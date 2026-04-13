『どこでもいっしょ』ファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」物販出店社発表！後方席の販売と無料オンライン配信も決定！

株式会社ビサイド

株式会社ビサイド（本社：東京都立川市、代表取締役社長：南治 一徳、以下ビサイド）は、2026年5月2日（土）に開催する、『どこでもいっしょ』シリーズのファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」の物販情報をお知らせいたします。

また合わせて抽選会、撮影会の実施、ならびにステージイベントの無料ライブ配信の詳細もお伝えいたします。

過去最大規模で、皆様のお越しをお待ちしております！

■『どこでもいっしょ』グッズが勢揃い！今年の物販コーナーは過去最大規模！

今年の物販コーナーは、『どこでもいっしょ』グッズを発売している計4社が出店！

去年と同じビサイドとアルジャーノンプロダクトはもちろん、新たにCOSPA、GRAPHTの2ブランドをお呼びして、様々な『どこでもいっしょ』グッズを販売いたします！

物販ホールは、ステージイベント前にお買い物をお楽しみいただけるよう、イベントホールよりも一足早く、10:30からの開場となります。

また3,000円(税込)以上のご購入で、お楽しみ抽選会に参加可能！

販売グッズの詳細は以下に記載するイベント特設サイトにてご紹介しています。

物販ホールは入場無料ですので、新作グッズやこれまで買い逃していたグッズをぜひこの機会にお求めください。

- 場所：2階展示室 南側 物販ホール内- 販売物：トロフェス特設ページ( https://bexide.co.jp/torofes2026 )にて紹介

※販売方法・支払い方法は各社ブース毎に異なります。 詳しくは特設ページもしくは各社から発表される情報をご確認ください。

■サイン入り色紙やグッズが当たる！『お楽しみ抽選会』！

物販コーナーの各ブースにて、お買い上げ金額3,000円（税込）ごとに「抽選会参加券」を1枚お渡しします。

抽選コーナーで「抽選会参加券」をご提出頂くと、『お楽しみ抽選会』に参加できます！

- 抽選場所：2階 物販ホール内- 抽選券配布条件：各ブースにて3,000円（税込）ごとに1枚配布- 対象：抽選券をお持ちの方- 賞品：[表: https://prtimes.jp/data/corp/104705/table/77_1_1c5860dbbb5ad70135408869111419e2.jpg?v=202604131051 ]

※配布条件はブース毎の計算となります。複数ブースの合算はできません。※賞品が無くなり次第終了いたします。

■大好評の『トロといっしょに撮影会』を今年も行います！

毎年大人気の撮影会！

3階イベントホールの入場受付時に、ご希望の方へ撮影会参加抽選を実施いたします。

- 対象：イベントホール入場チケットをお持ちの方- 抽選場所：3階展示室 南側 『トロフェス』イベントホール入場受付- 実施場所：3階イベントホール内

※ お手持ちのスマートフォン・携帯電話・カメラのいずれかをスタッフがお預かりし、撮影いたします。※ 抽選はお1人様1回ご参加いただけますが、多くの方に撮影いただきたいため、 当選は1グループ1回と致します。あらかじめご了承ください。※ 参加枠が満了次第、終了いたします。

■皆様のお声を受け、後方席の販売が決定！

例年を上回る勢いのお申込み、ありがとうございます。

ご購入が叶わなかった皆様からのお声を受け、若干数ではございますが後方席の追加が決定いたしました。

後方席チケットは4月18日（土）12:00より、LivePocketにて販売開始！

これ以上のお座席の追加は不可能のため、会場でトロの誕生日をお祝いしたい方はぜひお申し込みください。

ご購入はこちら

LivePocket：https://livepocket.jp/e/torofes2026

- 後方席チケット販売開始日時：2026年4月18日（土）12:00- 価格： 2,000円（税込）

※ステージと距離があるお座席となりますので予めご了承ください。

■ステージイベントの様子をオンラインで無料配信決定！

電ファミニコゲーマーのYouTubeチャンネルにて、ステージイベントの様子を無料配信致します！

配信は5月2日13時より開始。

当日ご来場が叶わない方も、もう一度ステージイベントを楽しみたい現地参加の方も、ぜひご視聴ください！



ステージ出演者：朗読劇 斎藤楓子さん／MC 夜道雪さん／ゲスト 南治一徳

- 配信日時：5月2日（土） 13:00～- アーカイブ配信期間：6月2日（火） 23:59まで- 配信URL：https://www.youtube.com/live/u_k3STz1Gxk

※一部配信されないパートや、配信ではご参加いただけないパートもございます。

■「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」イベント開催概要

日時

2026年5月2日（土）

イベントホール 開場 12:00 - 閉場 17:00 予定

物販ホール 開場 10:30 - 閉場 17:00 予定

タイムテーブルの詳細は後日公開いたします。

※ スケジュールは変更になる場合があります。

会場

東京都立産業貿易センター 浜松町館

（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

イベントホール：3階展示室 南側（入場にはチケットが必要です）

物販ホール：2階展示室 南側（入場無料）

交通アクセス

JR・東京モノレール 浜松町駅(北口)より 徒歩約5分

ゆりかもめ 竹芝駅より 徒歩約2分

都営浅草線・大江戸線 大門駅より 徒歩約7分

チケット

チケット料金：3,000円(税込)

後方席チケット料金：2,000円(税込)

◆『どこでもいっしょ』とは？

- イベントホールはチケットをお持ちの方のみご入場頂けます。- 物販ホールはチケットをお持ちでない方もご入場可能です。- 全席指定席です。座席はランダムになります。申し込み順ではありません。- 座席番号は入場時にお知らせいたします。- チケットの販売は先着順です。参加上限数に達し次第、販売終了となります。- お客様都合によるキャンセルは出来ません。

『どこでもいっしょ』シリーズは、ポケピ（ポケットピープル）にコトバを教えながら、おしゃべりを楽しむお話しゲーム『どこでもいっしょ』からスタートしました。シリーズはその後、ゲームの枠を飛び越えてテレビやグッズ・イベントなどさまざまなジャンルに広がっていきました。プレイステーション用ソフトとして発売された一作目から数えて、27年目を迎えます。

トロ（本名：井上トロ）は、そんな『どこでもいっしょ』シリーズに登場するポケピのひとりで、言葉をたくさん覚えれば人間になれると信じている白いネコです。

◆株式会社ビサイドについて

株式会社ビサイド（BeXide Inc.）は、1999年設立のゲーム制作会社です。

コンソール向けからスマートフォン向けまでプラットフォームを問わず幅広くゲーム開発を行い、自社ではインディータイトルもリリースしています。

代表作はプレイステーションの『どこでもいっしょ』シリーズで、キャラクターの「トロ」が多くの方に親しまれています。

公式ウェブサイト：https://bexide.co.jp

公式X（@bexide）：https://x.com/bexide

公式Discord：https://discord.gg/8v6pTArdar

公式TikTok(@bexide.inc)：https://www.tiktok.com/@bexide.inc

※ “どこでもいっしょ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。