SPACECOOL、電設資材・住宅設備の総合見本市「ジャンボびっくり見本市」に東京・大阪の2拠点で出展

SPACECOOL株式会社

宇宙に熱を逃がしゼロエネルギーの冷却を実現する放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール）」を研究開発・販売するSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大以下「当社」）は、2026年4月17日（金）～18日（土）に東京ビッグサイトで、2026年4月24日（金）～25日（土）にインテックス大阪で開催される、電設資材・住宅設備の総合見本市「ジャンボびっくり見本市」に出展いたします。

本素材は、熱を赤外線に変換して宇宙に放射することで、外部電力を一切使わずゼロエネルギーの冷却を可能とする新素材です。空調室外機や屋外電気設備に導入することで、内部の温度上昇を抑制し、機器の安定稼働や空調エネルギー消費の削減に貢献する、新たなカーボンニュートラル技術として評価されています。

この省エネ性能が評価され、本素材は2025年度省エネ大賞を受賞しています。

会場へお越しの際は、当社ブースへ是非お立ち寄りください。

展示会概要（東京会場）

展示会概要（大阪会場）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/180_1_1384b8d56b1139de6338f09f1b9258ee.jpg?v=202604131051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/180_2_c2d477af5de77ab2bb11770ac18d3993.jpg?v=202604131051 ]

※ご来場には事前登録（無料）が必要です。

来場登録はこちら(https://www.jumbo-fair.jp/registration/)

当社は今後も、屋外機器や空調室外機における機器の安定稼働や空調エネルギー消費およびCO2排出量の削減に貢献すべく、さらなるSPACECOOLの社会実装の拡大に取り組んでまいります。

※「SPACECOOL」は登録商標です。