記憶として残るように。

小さな愛おしい瞬間を、静かに積み重ねていけたなら。



今年の母の日は、そんな想いを込めてご用意しました。



花を贈ることも、言葉を紡ぐことも、ただ静かに心を寄せることも、すべてそれぞれの感謝のかたち。

その想いを届けるお手伝いが、ほんの少しでもできたら嬉しく思います。

ドライフラワー・スワッグ専門店「土と風の植物園」について

母の日ギフト特集2026 :https://tsuchikaze.jp/collections/mothersdayドライボタニカル直売所［土と風の植物園ファクトリーストア］

岡山県倉敷市の緑豊かなアトリエで、選りすぐりの生花を仕入れ、自分たちの手でドライフラワーに加工し、お客様のもとへお届けしています。生花にも劣らない、鮮やかさと奥深さを持ち合わせた豊かな色彩は、多くの方にご支持いただいています。

BIGボタニカルシリーズ（雲竜柳）季節のドライフラワー定期便

専属フローリストがひとつひとつ手作りする、スワッグ（壁飾り）やブーケなどのアレンジメントも、ギフトとして人気です。このほか、動画を見ながら作れる手作りキットや、サブスクリプションサービス「季節のドライフラワー定期便」などもご好評いただいています。

紫陽花のミニリーススワッグ（壁飾り）

土と風の植物園の根底にあるのは、「植物の恵みを通じて、人々の心に寄り添い、癒しと力を与えるサービスを提供する」というミッションです。それぞれの植物が持つ美しさや力強さを通して、贈る側、贈られる側、双方の心に温かい気持ちが生まれるように。そんな想いで、今日もアトリエで植物と向き合っています。

▼土と風の植物園公式オンラインショップ

https://tsuchikaze.jp/



▼土と風の植物園公式Instagram

https://www.instagram.com/tsuchikaze_official/



▼店舗情報

【土と風の植物園ファクトリーストア】 ドライボタニカル直売所

〒710-0041 岡山県倉敷市五日市70-1

open 10:00 / close 17:00(土日祝 休み) 駐車場 5台有