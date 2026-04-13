【休日いぬ部×アイコニア・ホスピタリティ 特別企画】 宿泊体験レポート公開記念！2施設の無料宿泊キャンペーンを順次開催

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、スタッフが愛犬と一緒に実際に宿泊した「わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原」（住所：静岡県伊東市八幡野1092-2）の宿泊体験レポートを公開しました。また、体験レポートの公開を記念し、同施設のご協賛のもと、無料宿泊券を抽選でプレゼントするキャンペーンを開催いたします。さらに4月中には、「わんわんパラダイス 伊豆高原」（住所：静岡県伊東市大室高原3-490）を対象とした第2弾キャンペーンの開催も予定しています。

今回、休日いぬ部スタッフが「わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原」へ実際に宿泊。名称が似た2施設について「わんわんパラダイスとプレミアが付くのは、いったい何が違うの？」というユーザーの疑問に答えるべく、それぞれの特徴や魅力を順次レポート 。まずは第1弾として「わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原」の魅力を公開！第2弾となる「わんわんパラダイス 伊豆高原」のレポートも4月下旬に公開を予定しており、2つの施設の個性を順次紐解いていきます。

次はあなたが愛犬と、新しくなったリゾートを体験する番です。まずは公開されたばかりの「わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原」のレポートをチェックして、理想の滞在をイメージしてみてください。

■ 無料宿泊キャンペーンの概要

体験レポートの公開を記念し、2施設で合計6組様を無料でご招待いたします 。

●応募方法：

1. 「休日いぬ部」への無料会員登録

2. 会員マイページ内にある『会員限定募集ページ』から応募フォームにアクセス

3. 応募フォームに必要事項を入力して応募完了

※応募には会員登録（無料）が必要です。

※当選者には後日メールにてご連絡いたします。

詳細は下記URLよりご確認いただけます。

https://kyuzitsu-inubu.com/features/91686/

●対象施設：

今回のキャンペーンでは、対象の2施設につきそれぞれ3組（計6組）様を、1泊2食付きの宿泊にご招待いたします。お部屋タイプは両施設ともにスタンダードツインをご用意しております。

【第1弾】わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原

宿泊体験レポート：https://kyuzitsu-inubu.com/hotel-special/91746/

・応募期間：2026年4月9日～4月16日まで

・1組あたりの無料人数：大人2名、愛犬2頭（全犬種宿泊可能）

・利用期限： 2026年5月31日まで

・利用不可日：2026年4月29日～5月6日

※3頭以上宿泊の場合は、サイズに応じて下記追加料金が発生いたします。

小型犬(10kg未満)：3,300円(税込)

中型犬(10kg以上~25kg未満)：4,400円(税込)

大型犬(25kg以上)：5,500円(税込)

【第2弾】わんわんパラダイス 伊豆高原

宿泊体験レポート：近日公開予定

・応募期間：2026年4月下旬

・1組あたりの無料人数：大人2名、愛犬1頭（全犬種宿泊可能）

・利用期限： 2026年7月10日まで

・利用不可日：2026年4月25日～5月6日

※2頭以上宿泊の場合は、サイズに応じて下記追加料金が発生いたします。

小型犬(10kg未満)：3,300円(税込)

中型犬(10kg以上~25kg未満)：4,400円(税込)

大型犬(25kg以上)：5,500円(税込)

●注意事項：

・満室などの理由により、ご希望日にご宿泊いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・現地までの交通費は、お客様ご自身でのご負担となります。

・有料サービスの追加などはお客様ご自身でのご負担となります。

・ご宿泊の際には、予防接種やご宿泊時のお願いなどを記載した「愛犬同伴宿泊規約」にご同意をいただきます。 詳細は公式HPをご確認ください。

・アレルギーをお持ちの方は公式HPのアレルギーポリシーをご確認、ご同意の上、ご予約ください。

・中学生以上の大人1名1泊につき、入湯税300円を頂戴いたします。

■ アイコニア・ホスピタリティと「わんわんパラダイス」について

アイコニア・ホスピタリティは、全国に28施設*ものペットと泊まれるホテルや客室を展開する、国内最大級のペットと泊まれるホテルのネットワークを持つグループです。その代表ブランドである「わんわんパラダイス」は、愛犬との絆を深めるための設備とサービスを追求し続けています。

*2026年4月11日現在

アイコニア・ホスピタリティ：https://iconia.co.jp/

アイコニア・ホスピタリティの愛犬ファーストのリゾートで、最高の思い出をつくる情報サイト：https://withdog.iconia.co.jp/

＜わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原の魅力＞

2026年2月1日にリニューアルオープン（旧Wan's Resort 城ヶ崎海岸）。愛犬と楽しむオールインクルーシブステイ。夕食時やラウンジでのアルコール、ソフトドリンクやスナックが、すべてご宿泊料金に含まれています。

さらに愛犬用甘酒、アイスのサービスや、思い出に残るオリジナルキーホルダー・免許証作りも追加料金なしでお愉しみいただけます。

<魅力１.>

レストランは愛犬同伴OK。相模湾と伊豆大島を望む開放的な空間で、フレンチフルコースや愛犬用「わんこプレート」を一緒に楽しめます。リニューアルされたラウンジではドリンク飲み放題に加え、愛犬専用の甘酒・アイスも用意。

<魅力２.>

全室愛犬同伴可能で、ベッドでの添い寝もOK。人もわんちゃんもゆったり過ごせる客室にはペット用アメニティも充実しており、愛犬との初めての旅行でも安心してお過ごしいただけます。

<魅力３.>

敷地内には広大な人工芝のドッグパークを完備。アジリティ設備やトンネルも備え、城ヶ崎の豊かな自然の中でわんちゃんが思いっきり体を動かせる環境が整っています。

＜わんわんパラダイス 伊豆高原の魅力＞

2026年4月1日、リニューアルオープン（旧伊豆高原わんわんパラダイスホテル＆コテージ）。今回のリニューアルでは、エリア随一の広さを誇る「屋内プレイスペース」に犬種別の専用エリアが新設され、天候を問わず安心・安全に遊べる環境が整いました。さらに、愛犬と一緒にゆったり寛げるレストランも一新され、愛犬が主役になれる理想の施設へと生まれ変わっています。

<魅力１.>

エリア随一の広さを誇る新しくなった屋内ドッグパーク。犬種別ゾーンに分かれており、天候を気にせず安全に遊ぶことができます。

<魅力２.>

愛犬と過ごすレストランでは、愛犬と一緒にリラックスして伊豆相模湾の旬の素材を使った会席料理を堪能できます。

■ 掲載施設・コラボレーションパートナー募集のご案内

「休日いぬ部」では、愛犬と快適に過ごせるペットフレンドリーな宿泊施設、またはコラボレーションをご検討いただけるペットブランド様を募集しています。

ご希望の方は、下記のURLからお問い合わせください

https://kyuzitsu-inubu.com/contact-facility/

■ 「休日いぬ部」とは

「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。

「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/