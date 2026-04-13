三菱商事ロジスティクスが令和7年度エコシップ・モーダルシフト事業で優良事業者に選定されました

三菱商事ロジスティクス株式会社TODOCARRYサービスロゴ

本取り組みでは、株式会社商船三井さんふらわあの東京-博多航路を利用し、島村楽器社の福岡ロジスティクスセンターから市川ロジスティクスセンターへのセンター間輸送にて、MCLOGIが提供するモーダルシフトサービス『TODOCARRY』を活用し、従来トラック主体だった輸送をRORO船主体へ切り替え、令和6年度ではRORO船の利用率を輸送全体の72％まで高めることができました。

船舶中心の輸送へのモーダルシフトによるCO2排出量の大幅な削減効果、サプライチェーン効率化への貢献が評価され、本認定につながりました。今後もMCLOGIは、サステナブルな社会と産業の発展に寄与すべく、パートナー各社と連携し『TODOCARRY』をはじめとする先進的物流ソリューションをさらに拡大・進化させ、カーボンニュートラル社会の実現に向けても貢献してまいります。

◆エコシップ・マーク認定制度とは

国土交通省海事局およびフェリー事業者、RORO船・コンテナ船・自動車船事業者などで構成される「エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会」では、海上貨物輸送へのモーダルシフトに貢献した荷主・物流事業者を「エコシップマーク認定者」として認定する制度を設けています。

認定事業者の中でも、特に海上輸送へのモーダルシフトに顕著な成果を上げたと認められる事業者には、海事局長表彰が授与されます。さらに、その中でも革新的な取組により特に高い貢献度が認められた事業者には、「海運モーダルシフト大賞」が授与されます。

表彰式の様子

◆ TODOCARRY サービスサイトURL

https://todocarry-lp.mclogi.com/



◆ 三菱商事ロジスティクス株式会社について

三菱商事ロジスティクス株式会社は、1954年の創業以来、

グローバルな視点で幅広い産業分野において物流サービスを提供して参りました。

スローガンは「物流で壁をなくせ」。

物流の力で社会課題を解決し、豊かな社会と経済の発展への貢献を目指す企業です。

会社名：三菱商事ロジスティクス株式会社

本社所在地：東京都千代田区有楽町二丁目10番1号

設立：1954年4月

代表取締役：田中 鉄

事業内容：国際複合一貫輸送業、海上運送業、倉庫業、流通加工業、

アセットファイナンス・サービスなど

お問い合わせ先：todocarry_contact@mclogi.com