『takagi 北九州 Water Wave』4月24日（金）-26日（日）地元北九州でホーム開幕3連戦を開催

株式会社タカギ

株式会社タカギ（所在地︓福岡県北九州市、代表取締役 高城いづみ 以下、タカギ）女子ソフトボール部takagi 北九州 Water Wave（以下、タカギ北九州）の『Japan Diamond Softball LEAGUE（以下、ニトリJD.LEAGUE）』第3節が、4月24日（金）-26日（日）の3日間、北九州市民球場にて開催されます。

タカギ北九州は2022年よりニトリJD.LEAGUEに参戦し、九州唯一のチームとして戦っています。昨シーズンは9勝20敗で西地区6位という結果となりました。

2026シーズンは、昨年一新した首脳陣のもと迎える2年目。戦術の成熟とチームの一体感向上を背景に、新たに7名の選手を迎え入れました。SHIONOGI レインボーストークスからの移籍選手や台湾リーグでの経験を持つ選手など、多彩な新戦力が加わり、さらなる飛躍を目指して新体制で臨みます。

また、同じ北九州を拠点とするプロサッカークラブ「ギラヴァンツ北九州」との連携企画として、ギラヴァンツ北九州のファンクラブカード提示によりホーム開幕3連戦を無料で観戦できるキャンペーンを実施します。地域スポーツを通じた相互連携により、北九州のさらなる盛り上がりを創出します。

4月26日（日） イベント概要

・FM FUKUOKA「Morning Jam」応援観戦企画

【日時】4月26日（日）

【場所】北九州市民球場

【内容】FM FUKUOKAの人気番組「Morning Jam」とのタイアップ企画として、中島浩二さん・今村敦子さんと一緒にホームゲームを観戦するイベントを実施します。本企画は番組内でリスナー募集を行い、抽選で選ばれたリスナーの皆さま200名を試合観戦にご招待いたします。さらに、ご当選者様には「タカギ北九州 ウォーターウェーブ×モーニングジャム」コラボのオリジナルマフラータオルを配布予定！タカギブルーを身にまとい、ホーム戦を一緒に盛り上げましょう！

中島浩二さん

FM FUKUOKA「Morning Jam」パーソナリティ

今村敦子さん

FM FUKUOKA「Morning Jam」パーソナリティ

4月25日（土）、26日（日） 2日間共通イベント概要

・チームグッズが当たる！選手全員によるカラーボール投げ込み

【日時】4月25日（土） 13時44分頃（予定）

4月26日（日） 13時14分頃（予定）

【場所】北九州市民球場

【内容】試合前にタカギ北九州の選手が観客席へカラーボールを投げ込みます。ボールに記載された内容に応じて、試合後にチームブースにてチームオリジナルグッズやサイン入りタンブラー、サインボールなどの景品をプレゼント。どの景品が当たるかはお楽しみの、来場者参加型イベントです！

2025シーズン第12節ホーム戦でのサインボール投げ込みの様子（提供：JD.LEAGUE）

・チェキ撮影＆サイン会

【日時】4月25日（土） 16時10分頃（第2試合終了後予定）

4月26日（日） 15時40分頃（第2試合終了後予定）

【場所】北九州市民球場 チームブース前

【内容】試合終了後、チームブース前にて選手とのチェキ撮影会を実施します。撮影したチェキには、その場で選手がサインを入れてプレゼント。さらに、タカギ北九州マスコットキャラクター「なみるん」も撮影に参加し、選手と一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。参加選手は各日2～3名を予定しています。

タカギ北九州選手全員となみるん

タカギ北九州マスコットキャラクター・なみるん

4月24日（金）-26日（日） 3日間共通イベント概要

・北九州をスポーツで熱く盛り上げよう！ギラヴァンツ北九州ファンクラブ会員限定 無料観戦企画

【日時】4月24日（金）-26日（日）

【場所】北九州市民球場

【内容】ギラヴァンツ北九州ファンクラブカードをご提示いただくと、当日の試合を無料で観戦いただけます。※ファンクラブカードは当日、球場内タカギブースにてご提示ください。

ホーム戦概要

・ニトリJD.LEAGUE 第3節

【日時】4月24日（金） 18:30～vs 日本精工ブレイブベアリーズ

4月25日（土） 14:00～vs ＳＧホールディングス ギャラクシースターズ

4月26日（日） 13:30～vs 東海理化チェリーブロッサムズ

【場所】北九州市民球場

【チケット購入情報】

チケットはニトリJD.LEAGUE LINE公式アカウントを追加し、ご購入ください。

https://lin.ee/BtRS5Xw

詳細は下記URLよりご確認下さい。

https://jdleague.jp/ticket/

■takagi 北九州 Water Waveチーム紹介

2017年2月1日創部。前身は1969年に東芝北九州工場にて設立された女子ソフトボールチームで、2012年の解散に伴い、クラブチームとして『CLUB北九州』へ移行。その後、2017年にタカギの企業チームとして再始動し今に至ります。選手18名は、社業とソフトボールを両立しながら日々活動を行っています。2022年よりニトリJD.LEAGUEに参戦し、九州唯一のチームとして戦っています。

takagi 北九州 Water Waveサイト：http://takagi-ww.com/

ニトリJD.LEAGUE公式サイト：https://jdleague.jp/

【株式会社タカギ】

代表者：代表取締役 高城 いづみ

所在地：福岡県北九州市小倉南区堀越413

創 業：1961（昭和36）年

資本金：9千8百万円

従業員：1,432人（2026年3月末時点）

事業内容：家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、販売・プラスチック射出成形加工・金型

事業

URL：https://www.takagi.co.jp/