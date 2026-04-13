現代美術家 松山智一、4月1日よりNY・タイムズスクエアにて最新映像作品『Morning Again』の上映を開始

Matsuyama Studio,LLC

ニューヨークを拠点とする現代美術家・松山智一（まつやま ともかず）は、2026年4月1日より1ヶ月間、ニューヨーク・タイムズスクエアで開催される世界最大級のデジタル・パブリックアートプログラム「Times Square Arts’ Midnight Moment」にて、最新映像作品『Morning Again』の上映を開始いたしました。

Photo(s) by Michael Hull courtesy of Times Square ArtsPhoto(s) by Michael Hull courtesy of Times Square ArtsPhoto(s) by Michael Hull courtesy of Times Square Arts

本プログラムでは、毎晩23時57分から0時までの3分間、41丁目から49丁目に位置する96以上の巨大LEDスクリーンが連動し、松山による映像作品が上映されています。広告の光が消える180秒間、都市の鼓動とアートが溶け合う体験を創出します。

「Midnight Moment」は 2012 年にTimes Square Artsが始動した、ニューヨークの象徴的空間をキャンバスに変えるパブリックアートプロジェクト。過去にはデイヴィッド・ホックニーやオラファー・エリアソンなど、世界のトップアーティストがこの舞台に立ち、作品を発表してきました。

年間約250万人が目にしていると言われている本プログラムは、世界中の視線が交差するグローバルな舞台において、かけがえのない時間を生み出しています。

本作『Morning Again』は、Four Pillars ＜四つの自由＞をコンセプトに、現代社会の縮図として、ニューヨークに流れ込む多様な文化的な「力」を抽象的に視覚化した映像作品です。都市に刻まれた思想や感情、価値観の“作用”が光や動き、色彩、形となって交差し、重なり合いながら、ニューヨークという都市が内包する「自由」の在り方を示します。

本作にはニューヨークの多様性を体現する人物たちが登場し、その中には松山の友人でもあるニューヨーク在住の実在人物が含まれています。彼らはミューズとして着想の源となると同時に、現代社会と響き合う象徴的な存在として描かれています。彼らは都市の記憶や文化、時間を体現する存在として、抽象的な流れの中に身を置き、光や形と交わりながら都市の多層性とダイナミズムを浮かび上がらせます。

Prayer（心の自由）、Pulse（都市の自由）、Self-Expression（個の自由）、Transformation（性の自由）の四つの自由が交錯することで、ニューヨークに内在する「重なり」と「生成」、自由が生まれ続けるプロセスを描き、都市そのものの肖像を表現します。

『Morning Again』のスチール・定点ムービー素材は、以下よりご確認いただけます。

https://drive.google.com/drive/folders/1tsZGk4i13OTnNWpw4BXF8o84U_NTF-W3?usp=sharing

アーティストステートメント

「Morning Again」は、現代のニューヨークをかたちづくっている、目に見えない力の作用を描いた映像作品です。

特定の人物像を描くのではなく、希望、リズム、自己表現、変容という四つの要素を通して、都市を動かし続けるエネルギーに光を当てています。

作品の中に現れるのは、誰かの肖像ではありません。

この街に重ねられてきた思想や価値観、感情の積層が、光や動き、色彩、揺らぐかたちとなって立ち現れ、都市そのものの性質やあり方として可視化されます。

舞台となるのは、ニューヨークの鼓動が集まるタイムズスクエアです。

巨大なLEDスクリーンをキャンバスに、歴史が折り重なり多様なアイデンティティが序列なく共存する都市の姿が光と動きによって描き出されます。

立ち上がる光、広がる色彩、揺らぐかたちは、都市の内側に流れるリズムを伝え鑑賞者をその空間へと引き込んでいきます。

鑑賞者は立ち止まり、目の前に展開するイメージへと自身を投影しながら、変化し続ける都市の動きを感じ取ります。

希望へと伸びる光、街の鼓動を運ぶ振動、存在を肯定する色と動き、輪郭を変え続けるアイデンティティそれらが交わり、溶け合い、再び組み替えられることで、移民の歴史と多様な文化を抱えてきたニューヨークならではの共有されたエネルギーが浮かびあがります。

