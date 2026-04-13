AIツールギャラリー、AIエージェント「Raccoon AI」の日本展開パートナー・アンバサダーに就任。コラボ第1弾として有料プラン1か月無料の限定キャンペーンを開始

AIリスキル株式会社AIツールギャラリーがAIエージェント「Raccoon AI」の日本展開パートナー・アンバサダーに就任

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）が運営する生成AI比較メディア「AIツールギャラリー」は、AIエージェントワークスペース「Raccoon AI」の日本展開パートナー・アンバサダーに就任しました。

コラボレーション第1弾として、通常月額＄39（約6,000円）のPlus 5xプランが1か月間無料になる限定キャンペーンを開始しています。

提携の背景：Raccoon AIの日本市場展開とAIツールギャラリーの役割

- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/- Raccoon AI ツール紹介ページ: https://ai-gallery.jp/tools/raccoon-ai/- Raccoon AI 使い方解説記事: https://ai-gallery.jp/raccoon-ai-web-app-guide/

Raccoon AIの特徴は、AIがいきなりコードを書き始めるのではなく、デザインの方向性や実装する機能を事前に提案してくれる点です。ユーザーが完成イメージを確認してから生成が始まるため、同カテゴリのAIアプリ構築ツールにはない独自の強みとなっています。

一方、日本市場においては「ツールの存在が十分に認知されていない」「日本語での情報が不足している」といった導入障壁がありました。Raccoon AIはこの課題を解決するパートナーとして、600種以上のAIツールを掲載する国内有数の生成AI比較メディア「AIツールギャラリー」と提携しました。

今回の提携では、従来のレビュー記事掲載に加え、限定プロモコードの発行など、Raccoon AIの日本市場展開を支援します。今後、オンライン・オフライン双方でのイベント開催も検討しています。

Raccoon AIとは

Raccoon AIのダッシュボード。日本語で指示を出すだけで、Webアプリの構築からリサーチ、スライド作成、データ分析まで幅広いタスクを実行可能

Raccoon AIは、インド・バンガロール拠点のFlying Raccoon Pvt Ltdが開発するAIエージェントワークスペースです。日本語で指示を出すだけで、Webアプリの構築からリサーチ、スライド作成、データ分析まで幅広いタスクを実行できます。

主な特徴は以下のとおりです。

コラボ第1弾：限定プロモコードキャンペーン

- Webアプリ構築・公開: プロンプト入力だけでWebアプリを生成し、ワンクリックでネット上に公開。コーディング不要- 設計プランの事前提示: AIがいきなりコードを書き始めるのではなく、デザイン方向性や機能構成を提案。ユーザーが確認してから生成が始まる- ビジュアル編集: コードを触らずに、UI上でテキスト・色・配置を直接調整可能- 処理の透明性: AIが実行しているファイル操作やコマンドがリアルタイムで表示され、ブラックボックスにならない- 40以上のツール連携: Gmail、Google Drive、GitHub、Notion等と接続可能Raccoon AIの主な機能。Webアプリ構築から公開までを1つのワークスペースで完結できる

本プレスリリースと同時に、AIツールギャラリー経由でのみ入手できる限定プロモコード「AIGALLERY」の配布を2026年4月より開始しています。終了日は設定しておらず、継続的に提供する予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/24_1_df7f9c4958f7468c8a4ebf25ce32ec63.jpg?v=202604131051 ]

本キャンペーンにより初月無料で利用できるPlus 5xプランでは、最上位AIモード「Ace Max」が利用可能になります。同じプロンプトでもAce Maxを使うことでデザインの完成度や機能の充実度が向上するため、解説記事ではAce Maxを活用したWebアプリ構築の手順をスクリーンショット付きで詳しく紹介しています。

Raccoon AIの解説記事はこちら :https://ai-gallery.jp/raccoon-ai-web-app-guide/

コラボ第2弾（検討中）：イベントの開催

Raccoon AIの使い方｜コードなしでWebアプリを作ってそのまま公開する方法(https://ai-gallery.jp/raccoon-ai-web-app-guide/)

コラボレーション第2弾として、Raccoon AIを活用したオンライン・オフラインイベントの開催を検討しています。AIリスキル株式会社が近日中に公開予定のAIイベントプラットフォーム「Weabee」上で、Raccoon AIの操作デモやWebアプリ構築のライブ実演、オフラインではハンズオン形式のワークショップなどを計画しています。詳細が決まり次第、AIツールギャラリーおよびSNSで告知します。

