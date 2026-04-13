生田絵梨花さん出演「三ツ矢特濃」シリーズ新TVCM「三ツ矢特濃品質はんこ」編 4月13日放送開始

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、生田絵梨花さんが出演する「三ツ矢特濃」シリーズの新TVCM「三ツ矢特濃品質はんこ」編を4月13日から放送します。

「三ツ矢特濃品質はんこ」編は、生田さんが“三ツ矢特濃ファン”の生田絵梨花と、“フルーツ博士”のイクタエリカの一人二役を演じています。“三ツ矢特濃ファン”の生田さんが「特濃ってなんでおいしいんですか？」と部屋に入ってくるシーンから始まります。“フルーツ博士”のイクタさんが『三ツ矢特濃オレンジスカッシュ』を飲んだ後に「この果実感と香り、まさに特濃」とつぶやきながら「三ツ矢特濃品質」の“巨大はんこ”を押す様子を描いています。最後に“二人”の生田さんの「三ツ矢特濃」を飲んだ後の満足気な表情を通じて「三ツ矢特濃」シリーズのおいしさと品質の高さを訴求しています。

本年、『三ツ矢特濃オレンジスカッシュ』『三ツ矢特濃ピーチスカッシュ』『三ツ矢特濃グレープスカッシュ』は中味とパッケージをリニューアルしました。すりおろした果皮に多く含まれる香気成分を新たに加えることで、果実本来の味わいがより感じられるようになりました。パッケージは、全体に果実を大きく描くとともに「三ツ矢特濃品質」のアイコンと「濃くて、おいしい」という文言を通じて商品の特長を分かりやすく訴求しています。

■「三ツ矢特濃」シリーズ特設サイト

https://www.asahiinryo.co.jp/mitsuya-cider/sp/tokunou/