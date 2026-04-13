【テクトロニクス】「オシロスコープ入門WEBセミナ」を5月19日より期間限定で配信

株式会社テクトロニクス＆フルーク

報道関係者各位

2026年5月12日 株式会社テクトロニクス＆フルーク

テクトロニクス（所在地： 東京都港区、代表取締役： 瀬賀幸一）は、2026年5月19日（火）から5月26日（火）までの期間、エンジニアの基礎スキル向上を支援する「オシロスコープ入門WEBセミナ」をテクトロニクスのYoutubeにて期間限定でオンデマンド配信いたします。

■ 開催の背景：進化する測定ニーズと「基本」の重要性

半導体、自動車、エネルギー分野における技術革新が進む中、デバッグや評価業務においてオシロスコープは欠かせないツールとなっています。しかし、高機能化が進む一方で、「正しい波形を捉えるための基礎設定」や「プロービングによる誤差」といった、測定の信頼性を左右する基本原理の理解が、これまで以上に重要視されています。

本セミナでは、多くの現場で技術支援を行っている当社の現役アプリケーション・エンジニアが講師を務め、若手エンジニアから知識を再確認したいベテラン層までを対象に、実践に即したノウハウを約90分に凝縮して解説します。

■ 本セミナの主な内容

1．「3つの基本」をマスター： 波形観測の要となる「垂直軸」「水平軸」「トリガ」の設定。確実に表示させるための論理的な操作手順を解説します。

2．プロービングの落とし穴を回避： 「プローブをオシロスコープにつなげれば測れる」と思っていませんか？見落としがちな注意点を解説します。

3．自動測定、その他便利な機能について：波形パラメータの自動測定やカーソル測定、その他便利な機能をご紹介します。

■ 開催概要

タイトル： オシロスコープ入門WEBセミナー ～2時間で基礎知識＆おさえるべき実践ポイントを学ぶ～

配信期間： 2026年5月19日(火) 6:00 ～ 2026年5月26日(火) 23:00

形式： テクトロニクスYouTubeによるオンデマンド配信（期間中いつでも視聴可能）

講師： 株式会社テクトロニクス＆フルーク アプリケーション・エンジニア 青山 航大

受講料： 無料（事前登録制）

詳細・申込みURL：https://oscilloscope-basic.eventcloudmix.com

※視聴後、アンケートにご回答いただいた方には、本セミナーの講演資料をプレゼントいたします。

本件に関するお問い合わせ先

テクトロニクス セミナー事務局: seminar.jp@tektronix.com

テクトロニクスについて

私たちは、計測器のトップ企業として、さらなる機能と性能を求めて、飽くなき挑戦を続けています。

テクトロニクスは、複雑さという障壁を打ち破り、グローバルな技術革新を加速化する画期的なテスト／測定ソリューションを設計し、製造しています。 使いやすさと、優れた性能と確度を兼ね備えた製品を開発することで、技術革新の創造と実現に取り組むエンジニアをサポートしています。

ウェブサイトはこちらから：https://www.tek.com/ja

テクトロニクスの最新情報はこちらから

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/tektronix-japan/

YouTube: http://www.youtube.com/user/TektronixJapan/

Instagram: https://www.instagram.com/tektronix.japan/

X: https://x.com/tektronix_jp/

Facebook: http://www.facebook.com/tektronix.jp/

Tektronix、テクトロニクスは Tektronix, Inc.の登録商標です。本文に記載されているその他すべての商標名および製品名は、各社のサービスマーク、商標、登録商標です。