【ダイアナ】小花柄が可愛い！旬顔バレエシューズにWEB限定カラーが登場！
ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB限定商品のご案内です。
つま先のタックがポイントの旬顔バレエシューズにWEB限定で小花柄が登場します！
可愛らしい小花柄は春夏コーデにオススメです。
チュール素材を使用しているため足当たりがソフトです。
4/13(月)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1119
■商品情報
【WEB限定カラー】
商品番号：KW 42104
価格：\15,400(税込)
ヒール高：2cm台
カラー展開：ネイビー/グレー
【一般販売カラー】
クロ
ブラウン
ベージュ
■販売情報
ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))
※4/13(月) AM10:00頃よりWEBSHOPにて販売開始予定です。
※お品切れの場合には何卒ご了承ください。
※『WEB限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp