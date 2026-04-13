【東京都町田市】「町田市 介護施設等合同入職式」を開催します
町田市役所
昨年度の様子
昨年度の様子
町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」
昨年度の様子
市では、市内の介護施設や事業所に新たに入職された方を対象に、合同入職式および新任職員研修を開催します。
実施の目的
介護施設や事業所の垣根を越えた職員同士の交流を促進し、個々のキャリア意識を醸成することで、介護人材の育成と職場への定着を図ることを目的としています。
実施の背景
介護現場における人材不足が課題となる中、市では「孤立させない職場環境づくり」と「専門性の向上」を両立させることで、新入職員が長く安心して働ける環境整備を推進しています。
開催概要
日 時：2026年4月15日（水）午後3時～4時まで
会 場：町田市庁舎 3階 3-1会議室（森野2-2-22）
参加対象：概ね1年以内に市内の介護施設・事業所に新たに入職された方
※FC町田ゼルビアのマスコットキャラクターのゼルビーが参加者へエールを送りに来てくれます。
昨年度の様子
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