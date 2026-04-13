あなたの炎の色は誰に似ている？『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』公式LINEで炎色診断キャンペーン開催中！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、新作ゲーム『灼眼のシャナ ブレイズエッジ（以下、シャナブレ）』公式LINEにて「あなたの炎の色は誰に似ている？シャナブレ炎色診断」キャンペーンを開催します。

公式LINEを友だち登録して、診断に参加しよう！

『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』の公式LINEにて「あなたの炎の色は誰に似ている？シャナブレ炎色診断」キャンペーンを開催します。

2択の問いに3回答えるだけで、あなたの炎を色と似たキャラクターがわかります。診断結果をXにシェアすることもできるので、ぜひお試しください。

▶公式LINEで参加する https://lin.ee/G6OhTJS

事前登録キャンペーン開催中！

現在事前登録キャンペーンを実施しております。本キャンペーンでは、事前登録の参加件数に応じて新情報の解禁や各種特典の配布を予定しております。

今後の続報やキャンペーンの詳細につきましては、公式SNSにて順次公開してまいります。

公式LINEから登録：https://lin.ee/G6OhTJS

公式Xをフォロー：https://x.com/intent/follow?screen_name=shanaBE_ja

公式サイトから登録：https://s.g123.jp/k5psunah

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：灼眼のシャナ ブレイズエッジ

ジャンル：RPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■TVアニメ『灼眼のシャナ』とは？

高橋弥七郎のライトノベルを原作にした学園×異能バトルファンタジー作品。

平凡な高校生・坂井悠二は、炎髪灼眼の少女シャナと出会い、人間の存在を喰らう“紅世の徒”との戦いに巻き込まれていく----。

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/(https://g123.jp/?lang=ja)?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/



(C)高橋弥七郎／いとうのいぢ／アスキー・メディアワークス／『灼眼のシャナF』製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。