この提携で日本のユーザーは何が変わるか

コラボ第2弾として、AIリスキル株式会社が近日公開予定のAIイベントプラットフォーム「Weabee」での開催を検討中

本提携により、日本のユーザーは以下の環境でRaccoon AIを利用できるようになります。

Raccoon AI 担当者コメント

- 日本語の操作解説記事: 登録からWebアプリ公開まで、スクリーンショット付きで全手順を解説。プロンプト例もコピペで使える形で掲載- 限定プロモコードで有料機能を無料体験: 公式サイトの割引よりお得な条件で、最上位AIモード「Ace Max」を1か月間試せる- イベントも検討中: 記事を読むだけでなく、オンラインでのライブ実演やオフラインでのハンズオンなど、直接体験できる機会の提供を検討していますAIツールギャラリー × Raccoon AIのコラボレーションロードマップ。第1弾は限定キャンペーン（実施中）、第2弾はオンラインイベント（検討中）

Shubh Saraswat氏（Raccoon AI 共同創業者兼CEO）

「日本は創業当初から、私たちにとって最もエンゲージメントの高い市場のひとつです。私たちの最もアクティブなパワーユーザーの中には日本の方々も多く含まれており、日本から生み出されるRaccoon AIでの作品の質の高さには常に驚かされています。

AIツールギャラリーとの提携は、日本でのプレゼンスをさらに深めていくための自然な一歩です。山原さんのチームは日本のAIコミュニティを誰よりも深く理解しており、Raccoon AIを日本のクリエイター、開発者、プロフェッショナルの方々にとってより身近なものにしていけることに大きな期待を寄せています。これはまだ第一歩に過ぎません。日本市場での成長とともに、日本語対応の継続的な改善とローカライズ機能の提供に取り組んでまいります。」

▼ 英語原文

"Japan has been one of our most engaged markets from the very beginning - some of our most active power users are Japanese, and the quality of work being done on Raccoon AI from Japan consistently impresses us.

Partnering with AI Tool Gallery was a natural step to deepen that presence. Yamahara-san's team understands the Japanese AI community better than anyone, and we're excited to make Raccoon AI more accessible to Japanese creators, developers, and professionals. This is just the first step - we're committed to continued Japanese language improvements and localized features as we grow in this market."

代表コメント

山原 慎也（AIリスキル株式会社 代表取締役）

「海外では優れたAIツールが次々と登場していますが、日本語の情報が少ないために試されないまま埋もれてしまうケースが非常に多いと感じています。AIツールギャラリーは600種以上のAIツールを検証し、2,000本を超える記事を発信してきた中で、『日本のユーザーにどう伝えれば試してもらえるか』を追求してきました。

Raccoon AIを実際に触って印象的だったのは、プロンプトを送信してすぐに構築が始まるのではなく、先にデザイン方向性や実装機能をAIが提案してくれる点です。『これで進めていいか』を確認してから構築に入るため、完成イメージとのズレが減り、手戻りも少なくなります。また、AIが実行するファイル操作やコマンドがすべてリアルタイムで可視化される設計により、初めての方でも何が起きているかを把握しながら使える安心感があります。

日本国内ではAIエージェントへの関心が急速に高まり、地方自治体の中には導入費用に補助金制度を設ける動きも出てきています。さまざまなプロダクトが登場する中で、Raccoon AIの日本展開の初期段階からパートナーとしてご一緒できることを大変嬉しく思います。

比較メディアとしてのAIツールギャラリーの役割は、各サービスの違いや使い分けをユーザー目線で発信することだと考えています。今回の提携では記事掲載に加え、限定プロモコードの発行やの開催検討まで踏み込んだ連携を行います。Raccoon AIが他のAIエージェントとどう異なり、どんなシーンに向いているのかを継続的に発信し、日本のユーザーが迷わず試せる環境を作っていきたいと考えています。」

AIリスキル株式会社について

AIリスキル株式会社は、生成AIを活用したコンテンツマーケティングと事業成長支援を主軸とする企業です。日本最大級の生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、記事・動画・データを活用した集客・認知拡大・リード創出を支援しています。加えて、企業・自治体向けに生成AI研修やAI導入・開発支援も提供し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。

会社概要

関連リンク

お問い合わせ先

- 会社名: AIリスキル株式会社- 代表者: 代表取締役 山原 慎也- 所在地: 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12- 設立: 2024年1月- 事業内容: 生成AIに関する教育・研修事業、メディア運営- URL: https://biz.ai-gallery.jp/company/- Raccoon AI 公式サイト: https://raccoonai.tech/ja- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/- Raccoon AI ツール紹介ページ: https://ai-gallery.jp/tools/raccoon-ai/- Raccoon AI 使い方解説記事: https://ai-gallery.jp/raccoon-ai-web-app-guide/- 担当: AIリスキル株式会社- メール: shinya.yamahara@ai-reskill.com- 電話番号: 080-3837-2460