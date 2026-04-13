世界大会優勝チームも愛用するAULAから、今までにない体験を可能にするデュアルスクリーンメカニカルキーボード「AMG65」が日本上陸！

Aula Innovations Technology Co., Limited

ゲーミング周辺機器ブランド「AULA（オーラ）」は、デュアルスクリーンメカニカルキーボードの「AMG65」を日本市場にて販売開始いたしました。65%のコンパクトサイズに、ドットマトリクスLEDディスプレイとTFTディスプレイを組み合わせたデュアルディスプレイを搭載しております。ディスプレイを通して「自分専用キーボード」を叶えます。

現代のデスク環境の進化において、キーボードの役割はもはや単なる文字入力デバイスに留まりません。高輝度のデュアルスクリーンを搭載することにより、「AMG65」はより躍動感ある演出とリアルタイムな情報表示を可能としております。

情報の可視化と躍動感溢れる演出を実現するデュアルディスプレイシステム

「AMG65」はデュアルディスプレイを搭載：

・ ドットマトリクスLEDディスプレイとTFTディスプレイを組み合わせ

・ 315個の高輝度LED搭載

・ アニメ、アイコン、GIFまで自由に表示

TFTディスプレイは約1.14CMで多様なシステム情報を表示可能

このデュアルスクリーン構成により、情報をよりわかりやすく、デスクの雰囲気をより豊かに演出します。

GIFや画像アップロードに対応した、カスタマイズ可能なディスプレイ

「AMG65」はディスプレイを自在にカスタマイズ可能

・ GIFやJPG形式の画像に対応

・ オリジナルのアニメーションの表示が可能

・ 豊富なプリセットアニメーションモード搭載

・ 柔軟な表示設定をサポート

自分だけのカスタマイズで「自分専用キーボード」を作り上げ、よりワクワクする体験をご提供します。

音に呼応した躍動的なRGBライティングシステム搭載

「AMG65」のライト：

・ キーごとにRGBバックライトを搭載

・ 20のライトエフェクトモードがプリセットで切り替え可能

・ 音楽に同期したリズムエフェクトに対応

・ ディスプレイと連動した演出に対応

より洗練された見た目と雰囲気を演出してくれます。

より快適な使用感を叶える多層吸音構造

構造へのこだわり：

・ ガスケットマウント構造設計

・ 五層に及ぶ多層吸音構造

・ 雑音となる振動やノイズを軽減

・ 均一な、安定した打鍵感を実現

快適な操作性と、耳に心地よい音響パフォーマンスを高い次元で両立しています。

全てのキーがホットスワップ対応。「自分専用キーボード」を叶えるカスタマイズ性。

・ 全てのキーがホットスワップ対応

・ 多様なメカニカルスイッチとの互換性

・ はんだ付け不要。工具なしで簡単にスイッチ交換可能

・ 多彩な打鍵感の組み合わせに対応

メンテナンスをより手軽に、柔軟なカスタイマイズが可能です。

バッテリー切れの不安を払拭する8,000mAhの大容量バッテリー搭載

・ 8,000mAhの大容量バッテリー搭載

・ 長時間の使用でも安心

・ 有線接続により、バッテリーが切れても充電しながらの使用が可能

・ 連続使用シーンを想定した設計

充電頻度も抑えながら、長時間の使用も安心。

より洗練された演出体験を実現するデザイン

デュアルスクリーン搭載、RGB、そして最適化された内部構造。「AMG65」は単なる入力デバイスとしての枠組みを超え、高いカスタマイズ性のよる「自分専用キーボード」を叶えます。オフィスワークからゲーミング、個性を反映したデスクセットアップまで、あらゆるシーンに最適です。

製品情報

・ 製品名: AMG65

・ ブランド: AULA

・ 発売日: 2026年3月

・ 取扱店舗: 一部家電量販店の店頭にて

AULAについて

AULA（アウラ）は、キーボードやマウス、ヘッドセットなど多岐にわたるゲーミングデバイスの設計・開発に特化したブランドです。継続的な技術革新と製品の最適化を通じて、ユーザーに安定した高性能な使用体験を提供することに注力しています。

現在、AULAの製品は多くの海外市場で展開されており、各地域に根ざした製品展開を推し進めています。日本市場においても、JIS配列の導入や専用ソフトウェアの最適化など、ユーザーニーズに合わせた製品ラインナップの拡充を順次行っています。

AULA日本公式サイト: https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)