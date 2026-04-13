小型・旧車バイクの夜間視界を劇的に改善。エフシーエルが2色切替LEDを楽天マラソンで特別販売

株式会社WiNEEDS HOLDINGSURL：https://www.rakuten.co.jp/fcllicoltd/contents/marathon/

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング7F、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年4月14日（火）20:00より、楽天市場店にて開催される「楽天お買い物マラソン」において、バイク用2色切替LEDフォグランプを主軸とした安全啓発キャンペーンを実施し、最大40％OFFの特別販売を開始いたします。

開発背景とストーリー

近年、旧車や小型バイクの需要が高まっていますが、これらは発電能力が低く、電装品の追加がバッテリーの大きな負担になるという課題がありました。

しかし、ゲリラ豪雨や濃霧時の視認性確保はライダーの命に関わる重大な問題です。かつては電力不足を理由に断念されていたフォグランプの増設も、現在は省電力なLEDの普及により、電気系統の弱い車両であってもバッテリーへの負荷を抑えながら安全性を高めることが可能になっています。

エフシーエルでは、こうした「夜間や悪天候時の不安」を解消するため、長年の開発データに基づいた省電力設計と、天候に応じて光の色を瞬時に変更できる2色切替機能を開発。単に明るさを追求するのではなく、路面の凹凸を正確に捉え、他車からの被視認性を高める「信頼光」という新たな価値を提供することで、すべてのライダーが安全に帰宅できる社会を目指しています。

主な特徴とメリット

・天候に左右されない「2色切替」の安全性

晴天時は遠くまで見渡せるホワイト、雨や霧の日は路面のコントラストを強調するイエローへ、手元のスイッチで瞬時に切り替えが可能。状況に合わせた最適な配光を選択でき、事故リスクを大幅に低減します。

・取付場所を選ばない「高い汎用性」とコンパクト設計

カウル付きのスポーツタイプから、ライト周りにスペースの少ないネイキッドまで、車種を問わず設置しやすい小型筐体を採用。専門知識が少なくても扱いやすい設計を追求しました。

・愛車に優しい「省電力設計」

発電量の少ない小型バイクや、電気系統の維持が課題となる旧車でも、バッテリー上がりを気にせず導入できる低消費電力化を実現。明るさと省電力を高次元で両立させています。

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/88_1_64adfdbd05a80e8b346ceeafc6031b8e.jpg?v=202604131051 ]

今回の「楽天お買い物マラソン」では、ポイントアップや買い回りに対応し、実用的なカスタムパーツを年間で最もお得に手に入れる機会を創出します。

エフシーエルが提供する「信頼光」の価値

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/88_2_a655c692fae6d95d3050a28792006f00.jpg?v=202604131051 ]

エフシーエルは、単なるパーツメーカーではなく、ライダーの命を守る「光」の専門ブランドとして活動しています。数値上のスペックだけでは測れない「視認性」と、車検基準に準拠した「正確な配光」を追求し続ける姿勢が、多くのベテランライダーから支持されています。今後も、進化する車両スペックに合わせた製品開発を通じ、日本のモビリティ社会の安全性向上に貢献してまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)