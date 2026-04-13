車のエンタメはもっと自由に。Google Play ストア搭載の次世代Car AI Box『DA-MED02』新発売

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで車内エンターテインメントを一変させるCar AI Box『DA-MED02』の発売を開始いたします。Android 13搭載・Google Play ストア対応により、YouTube・Netflix・Spotifyなどお好みのアプリを自由にインストール可能。さらにワイヤレスCarPlay/Android Auto対応、DVD/CD再生対応（別売ドライブ使用）と、車内エンタメの可能性を大きく広げる一台です。

DA-MED02 の製品特長

特長1 Google Play ストア搭載 ―― 好きなアプリを自由にインストール

DA-MED02はAndroid 13を搭載し、Google Play ストアに対応。YouTube、Netflix、Spotifyはもちろん、カーナビアプリ、知育アプリ、ポッドキャスト、ビジネスツールまで、Google Play上のアプリを自由にインストールして使用できます。車のエンタメは"決められた選択肢"から"自分で選ぶ"時代へ。

※インストールするアプリの動作保証は対象外です。アプリの使用にはWi-Fi接続が必要です。

特長2 ワイヤレスCarPlay & Android Auto 両対応

純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。一度ペアリングすれば次回から自動接続し、毎回のケーブル差し込みが不要になります。iPhone・Androidどちらにも対応し、乗車したらすぐにスマートフォンのマップや音楽をディスプレイで操作できます。

特長3 DVD/CD再生に対応 ―― オフラインでもエンタメ充実

別売のDVD/CDドライブ『DA-DVD03』をUSB接続するだけで、純正ディスプレイオーディオの大画面でDVDやCDを再生可能。Wi-Fi環境がなくても使えるため、山間部やトンネルが続くルートでもお子さまのお気に入りの映画やCDを流し続けることができます。

特長4 USBデバイス内の動画・音楽をダイレクト再生

動画や音楽を保存したUSBフラッシュメモリやUSBハードディスクを接続するだけで、通信料を気にせずに車内で大容量コンテンツを楽しめます。家族旅行前にお気に入りの映画をUSBに保存しておけば、長距離移動も快適です。

特長5 接続かんたん ―― 面倒な取り付け工事不要

付属USBケーブルでディスプレイオーディオのUSBポートに挿すだけ。USB-AとUSB-Cの両方に対応する変換アダプター付属で、ほぼすべての対応車種にそのまま接続可能。専門店への持ち込みや配線工事は一切不要です。

走行中も同乗者が自由に楽しめる

走行中もディスプレイオーディオのタッチ操作・映像視聴が可能。長距離ドライブや渋滞中も、同乗者が自由にコンテンツを楽しめます。お子さまの動画視聴、カップルでの音楽ストリーミング、ビジネスパーソンの移動中のポッドキャストなど、使い方は自由自在です。

こんなユーザーにおすすめ

・長距離ドライブで同乗者（特にお子さま）を退屈させたくないファミリー層

・ Spotify・Podcastなど定番動画以外のアプリも車内で自由に楽しみたい方

・ CarPlay/Android Autoの有線接続が煩わしいと感じている方

・ DVD映画やCDアルバムを車内の大画面でも楽しみたい方

・純正ディスプレイオーディオのエンタメ機能に物足りなさを感じている方

DA-MED02 製品仕様

対応車種

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85678/table/561_1_b0d2e29473734ec8a1ea5b2ec43c99d1.jpg?v=202604131051 ]

有線接続でCarPlay/Android Autoに対応し、タッチパネル操作が可能なディスプレイオーディオ搭載車両（一部車両を除く）。※輸入車（BMW・Volvo・テスラなど）・一部の国産車（MAZDA・SUZUKI・NISSANなど）は非対応の場合があります。詳細は製品ページをご確認ください。

販売情報

DA-MED02 本体 ／ 出典：MAXWIN製品ページ

製品ページ：https://maxwin.jp/item/da-med02/

MAXWIN公式サイト：https://maxwin.jp/