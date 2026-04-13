いなばペットフード　わんちゃんの総合栄養食タイプのおやつ「ちゅ～るごはん」40本入り（BOX）が新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃんの総合栄養食タイプのおやつ「ちゅ～るごはん」40本入り（BOX）を新発売いたしました。

多頭飼いのご家庭にも便利な大容量パックで、1箱で4種類の味をお楽しみいただけます。これとお水だけで1日に必要な栄養素を補える「総合栄養食」基準を満たしているため、そのまま主食として与えるのはもちろん、毎日のドライフードへのトッピングにも最適です。

お肉・チーズバラエティビーフ・野菜バラエティ■商品特徴- 「お肉・チーズバラエティ」と「ビーフ・野菜バラエティ」の2種類をラインナップ。- 14g×40本入りと大容量！1箱に4種類の味を詰め込んだ豪華バラエティパック。- わんちゃんに必要な栄養をバランス良く配合した総合栄養食タイプ。- 関節、骨、お腹、皮膚の健康維持にも配慮。

「ちゅ～るごはん」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/dog/%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)