【東京都町田市】「町田市 介護施設等合同入職式」を開催します

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町田市役所

　



昨年度の様子

　市では、市内の介護施設や事業所に新たに入職された方を対象に、合同入職式および新任職員研修を開催します。


実施の目的

　介護施設や事業所の垣根を越えた職員同士の交流を促進し、個々のキャリア意識を醸成することで、介護人材の育成と職場への定着を図ることを目的としています。


実施の背景

　介護現場における人材不足が課題となる中、市では「孤立させない職場環境づくり」と「専門性の向上」を両立させることで、新入職員が長く安心して働ける環境整備を推進しています。


開催概要

日　　時：2026年4月15日（水）午後3時～4時まで


会　　場：町田市庁舎　3階　3-1会議室（森野2-2-22）


参加対象：概ね1年以内に市内の介護施設・事業所に新たに入職された方


※FC町田ゼルビアのマスコットキャラクターのゼルビーが参加者へエールを送りに来てくれます。



昨年度の様子


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