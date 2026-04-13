【ダイアナ】小花柄が可愛い！旬顔バレエシューズにWEB限定カラーが登場！

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ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB限定商品のご案内です。


つま先のタックがポイントの旬顔バレエシューズにWEB限定で小花柄が登場します！


可愛らしい小花柄は春夏コーデにオススメです。


チュール素材を使用しているため足当たりがソフトです。


4/13(月)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。



詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1119

■商品情報




【WEB限定カラー】


商品番号：KW 42104


価格：\15,400(税込)


ヒール高：2cm台


カラー展開：ネイビー/グレー






【一般販売カラー】



クロ

ブラウン

ベージュ

■販売情報


ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))



※4/13(月) AM10:00頃よりWEBSHOPにて販売開始予定です。


※お品切れの場合には何卒ご了承ください。


※『WEB限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。


■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp