【芙蓉酒造 × Antonic】コラボレーションジン「YOHAKHU THE REFRAMED -WINDING ROAD-」を2026年4月20日発売

株式会社サイドカー

長野県の豊かな自然と芙蓉酒造の経験と技術から生み出されたジン「YOHAKHU」を手掛ける蒸留家 依田昂憲氏と、ジントニック専門店「Antonic」による、コラボレーションジン『YOHAKHU THE REFRAMED -WINDING ROAD-』を2026年4月20日（月）に発売する。

中目黒のジントニック専門店 The World Gin&Tonic〔Antonic〕（ザ ワールドジンアンドトニック アントニック）を運営する株式会社サイドカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：武田光太）。

今回のコラボレーションジンの商品開発のパートナーは、長野県佐久市で130年の歴史ある芙蓉酒造協同組合（長野県佐久市）。複数のベーススピリッツが複雑で深い味わいと心地良い余韻を生み出すクラフトジン「YOHAKHU（ヨハク）」を造り上げた6代目蔵元である依田昂憲氏による、同店Antonicとのコラボレーション商品「YOHAKHU THE REFRAMED -WINDING ROAD-」（ヨハク ザ リフレイムド ワインディングロード）を2026年4月20日（月）に発売します。



【 Looking back at the「 WINDING ROAD 」】

このジンは、たった1人のために。

いつも視野が広くて誰よりも気が利く、頑固で格好つけで、優しいあいつへ。

2020年、私たちジントニック専門店「Antonic」は、彼と造り上げてきました。

笑い合う夜も、真正面から喧嘩することも、紆余曲折の中でたくさんの時間を歩んできました。

新天地でパートナーと人生を歩む彼に、これまでの道のりも、これからの道のりも、豊かで美しい時間であることを伝えたくて、そしてなによりも、心からの『祝福』を伝えたくて。

その想いを込めて表現するために、最も優しいコンセプトと香りを持つジンの造り手 依田 昂憲氏に想いを投げかけました。

【 Created by Takanori Yoda 】

召し上がる方の人生に余白を与える。

空間の余白、時間の余白、文章の中にある余白。何もないのではなく、そこには人それぞれの豊かさと美しさがある。そんな奥ゆかしいコンセプトを持つ『YOHAKHU』。

そのプロデューサーを務めるのは芙蓉酒造6代目蔵元の依田 昂憲氏。

長野の壮大な自然から採取した11種のボタニカル。酒造の歴史と財産である粕取焼酎と果実スピリッツ、穀類スピリッツを独自のブレンドセンスで配合する新しいスタイルを持つ。

「THE REFRAMED」と表現された今回のレシピは、「YOHAKHU」と同じベーススピリッツと同じボタニカルを使用するが、配合の違いにより香りの方向性やボリュームを変えた、依田氏による新たなトラックメイク。そして酒蔵が古くから祝いの場に用いてきた『鏡開き』をイメージし、吉野杉の樽で7日間の熟成を行い、円満・健康・繁栄への願いと、心地良いウッディな香りがつけられる。

そんな、祝福に相応しいジンがここに生み出されました。

彼の人生のみならず、皆さまの新たな門出の場に寄り添えますように。

─── お二人の前途を祝し、

これからの穏やかな日々の余白に、末永いご多幸とご発展をお祈りします。

それでは皆さま、ご唱和ください。「 乾杯！」

商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68776/table/18_1_9a3591f08179591342724aaab71b1c6e.jpg?v=202604131051 ]

発売を記念し、Antonic・BEEPにて4月19日（日）14時より先行提供・ボトル販売会を開催します。

4月19日（日）

■ Antonic 14:00-23:30（23:00 LO）

・「YOHAKHU THE REFRAMED -WINDING ROAD-」ジントニック最速先行提供スタート！

その他、レギュラー商品の「YOHAKHU」と、過去の希少な限定商品「YOHAKHU -CASK AGED STRENGTH 2024-」も飲み比べてお楽しみいただけます。

■ BEEP 14:00-18:00

・先行ボトル販売会

※在庫本数には限りがございますので、お早めにお買い求めください。

※ただし、Antonicでのドリンク提供分は別途確保しておりますので、数ヶ月提供継続予定です。ぜひご来店をお待ちしております。

店舗情報

■The World Gin&Tonic〔Antonic〕

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-9-13-103

TEL：03-6303-1729

営業時間：平日 17:00-23:00 L.O. ／土日祝 14:00-23:00 L.O.

■BEEP / Bottle Keep Place（Antonicすぐ隣の姉妹店です）

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-9-13-104

TEL：070-8381-8591

営業時間：18:00-24:00 L.O.

─ 芙蓉酒造とは

長野県佐久市にて1887年創業。浅間山をはじめ四方を山々に囲まれ、八ヶ岳水系の清冽な伏流水に恵まれた芙蓉酒造は、これまでの伝統を継承しつつ再定義していく酒蔵です。

日本酒・焼酎の枠を超え、ベーススピリッツと地元産ボタニカルを追求して地域の風景を体現したクラフトジン「YOHAKHU」や、浅間山麓の天・地・人が織りなすプレミアムクラフトコーラ「浅間コーラ」など、既存の酒蔵の概念を覆す前衛的な挑戦を続けています。他業種との交流も積極的に行い、常に新しい可能性を探求しています。

─ Antonicとは

中目黒のジントニック専門店、The World Gin&Tonic〔Antonic〕は日本初のジントニック専門店として2020年10月にオープン。

「バー・洋酒を愛する人の母数を増やす」ことを志し、バーにまだ行ったことのない若年層をメインターゲットに、バーカルチャーの発信。今後さらなる、バー業界への貢献を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68776/table/18_2_7c0e9b9e9f1b7450f761b9114dc09400.jpg?v=202604131051 ]

【Antonic】過去のコラボレーション商品紹介

2023年8月発売 DISTILLERIE DE PARIS × Antonic「GIN semis」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000068776.html)

2024年2月発売 東京八王子蒸溜所 × Antonic「SUNSETOWN GIN」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000068776.html)

2024年6月発売 NUMBER EIGHT × Antonic「NUMBER EIGHT GIN PHANTOM」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000068776.html)

2024年8月発売 KOVAL × BEEP「KOVAL Bourbon -Old Fashioned-」「KOVAL Rye -Manhattan-」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000068776.html)

2024年9月発売 越後薬草 × Antonic「THE HERBALIST YASO GIN “THE ART”」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000068776.html)

2025年1月発売 Herno × Antonic「Herno 装 -yosoi-」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000068776.html)

2025年10月発売 新蒸留研究所×Antonic「大切な人と大切な記憶に寄り添う香りに関する探究 -Euphoria yellow-／-Relaxed white-」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000068776.html)

2025年12月発売 NUMBER EIGHT × Antonic「NUMBER EIGHT GIN YOKOHAMA」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000068776.html)

2026年3月発売 学生20名との商品開発プロジェクト「Dear20s」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000068776.html)

2026年4月発売 ＜本商品＞ 芙蓉酒造 × Antonic「YOHAKHU THE REFRAMED -WINDING ROAD-」

2026年5月発売 coming soon...!!