不確実さや分断が意識される時代にあって、本作は多様性と自立した個のあり方を肯定しながら、違いを抱えたまま共に進んでいく未来の可能性を静かに示しています。

パブリックアート 概要

プロジェクト名：Times Square Arts: Midnight Moments

作品名：Morning Again

会期：2026年4月1日～2026年4月30日

上映時間：毎日23:57～24:00（3分間）

会場：ニューヨーク・タイムズスクエア41st-49th Sts

詳細につきましては、以下HPをご参照ください。

https://www.timessquarenyc.org/tsq-arts-projects/morning-again

アーティストプロフィール

松山智一 MATSUYAMA Tomokazu

1976年岐阜県生まれ。上智大学卒業後に渡米し、Pratt Institute を卒業。現在はニューヨーク・ブルックリンを拠点に、絵画・彫刻・インスタレーションを横断する制作を発表。

近年の主な個展に、「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」（エドワード・ホッパー・ハウス美術館／ニューヨーク州ナイアック、2025年）、「Liberation Back Home」（SCADミュージアム・オブ・アート／ジョージア州サバンナ、2025年）、「FIRST LAST」（麻布台ヒルズ ギャラリー／東京、2025年）、「Mythologiques」（第60回ヴェネツィア・ビエンナーレ／ヴェネツィア、2024年）などがある。

作品は国内外の美術館に収蔵され、近年では代表作《You, One Me Erase》がクリスタル・ブリッジズ・アメリカン・アート美術館（アーカンソー州ベントンビル）に収蔵された。パブリックアートでは、バワリー・ミューラル（ニューヨーク、2019／2023年）、JR新宿東口駅前広場《花尾》（東京、2020年）、イスタンブール・ビエンナーレ出品作《Nirvana Tropicana》《United We Stand Divided》（イスタンブール、2022年）、フラットアイアン・プラザ《Dancer》（ニューヨーク、2022年）などを手がけている。

Times Square Arts

Photo: FUMIHIKO SUGINO

Times Square Artsは、Times Square Allianceが運営するパブリックアート・プログラムであり、現代アーティストおよび文化機関と連携し、世界で最も象徴的な都市空間のひとつであるタイムズスクエアにおいて、実験的な試みと新たな関わりを創出しています。

電子ビルボード、広場、空きスペースや各種会場、そしてアライアンスが展開するオンライン環境を活用し、チャールズ・ゲインズ、ジョーン・ジョナス、ジェフリー・ギブソン、パメラ・カウンシル、メル・チン、ケヒンデ・ワイリーといった第一線の現代アーティストを招き、タイムズスクエアを新たな視点で捉える機会を提供しています。

タイムズスクエアは常に文化地区であり、リスク、革新、創造性の場であり続けてきました。本プログラムは、こうした特性をこの地区固有のアイデンティティの中核として維持する役割を担っています。

Midnight Momentは、ニューヨーク州芸術評議会（New York State Council on the Arts）による助成（キャシー・ホークル州知事およびニューヨーク州議会の支援のもと）、ニューヨーク市文化局による公的資金（市議会との連携による）、およびTimes Square Advertising Coalitionの支援により、その一部が支えられています。

Midnight Momentは、以下の企業・団体の協力により実現しています：ABC SuperSign、American Eagle、Big Outdoor、Branded Cities、Clear Channel、Coca-Cola、Diversified、Express、Heritage Outdoor Media、KEVANI、Levi's、LG、Line Friends、McDonald's、Microsoft、Midtown Financial、Morgan Stanley、New Tradition、Outfront、Paramount、Prudential、RXR、Sensory Interactive、Sephora、Sherwood Equities、Show + Tell、Silvercast、Swatch、TSX、T-Mobile

Midnight Moment

Midnight Momentは、世界最大規模かつ最も長く継続されているデジタル・パブリックアート・プログラムです。毎年、毎夜数百万人の観客に向けて上映され、タイムズスクエアの電子ビルボードという、最も象徴的なパブリック・キャンバスのひとつを舞台に、現代アーティストの作品を紹介しています。

毎晩23時57分から24時までの間、41丁目から49丁目にわたる92面以上のデジタルディスプレイが一斉に同期し、本プログラムは年間364夜にわたり、ニューヨーカーおよび世界各地からの来訪者に対し、記念碑的なスケールのパブリックアートを届けています。

2012年の開始以来、毎月新たなMidnight Momentが発表されており、これまでに100組を超えるアーティストの作品が、Times Square Advertising Coalitionおよび参加するビルボード運営事業者の協力により紹介されてきました。